Salvador Serenal abrió el perído de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante

LINCOLN

El intendente de la ciudad de Lincoln, inauguró ayer el año de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante y compartió con los presentes un extenso discurso.

Todo lo que dijo Serenal en la apertura de sesiones:

Como dije el año pasado es un enorme placer y un enorme orgullo para mí realizar la apertura de Sesiones Ordinarias en esta casa de la democracia.

Luego del primer año de gestión quiero agradecerles a los concejales de este Honorable Cuerpo por el trabajo realizado en proyectos que darán progreso a nuestro Lincoln y por acompañarnos en proyectos que enviamos desde el Ejecutivo como una nueva Ordenanza sobre las categorías de Salud, una Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información, la creación de Audiencias Públicas y Generales, el cambio en las tasas municipales donde se ven muy beneficiados todos los productores con menos de 300 hectáreas entre otras iniciativas.-

El año pasado dijimos que debíamos afrontar el desafío de que esta institución tenga el lugar físico que se merece, el edificio que todos los linqueños nos merecemos para el Concejo Deliberante. Hemos debatido sobre lugares y formas, e iniciamos un proceso administrativo bajo la orientación del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Hoy podemos decir que desde el ejecutivo tomamos la decisión de construirlo en el Parque Municipal General San Martín, un espacio que jerarquice al cuerpo legislativo y las funciones que desempeña. En este sentido desde la secretaria de Obras Publica se está preparando en borrador el correspondiente proyecto de obra, que culminara en un llamado a concurso de proyectos entre arquitectos de nuestro distrito, para que en este 2017 y lo más próximo posible se inicie esta importante Obra. No obstante esto, la presidente de este cuerpo Patricia Galinelli, me ha manifestado la posibilidad de otra alternativa, que requiere la adquisición de un Inmueble, en este sentido estaremos abierto al dialogo con todo el cuerpo de concejales para resolverlo democráticamente.-

También quiero agradecer a todo el personal municipal que brinda servicios a la comunidad con amor y con orgullo por las tareas que desempeña. Para su reconocimiento, avanzamos en la dignificación del empleo público, en un año pasamos a Planta Permanente a 125 trabajadores y otros tantos fueron re categorizados. Aumentamos el salario, especialmente el de las categorías más relegadas, porque sabemos que los trabajadores de la Municipalidad de Lincoln merecen una recomposición salarial. Implementamos capacitaciones y cursos para el personal a través del Instituto Provincial de la Administración Pública. Comenzamos a saldar las deudas atrasadas con los jubilados municipales con más de 30 años de labor (este es un premio que por ley corresponde y no se cumplía, destinado para aquellos trabajadores que han dado parte de su vida al servicio de nuestra ciudad). Iniciamos un programa de Entrega de Indumentaria y la refacción de edificios y oficinas municipales para garantizar un ámbito laboral seguro y saludable. Compartimos en familia junto a funcionarios y personal el día del empleado y el brindis de fin de año, promoviendo la fraternidad dentro del ámbito laboral. También reitero algo que he manifestado siempre, que aquellos funcionarios o empleados que desempeñen mal sus funciones se deberán ir a sus casas, los vecinos de Lincoln no tienen porque mantener a gente que no quiere trabajar. Sabemos que revalorizar el empleo municipal promoverá la eficacia en los servicios públicos y eso dará beneficios a toda la comunidad.-

Quiero agradecer a instituciones intermedias, clubes, iglesias y organizaciones sociales por aceptar nuestra convocatoria al diálogo y entablar una comunicación madura, pensando en el futuro que queremos construir. De esas conversaciones surgieron logros como la Expo Rural solidaria, la Expo Queso, la fiesta del Inmigrante, los convenios con las Cooperativas de los Pueblos, los convenios de trabajo en conjunto con las instituciones intermedia y los clubes así sucesivamente. En ese diálogo con diferentes actores de la sociedad establecimos la Mesa de de la Carne Vacuna, la Mesa de Carne de Cerdo, la Mesa de Huerta Familiar, la Mesa de Agricultura Sustentable, la Mesa de Agricultura Ecológica, el Cluster de Empresas Lácteas para aumentar la producción, la Mesa local de Violencia Familiar, el Consejo de Adultos Mayores, la Mesa local de Niñez para promover sus derechos y en las localidades estamos conformando los Consejos Vecinales para fortalecer la autonomía de las Delegaciones.

En los próximos días quedará establecida una Mesa Social, junto a las iglesias de distintos credos religiosos e instituciones con quienes venimos dialogando, para abordar el peor flagelo de la actualidad: la droga.

