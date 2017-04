Guerrera inauguró las sesiones del Concejo y habló de “superávit en obras y números”

PINTO

Con un discurso de algo menos de dos horas, el intendente del Partido de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, inauguró el período de sesiones Ordinarias 2017 del Concejo Deliberante distrital, pasó revista a las obras públicas ejecutadas y en ejecución en todas las áreas de su gobierno durante 2016 y los números positivos que arrojaron los resultados económico-financieros del ejercicio.

Lo hizo ante la presencia de todos los concejales de los tres bloques que componen el cuerpo, a saber:

Luis Balesio, Emir Asorey, Miguel Moralejo y Edgardo Beláustegui (Cambiemos); Fernando Rodríguez, Marta Sánz, Juan Domingo Di Prinzio, Marisa “Cielo” Pistilli, Karina Días y Sergio Baldomá (PJ-Frente Renovador); Sergio Santos (Bloque Izquierda); bajo la presidencia de Sara Magdalena Menéndez, y con la secretaría a cargo de Juan Carlos Richieri.

El acto de apertura se realizó el lunes 3 en la sede de avenida Mitre al 400 del H.C.D. y durante su alocución, interrumpida por aplausos de la concurrencia en diferentes tramos, el jefe comunal lanzó duras críticas a las políticas aplicadas por el gobierno nacional, marcó reclamos por algunos incumplimientos de la Provincia, y anunció una batería de proyectos en proceso de gestión, al igual que próximas inauguraciones de obras en materia de Salud y otras áreas.

Inicialmente, tras referirse a los 34 años de la recuperación de la Democracia y a los 35 años de la Guerra de Malvinas (señaló que “Vecinos y ex vecinos de nuestro Distrito defendieron con sacrificio y patriotismo nuestra bandera nacional durante aquellos acontecimientos bélicos. Queremos honrar y rendir honores desde aquí, a todos los héroes y mártires, y reivindicar, como argentinos, nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur”), Alexis expresó:

“Pese a las modificaciones del escenario político y los cambios de modalidades en la relación intergubernamental del Municipio con la Provincia y la Nación, la actividad en materia de obras y servicios públicos, a nivel Distrital no solo no ha decrecido, sino que hemos incrementado la ejecución de proyectos, como producto de no haber declinado la gestión permanente.

Los montos que percibe nuestro Municipio son asignados por el Coeficiente Único de Coparticipación Provincial (C.U.D.) y tienen su origen en la ley de endeudamiento Nº 14.807 (Art. 33 al 35) aprobado por la Legislatura Provincial. Dicha Ley autorizó para el Ejercicio 2016 a la Gobernación a endeudarse por un monto determinado, y crea, a partir de un porcentaje de ese monto, el Fondo de Infraestructura Municipal, coparticipable para los Municipios, a distribuirse por el coeficiente antes mencionado”.

Tras un meduloso análisis técnico sobre el C.U.D., el jefe comunal siguió expresando:

“No es por voluntad del gobierno provincial que General Pinto recibe estos fondos, es por imperio de la Ley Nº 14.807 que obliga a la Gobernación a distribuirlos de la manera expresada anteriormente. Algunas de las obras públicas cuya actual etapa de ejecución es financiada por el Fondo de Infraestructura Municipal, fueron iniciadas con financiación del Estado Nacional a través del Plan Más Cerca (2015). Tenemos una correcta interrelación y gestionamos ante los gobiernos provincial y nacional por los canales institucionales correspondientes. No utilizamos intermediarios, gestores, ni representantes de ninguna naturaleza”.

Al comenzar a enumerar obras, Alexis mencionó lo realizado en el Jardín Maternal Municipal; a la inauguración de la nueva sede de la Escuela de Educación Estética Nº 1; a la ubicación de la Subsecretaría de Cultura, con espacios aptos para ofrecer talleres y asistencias técnicas, oficina y sectores para muestras y exposiciones, junto al Centro Cultural; y al refugio municipal, con una capacidad de 18 camas, que presta servicios como Centro de Violencia Familiar.

