Serenal destacó la reactivación de la obra pública y su gestión transparente

LINCOLN

El intendente Salvador Serenal hizo la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Lincoln, repasando los principales logros de su gestión y se despachó contra los delitos de corrupción de “la era Fernández”.

Ante un recinto colmado, donde se encontraban ediles de todas las bancadas políticas, funcionarios del Departamento Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial local y vecinos, el intendente municipal Salvador Serenal brindó un extenso discurso donde resaltó la reactivación de la obra pública, la transparencia de su administración, la recomposición salarial y el plan de valorización del empleo público, los Planes de Viviendas a ejecutar, las mejoras en caminos y las inversiones en educación encarando un Plan de Obras que cubrió a más de 50 instituciones educativas del distrito, entre otros logros.

Denuncia por corrupción

En uno de los momentos más salientes de su discurso, Serenal hizo referencia a su compromiso asumido con la ciudadanía de Lincoln “para investigar las irregularidades ocurridas durante la gestión anterior”.

Al respecto, el Intendente expresó que tras varios meses se pudo llevar adelante dicha investigación “con la colaboración de profesionales, vecinos y concejales de este Cuerpo a los cuales les agradezco en nombre del pueblo de Lincoln”.

En tanto, recordó que “el pasado 9 de septiembre de 2016, elaboramos y formulamos una contundente denuncia penal contra el ex intendente Fernández y su entorno por delitos de corrupción, entre los que se destacan asociación ilícita, defraudación a la Administración Pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, extorsión, entre otros”.

En ese orden de cosas, el intendente Serenal afirmó que “hoy la denuncia está en manos de la Justicia, a la cual apelamos que actúe a la altura de las circunstancias y se ponga los pantalones largos y que no nos deje el sabor amargo de la impunidad, como tantas veces lo he dicho”.

Y compartió su pedido para que “aquellos que le robaron al pueblo de Lincoln sean condenados en el marco del debido proceso y se restituya al erario público municipal todos los bienes inmuebles y muebles que se hayan adquirido mediante la comisión de delitos de corrupción”.

Asimismo, el Jefe Comunal dio a conocer que “a fines del mes de febrero de 2017 fuimos notificados de una gravísima sentencia del Tribunal de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2011. Dicha sentencia formula cargos por aproximadamente $4.000.000 contra el ex intendente Fernández, el ex contador municipal Fernández, el ex secretario de obras y servicios públicos Siri, el ex secretario de salud De Mingo, el ex jefe de compras Gauna y el ex tesorero municipal Porto”.

Y explicó que “a prima facie se habrían cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, defraudación a la Administración Pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.



Obras públicas

Serenal reafirmó que la obra pública era una prioridad de su gestión “porque sabemos del atraso existente en infraestructura”, dijo. En ese sentido, destacó la reactivación de la obra de desagüe del barrio Sagrado Corazón, cuya proyección había sido formulada hace 43 años durante la intendente de Menarvino.

Ante esta problemática y la postergación que sufrían los vecinos de ese barrio, Serenal señaló que “nuestro compromiso en el año 2016, fue ponernos al frente de las gestiones y en varias oportunidades mantuve reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior donde se pudo obtener la ampliación de recursos por parte del gobierno nacional y hoy la obra de desagüe avanza en las calles del Sagrado Corazón”. Y anticipó que apenas se finalice el desagüe “vamos a construir el asfalto que tanto han soñado sus vecinos”.