Para apoyar el trabajo comunitario y social que realizan todos los días las distintas iglesias, desde la Municipalidad le hemos otorgado subsidios a todas ellas y en particular un subsidio por $ 100.000.- a la Parroquía de la Inmaculada Concepción para refacciones y pintura.-

Sabemos que trabajando en conjunto podemos lograr grandes cosas para toda la comunidad de Lincoln, por eso también agradezco a todos los ciudadanos del distrito, por su acompañamiento y apoyo diarios que recibimos.-

Siguiendo la nueva Agenda Global de Naciones Unidas, más conocida como Agenda 2030, cuyo contenido son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas que tienen como fin transformar nuestro mundo a través de poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, resolvimos iniciar el proceso para adecuar estos Objetivos a Lincoln. Esta tarea, nos ubica como el primer municipio de la provincia de Buenos Aires en asumir este desafío. Para ello creamos un Consejo de Políticas Sociales en el ámbito de la Municipalidad de Lincoln que tiene como objetivo coordinar y supervisar diferentes actividades y programas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del distrito. Estamos convencidos que no se puede generar desarrollo si existen niños y niñas sin acceso a un techo digno, a una educación de calidad, a beber agua potable y a alimentarse adecuadamente. También estamos convencidos que garantizar una sociedad saludable y sostenible solo puede lograrse con cambios culturales que involucren a todos los sectores sociales y no solo a decisiones políticas de un gobierno de turno. Por eso convocamos a toda la ciudadanía a esta lucha donde cada uno debe aportar su granito de arena para construir un presente próspero y sostenible en el tiempo.

Administrativamente se ha logrado bajar considerablemente los valores unitarios de los productos y/o servicios contratados asegurando que cada compra vaya precedida con al menos 2 presupuestos, se ha reducido y estandarizado el plazo de pago a los proveedores trayéndolo a 30 días desde la orden de compra, redujimos en 16 millones de pesos la deuda con proveedores recibida en diciembre de 2015. Por otra parte aumentamos la recaudación de los ingresos corrientes propios en un 91,46% comparando 2015 con el presente 2017, seguimos implementando el sistema de “MORA TEMPRANA” donde se recuerda el vencimiento a aquel buen contribuyente que se retrasa en el cumplimiento del pago de la tasa, y para facilitar al contribuyente la posibilidad de pago de las tasas y por otro lado la reducción del manejo de efectivo se ha instalado un PosNet en el sector de cajas, se han suscripto convenios con Banco Provincia para débito en cuenta y pago por Home Banking y se agregó como medio electrónico de pago el sistema de Red Link.

Durante este 2017, llevaremos a cabo la instalación de un Sistema de Información Geográfica (GIS) que está integrado por un conjunto de herramientas, procesos y métodos de mapeo estadístico y geográfico que lo tornan indispensable en una moderna gestión. Un Gobierno local debe dar solución a eventos que emergen de áreas disímiles y relacionadas entre sí, como Catastro, Obras Públicas, Planeamiento Urbano, Economía, Salud, Educación, Seguridad, Informática, Cultura. Un GIS correctamente implementado y administrado, cuyos datos sean reflejo de la información que surge de estas áreas, es crucial al momento de decidir un proyecto, adoptar una solución, aprovechar mejor los recursos humanos y de infraestructura disponibles.-

En diciembre del año 2015, nos encontramos ante la realidad de tener en nuestra municipalidad, uno de los sueldos más bajos de la provincia de Buenos Aires y por ende nuestros empleados municipales recibían un sueldo miserable (más parecido a una dádiva que a una contraprestación). Como dato, en diciembre de 2015, un empleado de categoría 16 cobraba en mano $ 2099.-

Se implementó rápidamente un incremento de sueldos para ese 2016 venidero, con aumentos en 3 etapas, 15% en enero, 10% en Mayo y 10% en Septiembre, más un aumento de una suma fija de $ 500.- que impactó fuertemente en los sueldos más bajos. Tras este aumento llegamos a Diciembre de 2016 con un sueldo para esa categoría 16 de $ 3.549.- lo que nos permite asegurar que en el año 2016 las categorías más bajas tuvieron un incremento real y efectivo superior al 60%.-

Para este año 2017, y siguiendo en la misma línea de dignificar el sueldo de nuestros trabajadores, se tiene previsto un incremento del 35%, también en 3 tramos: 15% en Marzo, 10% en Julio y 10% en Septiembre, y como incremento adicional la suma fija de $ 400 que se está cobrando desde enero y que nuevamente impacta fuerte en los sueldos más bajos, permitiendo subir la base de cálculo. En septiembre de 2017, la mencionada categoría 16 pasará a cobrar en mano la suma de $ 5.010.- obteniendo un aumento efectivo del 41% respecto a diciembre de 2016. Todo esto impactando directamente a su vez en la mejora que ven los jubilados municipales en sus haberes mensuales.