Agregó a los logros a las incorporaciones al parque automotor municipal, para la prestación de servicios públicos urbanos y rurales, de dos camiones, dos cajas metálicas con equipos volcadores y un chasis de acoplado con caja volcadora, una inversión de $ 2.281.362,38.

También hizo hincapié a la inauguración de la nueva sede de la Subsecretaría de Deportes (inversión de $ 363.777) y del nuevo playón polideportivo ($ 604.484); del nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal Nº 1 ($ 6.116.662).

Destacó la finalización de las obras en el edificio de la Escuela Primaria Nº 11 “Juan B. Alberdi” de Germania (inversión de $ 675.450); la instalación y conexión a la red domiciliaria de gas propano, renovación de instalación eléctrica, reparaciones de cielorrasos, mampostería y revoques, y pintura total del edificio ($ 1.300.000) y la incorporación de 21 trabajadores, ocupados puntualmente de tareas de barrido y limpieza, al área de Servicios Públicos, y de otros 16 al área de Servicios Públicos Urbanos.

Resaltó luego el jefe comunal la ejecución de la obra de ampliación de infraestructura del Hospital Municipal “Dr. Alberto Luis Videla” y detalló todo lo construído en infraestructura y lo incorporado en equipamiento, que suma varios millones de pesos.

En cuanto a viviendas, resaltó Guerrera la adjudicación de 60 casas sociales del Plan Federal II; a la evolución de la ejecución de la Obra de Optimización del Servicio de Provisión de Agua Potable en la ciudad de General Pinto e hizo hincapié en la ejecución de la obra Reconversión Lumínica de Alumbrado Público en la ciudad cabecera.

En igual sentido, destacó la inauguración del nuevo sistema lumínico de LEDs en la plaza San Martín de Germania; del Paseo/Parque de la Estación de General Pinto, y de diferentes obras concluídas en dicho paseo; y a las obras realizadas en el Parque Municipal “Martiniano Charras”, con una inversión de $ 1.801.452.

Guerrera detalló además que “Reanudamos la construcción de asfalto urbano en hormigón rígido de 15 cmts. en el marco del Plan Municipal de Reordenamiento Urbano. Por administración, con mano de obra local, y sin costo adicional para los vecinos frentistas”, un total de 25 cuadras de asfalto con una inversión de $ 9.148.945.

Agregó las obras de asfalto en una cuadra de la calle Buenos Aires, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios de Germania, y la rampa de ingreso y egreso de autobombas y vehículos de rescate que intervienen en caso de siniestros y emergencias en esa localidad de nuestro Partido, al igual que al nuevo sistema de luminarias de LEDs en la plaza San Martín de Iriarte.

Reconoció luego que “Esperamos los nuevos desembolsos de este Plan para hacer lo mismo en la plaza “Francia” de Coronel Granada, ya que de los $ 77.998.760, solamente hemos recibido $ 20.000.000” y tambén dijo que “Aguardamos con ansias el inicio de la obra de repotenciación de la Planta Transformadora de General Pinto”.

También resaltó el alcalde pintense la firma con la Cooperativa Eléctrica de Iriarte, del convenio para ejecutar la obra “Construcción de red eléctrica y alumbrado público en el acceso de Iriarte, desde Ruta 7”; la construcción de cordón cuneta en cinco cuadras de Coronel Granada (por $ 1.410.486) y la incorporación de un nuevo minibus para el transporte de vecinos con capacidades diferentes.

Fueron enumeradas seguidamente por Guerrera las concretadas tareas de renovación de la señalética urbana en la vía pública de la planta urbana en la ciudad cabecera del Partido y la colocación de nuevos carteles indicadores de nombre y altura de las calles (por $ 1.927.000); la construcción de asfalto por el Plan Municipal de Reordenamiento Urbano para el acceso a distintos centros educacionales (25 cuadras de asfalto, con una inversión de $ 9.148.945) y la incorporación nuevas maquinarias destinadas a su utilización en el área de Servicios Públicos y, eventualmente, Obras Públicas (por $ 7.121.725).

