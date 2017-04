Patricia Sosa ofrecerá un show gratuito en Rojas

ACERCARTE

Los días 22 y 23 de abril estará en Rojas el Festival Acercarte y ya está confirmado que la cantante Patricia Sosa reemplazará a Pedro Aznar. La actual solista tomará el lugar del mítico multiinstrumentista, quien parte a una gira por el exterior. También confirmaronla presencia de la banda de rock Airbag. El programa se desarrollará en distintos ámbitos, enfocándose en la explanada del Nuevo Central Argentino.

En lo que va del año más de 200 artistas recorrieron nueve municipios de la provincia de Buenos Aires acercando cultura de excelencia de manera gratuita y para toda la familia dentro del programa AcercArte. Se trata de 36 actividades, en 11 disciplinas, concentradas en 2 días en cada ciudad. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Gestión Cultural, el programa cultural recorrerá los 135 municipios del territorio bonaerense.

“Para nosotros es un gran desafío poder desarrollar un programa de esta magnitud, que acerca cultura de excelencia, en distintas disciplinas, a los bonaerenses”, declaró Alejandro Gómez, Ministro de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La grilla completa en Rojas:

-Sábado 22: 15.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’. 15.00 h – CINE MÓVIL: La era del hielo 5: Choque de mundos (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 94’. 15.30 h – BIBLIOTECA: Los sueños a los pies de la cama – Cuentos de terror y humor narrados por Miguel Fo. 16.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’. 16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras. 16.30 h – INFANTILES: Bigolates de Chocote. 17.30 h – STAND UP: El Flaco Legal – Claudia Panno. 18.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’. 18.00 h – CINE MÓVIL: Kryptonita (Adultos) – Argentina, 2015, 80’. Con Juan Palomino, Diego Velázquez, Pablo Rago. 18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana. 18.30 h – BIBLIOTECA: Literatura e historia argentina – Charla con Florencia Canale. 19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’. 19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera. 20.00 h – MÚSICA: Patricia Sosa. 21.30 h – TEATRO: Entre nosotros – Con Graciela Borges. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona. Apta para todo público.)

-Domingo 23: 15.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’. 15.00 h – CINE MÓVIL: Trolls (Infantiles y familiares) – Estados Unidos, 2016, 92’. 15.30 h – BIBLIOTECA: Yo me animo a los libros de grandes: El Quijote – Taller de lectura recreativa con juegos teatrales, a cargo de Leticia Valls y Nancy Estéfano Pérez. 16.00 h – CINE 360°: Viaje salvaje a la Tierra – Duración: 23’. 16.00 h – DANZA URBANA: Twister de letras. 16.30 h – INFANTILES: La Pipetuá. 17.30 h – STAND UP: José Luis Alfonso – El Cable Pelado. 18.00 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – Duración: 26’. 18.00 h – CINE MÓVIL: Permitidos (Adultos) – Argentina, 2016, 106’. Con Lali Espósito y Martín Piroyansky. 18.00 h – DANZA URBANA: Demostración y clase de danza urbana. 18.30 h – BIBLIOTECA: ¿Qué leen los músicos? – Charla con Antonio Birabent. 19.15 h – CINE 360°: Pink Floyd – The Wall – Duración: 26’. 19.15 h – DANZA URBANA: Recreo – Espectáculo de danza del CAD (Combinado Argentino de Danza), con la dirección de Andrea Servera. 20.00 h – MÚSICA: Airbag. 21.30 h – TEATRO: Shakespeare, todos o ninguno. Con. (Las entradas se retiran el mismo día de la función desde las 15 h en el Puesto de Informes de AcercArte hasta agotar localidades. Se entregarán como máximo dos por persona).