Como dato adicional podemos mencionar una efectiva recomposición salarial entre diciembre de 2015 y septiembre de 2017 del 105% para un director, 120% para un capataz y llegando a un 138% para la categoría 16.-

Comenzamos un proceso de modernización de la administración pública. Avanzamos en la descentralización de servicios. Se implementó el Sistema de Boletín Oficial Municipal (SIBOM) para la elaboración y publicación del Boletín Oficial en versión electrónica y de fácil acceso para toda la ciudadanía. Generamos una Página WEB donde día a día vamos sumando datos históricos y turísticos, información sobre servicios, información contable del municipio, licitaciones y datos que hacen a la transparencia de un gobierno como por ejemplo los recibos de sueldo de los funcionarios.

Llevamos a cabo la Selección de Delegados en las 5 localidades más grandes, teniendo elecciones abiertas en 3 de ellas.

Efectuamos diferentes Audiencias Generales para escuchar las opiniones de vecinos y de especialistas y posteriormente concretar normativas en función de estas audiencias. Queremos una administración ágil, eficiente y cerca de la gente, y por sobre todas las cosas una administración transparente.

Mi declaración jurada y la de mi gabinete están a disposición de cualquier ciudadano que lo requiera desde diciembre de 2015. Hoy convoco a los integrantes de este Cuerpo a recorrer el mismo camino y presentar sus declaraciones juradas.-

También PREGONAMOS, AUSPICIAMOS E IMPULSAMOS la AUTONOMÍA MUNICIPAL PLENA, en un todo conforme con la CONSTITUCIÓN NACIONAL REFORMADA EN 1994, con la convicción que más temprano que tarde los 135 municipios de la provincia de buenos aires tendrán su autonomía municipal plena, pudiendo reglar su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Resulta atinado recordar lo que expresó LISANDRO DE LA TORRE en su tesis doctoral del año 1888: "El municipio tiene la condición de institución natural y previa a toda legislación positiva, por lo que el mismo nunca puede ser tenido como autárquico, habida cuenta que es de carácter esencial del ente autárquico el ser creado por una ley. Si el municipio es reconocido por la ley, dado su situación de previo a todo el derecho positivo, no puede ser otra cosa que autónomo"

Nuestra CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL PRECEDENTE "RIVADEMAR" avanzo hacia la autonomía municipal con el RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO, ENCAUSANDOLO COMO UN órgano con capacidad de generar auténticas leyes en sentido material y La elección popular de las autoridades municipales. Luego reafirmaría su posición en el 2003 en " PONCE, CARLOS C/ PCIA DE SAN LUIS".

Cumpliendo con un compromiso asumido con la ciudadanía de Lincoln antes de ser intendente, investigamos las irregularidades ocurridas durante la gestión anterior. Durante varios meses se llevó a cabo dicha investigación, teniendo la colaboración de profesionales, vecinos y concejales de este Cuerpo a los cuales les agradezco en nombre del pueblo de Lincoln.

El pasado 9 de septiembre de 2016, elaboramos y formulamos una contundente denuncia penal contra el ex intendente Fernández y su entorno por delitos de corrupción, entre los que se destacan asociación ilícita, defraudación a la Administración Pública, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, extorsión, entre otros.

Hoy esta denuncia está en manos de la Justicia, a la cual apelamos que actúe a la altura de las circunstancias y se ponga los pantalones largos y que no nos deje el sabor amargo de la IMPUNIDAD, como tantas veces lo he dicho.

Procuraremos que aquellos que le robaron al pueblo de Lincoln sean condenados en el marco del debido proceso e instaremos a que se restituya al erario público municipal todos los bienes inmuebles y muebles que se hayan adquirido mediante la comisión de delitos de corrupción.

A fines del mes de febrero de 2017 fuimos notificados de una gravísima sentencia del Tribunal de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2011. Dicha sentencia formula CARGOS por aproximadamente $4.000.000.- contra el ex intendente Fernández, el ex contador municipal Fernández, el ex secretario de obras y servicios públicos Siri, el ex secretario de salud De Mingo, el ex jefe de compras Gauna y el ex tesorero municipal Porto.

A prima facie se habrían cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, defraudación a la Administración Pública, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. De lo expresado por el Tribunal de Cuentas surge a todas luces un entramado de corrupción que tendría su raíz en la contratación con supuestos proveedores de bienes o servicios, emitiéndose un cheque como contraprestación por los mismos, el cual era endosado y finalmente cobrado por ventanilla por funcionarios municipales, sin ningún tipo de justificación o autorización. Muchas de las personas que aparecían como proveedores en las órdenes de pago observadas, prestaron declaración y manifestaron que nunca fueron proveedores de la Municipalidad de Lincoln ni mantuvieron vínculo alguno ni cobraron suma alguna. Sin embargo, "ALGUIEN" presentó una factura por la realización de sus prestaciones, endosó un cheque falsificando su firma y luego un funcionario municipal cobró por esos servicios. En consecuencia, las obras o servicios no fueron prestados, pero la Municipalidad pagó por ellos. Dada la gravedad institucional, hemos realizado apertura de sumario administrativo disciplinario para aquellos agentes que en el año 2011 desplegaron la acción detallada y continúan siendo agentes municipales en la actualidad y hemos realizado la ampliación de denuncia por los delitos descriptos, poniendo toda la documentación y elementos relacionados con este evento ante la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº 2 de Junín.