APOYO A INSTITUCIONES

Más adelante, el jefe comunal expresó que “Durante nuestra gestión, pusimos en práctica una política de permanente contacto con las instituciones, agrupaciones de índole socio-cultural y deportiva, cooperadoras escolares, asociaciones de Bomberos Voluntarios, Centros de Jubilados y de Estudiantes, y demás fuerzas vivas comunitarias con reconocimiento municipal, contribuyendo con subsidios y asistencia financiera a la producción de eventos, mejoras en sus sedes sociales e implementación de proyectos vinculados con su fundamental rol social. Es nuestra pretensión intensificarla”.

Agregó que “Lo mismo hemos hecho frente a necesidades, por ejemplo, de la Comisión Parroquial de la Iglesia Católica”, y con “Las bibliotecas populares”, en este caso por $ 179.600.

Tras ello, detalló los trabajos de reparación de sectores deteriorados de asfalto en diferentes arterias de la ciudad cabecera (por $ 300.000); y las obras efectuadas por su administración en el Jardín de Infantes Nº 905 (por $ 268.950); en la Escuela Técnica Nº 1 ($ 1.040.650); en el Polo Educativo ($ 8.938.095); en el nuevo edificio de la Primaria Nº 35 (inversión de $ 9.982.719); en el edificio del Jardín de Infantes Nº 906 ($ 4.989.845,16) y en la nueva sede de la Ayudantía Fiscal del Distrito ($ 2.213.573).

Otras obras concretadas a la que se refirió el intendente fueron la construcción del nuevo edificio de la Biblioteca “Domingo F. Sarmiento” ($ 3.605.243); el sector de estacionamiento y guarda de vehículos comunales y la firma de los últimos boletos de compra-venta de terrenos, en la operatoria destinada a beneficiarios del PRO.CRE.AR.; y la continuidad de las obras de construcción del Colector 3 del Sistema Integral de Desagües Pluviales de la ciudad de General Pinto.

Agregó la construcción del edificio del nuevo Jardín Maternal de tres salas, cercano al Hospital Municipal y La Casa de los Abuelos, lo que determinará una inversión de $ 7.414.625, con finalización prevista para el inicio del próximo ciclo lectivo; como asimismo el deseo de poder concluir en breve las 36 viviendas sociales del Plan Federal II.

Especial detalle durante el acto de inicio se sesiones del Concejo mereció lo realizado en Salud, además de lo enumerado anteriormente.

Habló el titular del ejecutivo de "La adecuación de la enfermería del C.I.C. Mínimo; la ampliación de la sala de espera del Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio Malvinas Argentinas, y la instalación del servicio de gas natural en el mismo CAPS; la implementación en los Centros sanitarios de la ciudad cabecera y las localidades más servicios médicos, como pediatría, clínica médica, odontología, psicología, nutrición, obstetricia, fonoaudiología, dermatología, reumatología e inmunizaciones", como asimismo la incorporación de aparatología, todo con una inversión de $ 1.8500.000, tras lo cual hizo llegar un agradecimiento.

Estuvo dirigido a "Los miembros de la Cooperadora del Hospital Municipal, a los socios y demás vecinos que contribuyen a través de las actividades a beneficio, por sus aportes al Hospital que nos enorgullece a todos", enumerando luego la aparatología próxima a adquirirse y resaltando los Recursos Humanos (personal) en el área de atención de la Salud.; la carrera de Enfermería Profesional; y los agentes comunales incorporados al centro de Salud de referencia distrital, destacando: "La capacitación de recursos humanos del Equipo Municipal de Salud es parte de nuestro compromiso de ofrecer a médicos, enfermeros, técnicos y personal que lo integran la posibilidad de actualizar e incorporar nuevos conocimientos, para brindar una mejor calidad en la atención".

Tras hacer un "Llamado de atención a nuestros vecinos, porque registramos un alto porcentaje de inasistencias en los turnos solicitados en el Hospital, que alcanza en promedio al 23 %", pidiendo por ello "Seriedad, respeto y solidaridad para con los profesionales, personal y, fundamentalmente, el resto de nuestros vecinos", destacó la

adquisición de un grupo electrógeno para el Hospital y la Casa de los Abuelos, a utilizarse ante cortes del servicio de energía eléctrica ($ 878.460).

