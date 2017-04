El sábado llega el evento “Bailá con tu celu”

LINCOLN

El próximo sábado, 8 de abril, a partir de las 18 horas en IndependizArte (Ameghino 242), se llevará a cabo el evento Bailá con tu celu, una novedosa propuesta recreativa dirigida a adolescentes y jóvenes.

Bailá con tu celu, es un encuentro organizado por la Dirección de Políticas Juveniles, perteneciente a la Secretaría de Acción Social, que propone a los jóvenes compartir colectivamente un espacio distendido y un acercamiento lúdico al uso de las nuevas tecnologías.

Además, la jornada contará con el acompañamiento del Centro de Estudiantes de Lincoln (CEL) y comercios locales que entregarán premios para los participantes.

Bailá con tu celu

“Bailá con tu celu” es un evento que ofrece una instancia de interacción similar al conocido Just Dance Now. El juego consiste en imitar a un entrenador (coach) que se muestra en pantalla como si se tratase de un espejo, y así obtener X, OK, GOOD, PERFECT o YEAH!, dependiendo del desempeño de cada jugador. El celular sirve como detector de movimientos al igual que lo hacen plataformas como Wiimote y PlayStation Move. El juego permite un número ilimitado de personas para unirse a una partida sin importar la conexión del dispositivo, ya sea 2G, 3G, 4G o simplemente Wi-Fi.