Entre otras irregularidades que encontramos, podemos mencionar que dejamos de retener en concepto de aportes al seudo Sindicato de Empleados Municipales que operaba en el ámbito municipal por no tener el mismo ni siquiera inscripción gremial. Sin embargo hasta nuestra asunción, la mayoría de los empleados municipales aportaban en forma involuntaria una parte de sus haberes a una organización cuasi delictiva. Además la Municipalidad le pagaba el alquiler de la oficina a este supuesto Sindicato, violando la legislación sindical. Esta situación fue corregida beneficiando a los trabajadores que sufrían descuentos de sus salarios y beneficiando a la comunidad toda.

También dimos de baja, sumario mediante, la planta de verificación técnica vehicular que funcionaba en el Acceso Hipólito Yrigoyen y giraba bajo el nombre de RTV Lincoln, la que fue auspiciada por la gestión anterior por diversos medios de comunicación y firmando convenio con la firma titular de manera indebida, careciendo el municipio de competencia para autorizar su funcionamiento. Esta irregularidad, también fue observada por el gobierno provincial. Durante años, el municipio incentivó a que los linqueños concurrieran a esta revisión técnica que carecía de valor legal dentro de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera fueron engañados en la buena fe innumerables vecinos del distrito de Lincoln.

Además pagamos sentencias judiciales que se encontraban firmes cuando asumimos la administración y multas que se le habían aplicado a la Municipalidad por incumplimiento debido a la desidia administrativa en el área de Legal y Técnica.

En materia de seguridad, estamos invirtiendo cerca de 20 millones de pesos en tecnología, móviles e infraestructura. Estamos acondicionando las patrullas y los destacamentos policiales.

Incorporamos computadoras y equipamiento de comunicaciones en varias dependencias municipales. Estamos poniendo en funcionamiento un nuevo Centro de Operaciones y Monitoreo que contará con un nuevo Sistema de Cámaras de Seguridad y Cámaras Lectoras de Patentes, colaborando con el accionar de la policía, la justicia, los bomberos y defensa civil.

Celebramos convenios con el Poder Judicial y así dotamos a Lincoln de un edificio moderno y apto para la labor de la Ayudantía Fiscal.

Con respecto al Tránsito, sabemos que es uno de los principales contratiempos que sufrimos en la ciudad de Lincoln. Para afrontar este problema iniciamos varias actividades destinadas a la concientización y el control. Realizamos un Control de Transito, explicando a los conductores las infracciones por la Ley de Transito 24.449, llevamos a cabo Control de Nocturnidad los fines de Semana y Feriados, se labraron 1.225 Actas entre Enero de 2016 a Marzo del 2017.

Realizamos un Relevamiento de Autos abandonados en la ciudad procediéndose al traslado de los mismo al corralón municipal, se estableció el Registro de patentamiento de Motos en el distrito, la colocación de 6 estacionamientos de motos en el microcentro, moderadores de velocidad y próximamente rotondas en las avenidas de circunvalación de la ciudad, como así también transporte escolar publico.-

Buscando una mayor educación vial en los conductores y transeúntes y una mayor capacitación en los agentes de tránsito, llevamos a cabo varios cursos teóricos y prácticos en la ciudad de Lincoln y localidades del partido: Prevención en entrada y salida de las escuelas - Simulacro de siniestros con bomberos y Defensa Civil - Charla de Educación Vial para inspectores, policías y docentes (dictada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial) -

Capacitación para inspectores en la ciudad de Junín (dictada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial) - Charlas de educación vial en las escuelas Primarias y Jardines - Curso Online para personal de tránsito (dictado por la fundación Mafre) - Taller por el uso del casco, (dictada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial) a la cual concurrieron 200 ciudadanos y cada uno de ellos se llevó finalizado el taller un casco - Curso de Gestión de la Comunicación Escrita (Instituto Provincial de la administración Publica).-

Apoyamos el accionar de Defensa Civil invirtiendo en una central meteorológica y monitoreo, indumentaria, mobiliario, mejor tecnología y nuevas herramientas por un valor superior al medio millón de pesos. Esta área lleva realizado 339 servicios en temporales, 296 asistencias por urgencias a vecinos, 345 servicios de prevención de accidentes en la vía pública y 410 servicios de colaboración con otras áreas municipales e instituciones que lo han solicitado. Con 10 agentes municipales llenos de solidaridad y compromiso, Defensa Civil brinda alrededor de 100 servicios mensuales en favor de la comunidad.