EN SEGURIDAD Y SOBRE EL PRESUPUESTO

También Guerrera habló sobre "Seguridad y Protección Ciudadana, para lo que hemos ejecutado y lo seguimos haciendo, el Plan de Inversión ligado al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados (Ley Nº 14.807), que son los fondos coparticipables destinados al área, con una inversión total de $ 10.350.300", detallando además las obras que se realizan en esta área.

Por ejemplo, la refacción y puesta en valor del edificio de la Estación Central de Policía Comunal del Distrito de General Pinto; el establecimiento y nominación de

Senderos Seguros a vías de tránsito que comunican el centro comercial y administrativo de la ciudad cabecera con los barrios periféricos (con una inversión de $ 5.965.270); la adquisición e instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos, pintura para señalización horizontal y señalética vertical, y lectores de patentes (inversión de $ 1.400.000); más un nuevo móvil de patrulla ($ 750.000).

Más adelante, el lord mayor comunal realizó "Un análisis cuantitativo de los resultados que arroja la ejecución del presupuesto durante el pasado Ejercicio, para lo que seguiremos tomando en cuenta las mismas variables utilizadas antes, y así facilitar la evaluación comparativa".

"El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos aprobado por este Concejo para 2016 fue de $ 186.386.500, un 23 % mayor al del 2015. De la observación del Cuadro de Resultados Económicos-Financieros, surge que el total Ejecutado durante el Ejercicio 2016 ascendió a $ 255.925.579,14.

Esa diferencia en más, de 69,7 millones de pesos entre lo ejecutado al 31/12/2016 y el Presupuesto Aprobado, obedece fundamentalmente a gastos de Capital, inversiones financiadas por Ley Nº 14.807 y el Plan Más Cerca-Convenios 2015, a partir del trabajo y la gestión del Poder Ejecutivo Municipal.

Creemos que corresponde destacar el grado de eficacia alcanzado en materia de recaudación a partir del nuevo ordenamiento administrativo y la creación de la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), durante nuestra gestión de gobierno.

Tomando las Tasas Municipales de mayor cuantía, la recaudación se incrementó durante el Ejercicio 2016 respecto al anterior y en términos absolutos en un 24,68 %. Por otra parte se obtuvieron buenos resultados en la incorporación de morosos al circuito de pagos, se continuó trabajando sobre convenios de pago suscriptos durante la vigencia de la Moratoria 2015, alcanzando una cobrabilidad del 64.45 % sobre lo comprometido. También a través del Plan de Facilidades de Pago Permanente, se consiguió recaudar un 91 % de lo tramitado por esta operatoria.

Ello, aparece reflejado en la excelente relación entre lo efectivamente recaudado y gastado durante el Ejercicio, en el Resultado Financiero, neto de inversiones de capital y amortizaciones de servicios de deuda al 31/12/2016, que arroja un superávit de $ 49.361.450, de los cuales $ 39.168.509 son fondos afectados y $ 10.192.941 fondos de libre disponibilidad".

Tras otros conceptos, Alexis volvió a hacer referencia al Fondo de Infraestructura Municipal y expresó que "De los $ 34.501.000 comprometidos en 2016, $ 24.150.700 son el 70 % destinado a obras de infraestructura: Solamente recibimos desembolsos por $ 18.185.252,92. Esto nos indica que la Povincia nos adeuda $ 5.965.44708".

Agregó: "Es justamente lo que estamos haciendo, absorbiendo esa pérdida, por el cual las obras no se han detenido en su ejecución y no vamos a afectar ningún peso del Fondo de Infraestructura Municipal 2017, que será destinado íntegramente a un ambicioso plan de asfalto urbano, más de 45 cuadras en todo el Distrito. ¡ Esto si el gobierno provincial cumple con la Ley !".

En cuanto al Sistema de Salud Municipal, el intendente manifestó que "A partir del día 1/1/2018, y hasta el día 31/12/2021, el Municipio deberá iniciar un proceso progresivo de incorporación de los Médicos Comunitarios afectados al Programa (serían 24), a su sistema de contratación vigente" y que "Si a esto se suma la discontinuidad del Plan Remediar, programa de distribución gratuita de medicamentos, ahora denominado Cobertura Universal de Medicamentos, y la limitación de la cobertura del 100 % en medicamentos a los afiliados de PAMI, significará dejar a la gente de menores recursos librada al azar".

