Rojas lanzó el Programa de Becas de Cultura 2017

Esta mañana en conferencia Claudio Cuello, subsecretario de Cultura, Educación, Deportes y Turismo, acompañado de los directores de Cultura y Educación, realizó el anuncio esperado: el Municipio comenzará a pagar becas a quienes realicen actividades culturales y cumplan con ciertos requisitos. Esto significa otro esfuerzo económico para la gestión de Claudio Rossi que decididamente ha elegido colaborar en todos estos aspectos.

Es por eso que por primera vez, éste Municipio dispondrá de una prestación específica para exponentes de las distintas disciplinas artísticas. En esta primera oportunidad se ha dispuesto un máximo de diez becas (de mil pesos por mes), para el total de la disciplina para jóvenes de 16 años hasta adultos. Seguramente con el paso del tiempo, este humilde número vaya incrementándose para llegar a más rojenses.

Justamente el director de Cultura, Alejandro Elcoro dio especificaciones de la primera etapa de inscripción: “Cada interesado deberá retirar un formulario de solicitud en las oficias de Cultura, que funcionan en el Centro Cultural Ernesto Sabato, en los horarios de 8 a 12 y 17 a 19”. Y agregó: “Queremos becar a chicos que tengan algún talento en particular y aún no hemos detectado. Queremos potenciar la capacidad de crecer. El objetivo es que luego los becados vuelquen en la sociedad sus conocimientos”. Las solicitudes podrán presentarse hasta el viernes 14 de abril.

Por su parte, Cuello valoró el inicio de este programa aunque reconoció que “siempre la ayuda es insuficiente porque la demanda es infinita y los recursos son finitos”. “Con esta nueva ayuda queremos llegar a muchos hogares. Tal vez al hogar que no ingresó una beca deportiva ahora esté llegando una cultural o de educación. Este es el espíritu transversal que tiene la gestión”, valoró el subdirector.

Por último, Cecilia Acerbo contó que son más de 290 los inscriptos en las Becas de Educación que se sostienen con el Fondo Educativo. En total se entregarán cerca de 200, con la misma metodología del año pasado. “En este momento estamos haciendo las entrevistas socioeconómicas con las asistentes sociales. Este mes esa información pasará a la Comisión de Becas para determinar quiénes van a ser los beneficiarios”, soslayó Acerbo, quien agregó que “quienes adeuden documentación no llegarán a la instancia de Comisión de Becas”. Además, en agosto deberán entregar documentación nuevamente; quienes no lo hagan no seguirán cobrando la beca.