Desde Zoonosis estamos llevando a cabo varias capacitaciones y atenciones, destacándose desde que asumimos 1.797 castraciones de caninos y felinos, 926 desparasitaciones, 2.575 vacunaciones antirrábicas, 170 manejos integrales de plagas, 56 recepciones de animales ponzoñosos y 450 controles de mosquito Aedes.

En la oficina de Guías llevamos efectuados más de 8.000 trámites, incluyendo guías de faena, invernada y ferias. Mientras que en la oficina de Licencias realizamos 6.712 carnets de conducir e incorporamos la evaluación psicológica con las licenciadas Carolina Fermanelli y Gisela Forconi, cumpliendo así con la normativa y terminando con varios años de incumplimiento frente a la Ley Provincial.

En el área de Habilitaciones encontramos al asumir que casi no se entregaban habilitaciones definitivas a comercios. Desde entonces emitimos 250 certificados provisorios, 450 renovaciones, se iniciaron 120 trámites de habilitaciones, se finalizaron 100 expedientes para habilitación definitiva y otras 65 habilitaciones definitivas ya fueron decretadas. Además se emitieron 700 licencias REBA, se confeccionaron 1200 actas de inspección y se iniciaron 12 expedientes en la OPDS.-

Transformamos la oficina de Informática en una Dirección con los recursos humanos y tecnológicos que un municipio moderno requiere. Estamos renovando todos los equipamientos informáticos y de comunicaciones. Cabe destacar que cuando asumimos la Municipalidad poseía una flota de telefonía móvil de 309 líneas contratadas entre las empresas Movistar y Claro a un costo mensual promedio de $ 130.000.- y una deuda acumulada de $ 550.000.- Luego de una compulsa de precios y de hacer un uso racional y justificado de dicho servicio, la administración actual tiene un gasto de $ 19.000.- mensuales.-

También dimos de baja 25 líneas de teléfono y 16 servicios de Internet ubicados en lugares sin uso desde varios años atrás o en domicilios particulares que generaban gastos innecesarios a la Municipalidad.

Establecimos la metodología de realizar periódicamente conferencias de Prensa donde se invitan a todos los medios de comunicación y ellos pueden preguntar libremente al intendente o a cualquiera de los integrantes del gabinete municipal. Realizamos el primer encuentro regional de gobierno abierto, con participación de funcionarios nacionales, provinciales y de 7 municipios de la zona.

Continuamos conformando la hemeroteca periodística de Lincoln, mediante la digitalización para su consulta de las principales publicaciones que forman parte de la historia del periodismo de Lincoln y ya llevamos 30 años digitalizados.

A través de gestiones efectuadas ante el Ministerio de Modernización de la Nación, vamos a instalar en Lincoln el primer Punto Digital, un espacio público de inclusión digital para impulsar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en nuestro distrito. En junio, pondremos en línea el archivo digitalizado de la revista “Hogar Linqueño” y, con motivo del Día del Periodista, realizaremos una muestra retrospectiva sobre esa publicación. A mitad de año seremos sede del 1° Congreso Comunicación de Pequeños y Medianos Municipios, una experiencia que acercará las nuevas formas de pensar la comunicación gubernamental, favoreciendo el acercamiento a los ciudadanos y las herramientas de participación ciudadana que las democracias del siglo XXI tienen al alcance.

En lo cultural realizamos la primer Feria del Lector con la participación de más de 50 sellos editoriales, lanzamos un Festival Internacional de Cortometrajes, llevamos a cabo una residencia internacional de arte contemporáneo en los pueblos del distrito, implementamos 118 talleres de Independizarte con más de 1.500 alumnos y junto al gobierno provincial el programa Acercarte estuvo presente en Lincoln con unos 40.000 espectadores en las diferentes disciplinas.

- Creamos el proyecto de Cine independiente el cual ofrece a nuestra comunidad funciones de cine gratuitas una vez por semana presentando grandes éxitos fílmicos clásicos;

- Creamos los Talleres de Teatro Municipales enmarcados en nuestro plan de educación no formal. Además de la oferta para nuestra ciudad una de las acciones destacables de esta coordinación es haber llevado esa misma oferta a las localidades de nuestro Distrito: El Triunfo, Las Toscas, Roberts, Martínez de Hoz, y Pasteur.