Luego, A.R.G. habló sobre "Los riesgos de la aplicación de la política económica neoliberal de ajuste que iba a imponer Cambiemos antes de su llegada al gobierno, tomando al pueblo argentino como conejito de indias de su método sui géneris de ensayo y error. Más aún provoca escozor, cuando vemos y escuchamos que distorsionan la lectura de los resultados que los organismos que ellos mismos controlan elaboran, o pretenden negar la realidad del conflicto social que los enfrenta con manifestaciones masivas como la de los docentes, la movilización de la CGT, las dos CTA, y las organizaciones sociales, o la multitudinaria concentración de fuerte tono crítico del 24 de Marzo, ´Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia´. Es injustificable la negación de la realidad, con ridículas acusaciones de intentos de desestabilización".

También argumentó que "Según informan Asociación Pyme y la Federación de Cámaras y Centros Comerciales, más de 30.000 comercios y PyMES cerraron por las políticas recesivas del actual gobierno y un grupo cada vez más grande y diverso de economistas y políticos muestran preocupación por los niveles inéditos de endeudamiento a los que ha llegado el actual gobierno en estos 15 meses", recordando que situaciones similares se vivieron en 1989, 2001 y también durante el régimen militar, en 1979.

LO QUE SE

AMBICIONA

En cuanto a los proyectos que se intentarán cristalizar, Guerrera dijo que están:

"Hacer 45 cuadras de asfalto en calles con cordón cuneta construido, en la ciudad cabecera y localidades del Partido; Creación y construcción del edificio para la Casa de los Abuelos en Granada; Ampliación de redes de gas natural.; Finalización de los desagües cloacales en Iriarte; Nuevo plan de 115 viviendas; Construcción en el Barrio San Cayetano de un centro de rehabilitación kinesiológica; Continuación de desagües pluviales en la ciudad de Pinto y de canales secundarios y terciarios en zonas rurales, para seguir mitigando efectos ante posibles futuras inundaciones; Repavimentación del acceso a Coronel Granada desde Ruta 188; Rampas de estacionamiento frente a edificios escolares; Reubicación de la Secundaria Nº 5 y Escuela de Adolescentes y Adultos Nº 701, cuando se libere el edificio que ocupa la Escuela Normal Superior de General Pinto; Nuevos distribuidores de tránsito en los accesos de Pinto y Granada a Ruta 188 y muchos otros proyectos en estado embrionario que no es oportuno dar a conocer todavía, ¡ Porque seguimos escuchando a nuestros vecinos, porque de sus voces surgieron muchos de los logros que juntos supimos conseguir !"

Finalmente, Guerrera se refirió "Al trabajo realizado en Desarrollo Social para contener los efectos críticos de la situación que enfrentamos; la importante labor cumplida a través del Centro de Día, Apoyo Escolar, Talleres y otras actividades en los C.I.C.; las Escuelas Deportivas Municipales (habló de los grandes resultados obtenidos en esta área); los Talleres Culturales y la actividad desarrollada durante el año, las Fiestas Populares y los festejos de Carnaval en los pueblos del Distrito; el éxito alcanzado en la campaña de vacunación casa por casa, y demás programas implementados a nivel local; y lo actuado en función de la Emergencia Agropecuaria en el Distrito".

Resaltó como corolario que "Formamos parte integrante de un equipo de mujeres y hombres, un proyecto distrital con trece años en el gobierno por decisión reiterada de la ciudadanía. Siempre nos encontrarán poniendo todo de nosotros en procura de una mejor calidad de vida para nuestros vecinos, en la búsqueda de inclusión, justicia social, y el desarrollo de nuestro Distrito, que haga sustentable el futuro que merecemos como comunidad".

"Nos brindarnos por entero. Es por todo esto que mañana y siempre, mientras la vida nos lo permita, seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor que tenemos: nuestras convicciones, nuestra capacidad de entrega, nuestra vocación de servicio, nuestro sentimiento solidario, y nuestro corazón argentino y pintense", dejando así abierto el período de sesiones ordinarias del Concejo del ejercicio 2017