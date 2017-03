Se presentó en Rojas la muestra “De la casa a la plaza, mujeres y memoria”

CENTRO UNIVERSITARIO ERNESTO SÁBATO DE LA UNNOBA

Se llevó a cabo ayer la inauguración de la muestra “De la casa a la plaza. Mujeres y Memoria”, en el Centro Universitario Ernesto Sábato de la Unnoba, recientemente inaugurado en la ciudad de Rojas.

El evento, desarrollado en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y por la conmemoración en el mes de marzo del Día Internacional de la Mujer, fue presidido por el rector de esta casa de altos estudios, Guillermo Tamarit, quien señaló que a los argentinos “nos ha costado mucho sintetizar lo sucedido en ‘Memoria, Verdad y Justicia’, una tríada que reúne nuestros pensamientos respecto de este tremendo proceso que fue la dictadura militar, pero que merece, sin lugar a dudas, que cada 24 de marzo tengamos una reflexión respecto a cómo esta misma sociedad construyó semejante proceso”.

La máxima autoridad de la Universidad enfatizó que es necesario recordar lo sucedido desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 “con su profundidad, en todas sus dimensiones”, pero también invitó a reflexionar sobre cuánto tiene de discusión en la actualidad, ya que consideró que “debe ser una clave para pensar el futuro”.

“Responsabilidad hacia el futuro”

En ese marco, recordó que hoy “en la Argentina hay más de un 30% de pobres, las últimas evaluaciones educativas dan como resultado que la mitad no egresa, y de los que sí lo hacen, el 50% no comprende o el 70% no tiene aptitudes matemáticas de nivel básico para la competencia laboral o de estudios universitarios, entonces, se puede discutir mucho del pasado, pero entendiendo que tenemos una enorme responsabilidad hacia el futuro”.

Y concluyó: “No hay posibilidades de resolver la pobreza, o la educación, ni de avanzar en tantos temas de derechos humanos aún en deuda, si no lo hacemos como sociedad. Por eso, a esta clave de ‘Memoria, Verdad y Justicia’ yo le agregaría la palabra ‘Unidad’, porque necesitamos estar unidos en los grandes temas. Hay espacio para la discusión electoral y de ciertas cuestiones políticas, pero si no resolvemos esos grandes temas y seguimos echando culpas, vamos a dejar enormes deudas tras de nosotros”.

El recuerdo de Sábato

También hizo uso de la palabra el intendente de Rojas, ingeniero Claudio Rossi, quien recordó que el acto se desarrolló en un lugar –el Centro Universitario Ernesto Sábato– “que lleva el nombre de un hijo pródigo de Rojas que inmortalizó una de las frases más potentes de nuestra historia presente, que fue el ‘Nunca Más’, que sirvió de base para el juicio a las juntas militares en 1984”.

Asimismo, el jefe comunal rojense afirmó: “Me parece importante invitarnos a la reflexión a los ciudadanos pero, sobre todo, a los hombres de la política, sobre qué hicimos para llegar a esa situación, qué hicimos durante la tragedia de la dictadura militar y qué hicimos después de esos acontecimientos que felizmente superamos en 1983. Sin ánimo de calificar a nadie, creo que se encontró de todo: políticos presentes y ausentes, con convicciones y oportunistas. Y lo más importante es reflexionar sobre esto, porque la autocrítica es una posibilidad de superación”.

Recorrido

Luego del acto de apertura, los numerosos asistentes pudieron disfrutar de la muestra “De la casa a la plaza. Mujeres y Memoria”.

Se trata de una exhibición en la que el espectador se encuentra en el recorrido con rostros familiares, de relevancia pública, y también con mujeres anónimas en sus quehaceres diarios y lucha cotidiana.

En esta exposición se propone mostrar cómo las mujeres participaron de la construcción de la Nación, y fueron decisivas en todos los momentos del siglo XX. Ellas opinaron, influyeron, intervinieron y actuaron en la vida pública. Las mujeres de todas las condiciones sociales y étnicas, de las distintas religiones e ideologías políticas se manifestaron de diferentes maneras, y por muy diversas circunstancias, en todo el territorio nacional.

Con esta muestra, también se intenta rendir homenaje a aquellas madres y abuelas que lucharon por sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar de 1976.

La exhibición no pretende un relato lineal sino la puesta en tensión de algunas problemáticas. La vuelta al pasado como índice para pensar el presente y el porvenir.