El Carnaval Artesanal sigue creciendo y este año contó con 300.000 espectadores y más de 120 motivos carnavalescos. Este año seguimos mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad lo cual ya nos distingue a nivel nacional. Para este año, la Municipalidad invirtió 16 millones de pesos y la riqueza producida en la economía linqueña, gracias al carnaval, se aproxima a los 70 millones de pesos.

En lo educativo nos encontramos con edificios con necesidades de infraestructura básicas insatisfechas, con un estado de abandono general que nos alarmó. De inmediato abordamos la problemática con un Plan Integral de Obras Públicas con una inversión de casi $ 3.000.000, el cual se decidió en una mesa de trabajo con Consejo Escolar, Jefatura distrital y Gremios para priorizar las Obras. En tal sentido se efectuaron obras de: arreglos de techo, cubiertas, baños, pisos, carpintería, obras de gas natural, electricidad, comedores, termotanques, plomería, limpiezas de calderas, pintura, herrería, a 52 Instituciones Educativas de todo el distrito.

Queremos destacar entre todo el plan de obras ejecutadas:

• el comedor de la escuela primaria de Martínez de Hoz, un reclamo histórico de la localidad con más de 30 años;

• terminación del Salón de Usos Múltiples del jardín de Bayauca, obra que estaba paralizada hace 5 años;

• obras de gas natural en La Casita;

• la consolidación del camino rural y el proceso de licitación de la electricidad trifásica, con una inversión de más de $ 2.000.000.-, de la Escuela de Educación Secundaria Agropecuaria N.º 1;

• realización de un aula y una galería para la Escuela de Educación Secundaria Agraria N.º 2 de Las Toscas;

• instalación de un nuevo sistema de electricidad donde se organizaron tres circuitos independientes con sus respectivos tableros, la herrería y el techo del edificio donde funcionan la Escuela de Educación Especial 501, el Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 y la Escuela de Estética con una inversión de $ 700.000.-

• la consolidación del acceso de Triunvirato hasta la escuela primaria y jardín que asegura la llegada de los docentes y alumnos.

Además desde el Fondo de Financiamiento Educativo se cubrieron todas aquellas necesidades de transporte que solicitaron las instituciones educativas mediante un proyecto de actividades recreativas o salidas educativas, con una inversión de más de $ 1.250.000.

Desde esta gestión creamos el EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL y construimos su sede en el centro barrial Sagrado Corazón,

En concordancia con el sentido federal de nuestra administración, garantizamos la atención psicopedagógica en las localidades en las cuales las instituciones educativas carecen de equipo de orientación escolar propia,

Durante todo el periodo 2016 se atendió a más de 70 estudiantes con atención psicopedagógica y 150 alumnos en el proceso de orientación vocacional.

En la reivindicación que estamos haciendo en la educación, apostamos por la participación estudiantil. Trabajamos coordinadamente con los jóvenes para reorganizar el Centro de Estudiantes Linqueños (CEL), en la búsqueda de una reparación histórica al maltrato institucional por parte de la anterior gestión municipal a los que fue sometidos el Centro, que provocaron el cese de sus actividades.

Llevamos adelante el 1. º Encuentro “Tu futuro, hoy” coordinado con el CEL e Inspección Distrital, con el objetivo de brindarles a los estudiantes de nuestro distrito información y asesoramiento para su futuro académico. En esa oportunidad contamos con la visita de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con institutos superiores de formación docente y técnica de Lincoln.

Impulsamos el 1.º Congreso Ambiental de Hermanamiento de Pueblos Sustentables en Las Toscas, de relevancia provincial y con perspectiva latinoamericana.-

Porque creemos y estamos convencido que la educación es la mejor herramienta de desarrollo y libertad del ciudadano. En 2016 becamos a más de 500 estudiantes y este año esas becas aumentaron monetariamente porque estamos convencidos que apostar por la educación abre las puertas de infinitas oportunidades para nuestros jóvenes. En 2017 becamos a 544 jóvenes que estudian en los niveles secundario, terciario y universitario con una inversión total de $ 1.800.000.- y además reconocemos el mérito académico de nuestros abanderados en todos los secundarios del distrito.

Transformamos las bibliotecas barriales en centros culturales, adquirimos colectivos para facilitar el acceso de los chicos a las escuelas a través del transporte escolar, otorgamos subsidios para la compra de computadoras, viajes y materiales didácticos.

En lo productivo creamos un Programa de Microemprendimientos con fondos municipales apuntando a las Pymes para que aumenten su producción y generen fuentes de trabajo genuinas, nos establecimos como ventanilla del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Banco Provincia con su programa Provincia Microempresas. Dentro del Parque Industrial comenzamos la regularización de los lotes y entregamos certificados REMPI, y este año tenemos proyectado comenzar con una inversión para obras de infraestructura.

