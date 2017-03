Mónica Galbo participó de reuniones del FpV

PINTO

Con la presencia de distintos referentes del Kirchnerismo/Frente para la Victoria se realizaron reuniones partidarias en las ciudades de Bragado, Chivilcoy y Chacabuco, tomando parte de ellas la ex concejal Mónica Galbo y otros militantes de General Pinto.

En la sede del FpV en Chacabuco, el encuentro contó con la presencia de la diputada nacional Diana Conti; los intendentes de Pehuajó, Pablo Zurro, y de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari; los diputados provinciales Avelino Zurro y Rocío Giaccone; el ex intendente de Bragado, Aldo San Pedro; el actual concejal de Junín, Gustavo Traverso y dirigentes y referentes del Kirchnerismo de los 19 Distritos de la Cuarta Sección Electoral.

Lo propio ocurrió anteriormente en Chivilcoy, sumando así otro mitin (se iniciaron en Diciembre pasado) dentro del lineamiento partidario “Cristina Conducción”, los que pretenden reafirmar la conducción de la ex presidente de la Nación y proyectar estrategias para las elecciones.

La misma, se basa en algo que supo arengar Máximo Kirchner en el último encuentro que se desarrolló en la quinta de San Vicente: “Lamentarse por lo perdido no tiene mucho sentido” y, en efecto, el Kirchnerismo busca escuchar para contener a dirigentes que hoy no ostentan cargos para construir una agenda electoral de las que todos sus militantes, cumplan el rol que cumplan, se sientan parte.

En cuanto a la reciente reunión en suelo chacabuquense, la agenda estuvo marcada por el trabajo en el territorio de cara a Octubre y además, Mónica Galbo confirmó que está trabajando para organizar un futuro encuentro con la gente del Movimiento Alfonsinista, que encabeza Leopoldo Moreau y que en nuestro Distrito tiene como referente al ex concejal y ex director de la Escuela Media Nº 2 de Coronel Granada, el profesor germaniense Enrique “Kike” Minervino.