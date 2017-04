Alexis Guerrera participó de una reunión con Sergio Massa, en Parque Norte

FRENTE RENOVADOR

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reunió a intendentes, concejales y legisladores nacionales y provinciales en un encuentro que se gestó con absoluto hermetismo y en el cual se dieron las primeras bajadas de línea para lo que se viene, especialmente en materia electoral con las PASO y las elecciones legislativas de este año.

Massa juntó a su tropa en Parque Norte para adelantar la estrategia de campaña y el intendente de Pinto, Alexis Raúl Guerrera participó del encuentro que fue multitudinario y con cena incluida.

El cónclave de tinte partidario tuvo como objetivo delinear las estrategias de campaña de cara a las elecciones de medio término, aunque todo indica que no se habló de los nombres que integrarán las listas.

“Sergio ha decidido, en los últimos días, comenzar a caminar la Provincia de una forma más silenciosa, sin tantas movidas de prensa oficial y charlando con instituciones y vecinos, este encuentro, por un lado, apunta a potenciar ese perfil que desde el Frente Renovador buscan imponerle a la campaña 2017”, aseguraron fuentes del Frente Renovador, destacándose que el líder del FR estuvo casi de incógnito en Junín y Nueve de Julio y lo propio hizo en Luján y Coronel Suárez bajo la modalidad de “visitas relámpago”. Así las cosas, esos desembarcos en los distritos bonaerenses no contaron con la difusión oficial y solamente fueron reflejados por los medios locales una vez que Massa ya se había retirado de las ciudades visitadas.

En paralelo, otros Distritos han recibido la visita del Comité de Campaña del partido. En efecto, el último encuentro de este tipo sucedió en Las Heras donde estuvieron los diputados nacionales Graciela Camaño y Felipe Solá y los legisladores provinciales Sebastián Galmarini y Jorge D´Onofrio, además del especialista en políticas sociales Daniel Arroyo.

En cuanto al cónclave de Parque Norte, vale decir que tan secreto fue que no se dieron a conocer ni fotos oficiales ni siquiera los protagonistas, muchos de ellos fanáticos de las redes sociales, se jactaron de su presencia en el lugar.