Realizamos una jornada sobre apicultura denominada “sumale miel a tu vida” y en coordinación con el COPRONOBA y el Centro Apícola de Lincoln promovemos la formación de grupos de productores apícolas que trabajen en la certificación de calidad de la miel. También realizamos jornadas culinarias para fomentar el consumo de lácteos y promover la quesería industrial linqueña.

Firmamos un convenio con el Ministerio de Producción de la Nación para ejecutar programas como: Ciudades para emprender – Incubar – Club emprendedores – Pac Empresas – Fondo Semillas.

En la promoción de producciones especiales relocalizamos y agrandamos la Feria Sustentable de productos regionales, creamos la feria independiente de armadores y manualistas, y creamos un nuevo atractivo gastronómico como lo es el Patio de Comidas que acompaña a los eventos municipales más importantes.

Gestionamos en la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL) los programas: Pro Emplear – Empleo Independiente – Promover – Jóvenes con más y mejor empleo – Progresar – entre otros, donde participaron casi 100 personas que se capacitaron.

Además logramos inserciones laborales en el sector privado a través de la intervención de la Dirección de Empleo y gracias a las becas laborales ingresan a Lincoln más de $ 250.000.- por mes.

Hicimos capacitaciones en el uso de maquinarias agrícolas, en podas y en manejo de ganados, promovimos una cadena productiva de 16.000 kilos de carne de cerdos por mes y seguimos trabajando en el armado de la pasteurizadora y ensachetadora de leche municipal, proyecto al cual se le sumó el procesamiento de crema y quesos.

En lo turístico fomentamos el turismo rural, el agro turismo y el turismo ecológico. Participamos en la Feria Internacional de Turismo (FIT) y del programa “Pueblos con Alma” de la Secretaría de Turismo de la Nación, como también nos incorporamos a la Cámara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Creamos circuitos turísticos históricos, culturales, deportivos y religiosos en la ciudad de Lincoln y estamos conformando lo que será el Museo del Carnaval.

En lo ambiental articulamos actividades con organizaciones ecologistas, generamos 12 puntos verdes fijos en la ciudad, promovimos la NO utilización de bolsas de nylon en comercios, implementamos 50 contenedores de 5 metros cúbicos en sitios donde no se realiza la recolección domiciliaria y ampliamos la cantidad de cuadras con recolección de residuos, iniciamos la ejecución del Proyecto de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos aplicando las técnicas de Separación y Relleno Sanitario y en el mismo sentido iniciamos el Saneamiento de Basurales a Cielo Abierto de las localidades. A este Cuerpo hemos enviado un proyecto de Ordenanza para regularizar la aplicación de fitosanitarios en comunión con instituciones como INTA, CREA, AAPRESID y la Sociedad Rural.

Desde el área de cooperativismo y economía solidaria constituimos 9 cooperativas; 5 de ellas que realizan barrido, 1 de textil, 1 de gastronomía, 1 de construcción y 1 de oficios. En este momento estamos formando 3 nuevas cooperativas; 1 de espacios verdes, 1 de barrido y 1 de construcción. También ayudamos a constituir las personerías jurídicas de diferentes asociaciones civiles tales como: ALPA, Biblioteca Popular Soldado Heredia, Amigos del Tango, Centro de Jubilados, Mubal, Fénix, entre otras.

En Espacios Verdes junto al cuidado en parques y plazas se hizo el mantenimiento en instituciones que no contaban con dicho servicio, tales como escuelas, centros de atención primaria, bibliotecas, el conservatorio, la escuela orquesta, etc., se ejecutó la Ordenanza 415/88 intimando a propietarios que poseen terrenos en estado de abandono, se creó un vivero ornamental y forestal, se reacondicionó la plaza del barrio Héctor Lannes junto al Club de Leones y se realizó el proyecto ambiental “paseo nativo” en Las Toscas. En el Parque General San Martín se iniciaron grandes mejoras en el arbolado, piletas, parrillas y zona de camping, también se reacondicionaron el histórico rosedal y la “calesita”. En el pulmón verde de Lincoln, además iniciamos un proyecto de acuaponía y comenzamos el saneamiento del lago, para que el próximo año todos los linqueños podamos disfrutar de él.-

En lo sanitario finalizamos la obra y pusimos en marcha el Resonador y el Tomógrafo, gestionamos una nueva ambulancia para el hospital, implementamos un servicio de mamografía gratuito para prevenir el cáncer de mama en mujeres mayores de 35 años y realizamos una campaña de vacunación con 5.300 dosis que contó con 20 vacunatorios fijos y móviles.

Afianzando una administración federal, se recuperó personal médico profesional para las localidades de Bayauca, Las Toscas, Carlos Salas y El Triunfo. Además volvimos a poner en marcha la recolección de residuos patogénicos en todos los pueblos, algo que la gestión anterior había interrumpido.

