Guerrera repasó obras y destacó la buena salud de las finanzas municipales

PINTO

El Intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, inauguró el Período de Sesiones Ordinarias 2017 del Concejo Deliberante. Del acto participaron todos los concejales de los tres bloques que componen el cuerpo: Luis Balesio, Emir Azorey, Miguel Moralejo y Edgardo Beláustegui (Cambiemos); Fernando Rodríguez, Marta Sanz, Juan Domingo Di Prinzio, Marisa Pistilli, Karina Días y Sergio Baldomá (PJ-Frente Renovador); Sergio Santos (Bloque Izquierda); la presidencia de Sara Magdalena Menéndez, y la Secretaría a cargo de Juan Carlos Richieri.

"Pese a las modificaciones del escenario político y los cambios de modalidades en la relación intergubernamental del Municipio con la Provincia y la Nación, la actividad en materia de Obras y Servicios Públicos, a nivel Distrital, no solo no ha decrecido, sino que hemos incrementado la ejecución de proyectos, como producto de no haber declinado la gestión permanente", destacó Guerrera.

Asimismo, el jefe comunal destacó las gestiones realizadas para modificar el Coeficiente Único de Coparticipación (C.U.D.), que es el índice por el cual se distribuye la coparticipación, y a partir de 2016 también las obras que financia provincia.