El intendente Alexis Guerrera consideró como “muy perverso” premiar a docentes que no paran

PINTO

El intendente municipal de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, enrolado actualmente en el Frente Renovador, se refirió al conflicto docente y le solicitó al Ejecutivo provincial una mejora en las paritarias.

El jefe comunal de nuestro Distrito aseguró que “el pedido es justo”, y que espera que “estos mecanismos” no terminen enfrentando a “los trabajadores”. Y definió como un mecanismo muy perverso a los “premios” anunciados por la gobernadora del primer estado argentino, María Eugenia Vidal, para destrabar la paritaria docente bonaerense.

Asimismo, el alcalde pintense destacó que en la charla con algunos docentes de su Distrito, ha encontrado maestros que “no están haciendo el paro, no porque no crean que merecen un aumento”, sino que los descuentos de 600 pesos que se les hacen por no concurrir a dictar clases, “no pueden soportarlos”, porque son “sostén de familia”, argumentó.



“Deberían mejorar el salario de los docentes”

Luego, agregó el titular del ejecutivo comunal: “Me parece que es enfrentar a compañeros que tienen que tener puestas sus energías en educar a nuestros jóvenes y no en estar en este tipo de reclamos”, destacó el jefe comunal, y agregó que si el planteo del gobierno que ejerce Cambiemos es de una “educación mejor” deberían “mejorar sustancialmente el salario de los docentes”.

También recalcó la necesidad de que los maestros trabajen menos horas con un buen salario, porque “la realidad hoy es que cuando les pedimos calidad a los docentes no tienen tiempo, porque para poder subsistir y sostenerse necesitan trabajar en dos cargos”.

Y en este sentido, agregó que “Para desarrollar esas cuatro horas, si es responsable, tiene otras dos o tres horas en su casa, para poder armar una buena lección” e “innovarse”, cerró Alexis Raúl Guerrera.