Si comparamos la atención a pacientes, consultas, internaciones y estudios durante el año 2015 se atendieron 149.003 pacientes y durante el año 2016 se atendieron 184.847 pacientes en todo el distrito. Esto implica un aumento del 24% en la atención sanitaria.

Concretamos nuevos convenios con obras sociales y prepagas generando mayores recursos para el municipio. Conformamos el servicio de clínica médica con 7 profesionales siendo un servicio pionero en la región, incorporamos un médico infectólogo, nuevos pediatras, 3 médicos especialistas en terapia intensiva entre otros profesionales.

Pusimos en funcionamiento el Comité de Docencia e Investigación donde se realizan capacitaciones y pasantías y donde enfermeras y mucamas se perfeccionan.

Refaccionamos la Unidad de Terapia Intensiva, el Geriátrico, Pediatría, Neonatología y Maternidad entre otras áreas del Hospital. También reacondicionamos los Centro de Atención Primaria de los barrios de La rural y del FO.NA.VI., y el Hospital de Arenaza donde próximamente vamos a inaugurar la Sala de Rayos y un nuevo generador eléctrico.

Y este año vamos a finalizar el Centro de Rehabilitación, instalaremos Puestos Saludables en el Parque General San Martín y en el Acceso Hipólito Yrigoyen, vamos a iniciar el Plan Maestro de Infraestructura Hospitalaria y gestionar la remodelación de Guardia y Quirófano.-

Uno de los hechos que deseo destacar es la instalación del nuevo generador eléctrico en el Hospital. El 30 de diciembre de 2015, durante un corte de luz, el generador existente, propulsado por un motor Falcon de más de 30 años de antigüedad, falló y puso en estado de emergencia a todo el sistema sanitario. Gracias al personal médico, enfermeras y auxiliares no tuvimos que sufrir una tragedia esa noche. Luego gracias a Bomberos y a EDEN pudimos tener un soporte energético para no poner en riesgo los pacientes internados. Gestionamos ante el Ministerio del Interior y obtuvimos un aporte de un millón de pesos para la compra de un moderno generador eléctrico, el cual ya está en funcionamiento desde el 9 de marzo pasado.

En lo social creamos el Programa de Microemprendimientos Sociales, destinado a jefas o jefes de familia, siendo beneficiadas 18 personas en 2016. Continuamos con el Plan de Reintegro Solidario, beneficiando a 20 familias.

Logramos que todas las ayudas directas se otorguen previo informe social, evitando así la discrecionalidad y la manipulación política de familias vulnerables. Los subsidios por ayuda directa en el año 2016 fueron destinados a 3.040 personas por un monto de $ 2.187.000.- y en lo que va del año 2017 fueron destinados a 721 personas por un monto de $ 938.350.- Hemos otorgado más de 470 tarjetas del Plan Más Vida destinado a madres con niños menores de 5 años, siendo Lincoln uno de los municipios más favorecidos por este programa provincial. En cuanto al programa de Celiaquía, se otorgaron 41 tarjetas.

Por otra parte, la Municipalidad distribuye mensualmente 628 bolsones de mercaderías complementando la alimentación familiar. También asistimos de forma directa con mobiliario, indumentaria, pasajes o energía, a 818 familias durante el año 2016 y a 135 familias en estos 3 meses.

Gestionamos 27 talleres familiares, programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo de la Nación, donde los beneficiarios reciben herramientas y maquinas de trabajo para el sostenimiento familiar.

Desde la Dirección de Viviendas llevamos a cabo 210 soluciones habitacionales en todo el distrito, contribuyendo a soslayar la grave problemática habitacional de los vecinos linqueños y posibilitando a estas familias agrandar sus hogares, colocar su techo o incorporar un baño. Estas soluciones habitacionales mejoran la calidad de vida concluyendo situaciones de hacinamiento y previniendo enfermedades.

Establecimos la Mesa local de Violencia Familiar, reabrimos el Hospedaje en la Casa de la Mujer y dotamos a la Comisaría de la Mujer de un equipo interdisciplinario. Creamos la Dirección de Niñez, equipamos a las salas maternales y a Pibelandia y compramos un móvil para realizar los abrigos judiciales de niños y niñas. En el Hogar Principe di Napoli albergamos a 50 abuelos que diariamente reciben desayuno, almuerzo y merienda. Allí también reciben atención médica, nutricional y hacen actividades recreativas, deportivas y culturales. Recientemente constituimos el Consejo de Adultos Mayores integrado por diferentes instituciones y organismos.

Creamos la Dirección de Políticas Juveniles para aportar nuevas oportunidades a los jóvenes linqueños en la obtención de su primer empleo o en la inserción educativa. En esta área, 180 jóvenes recibieron apoyo escolar durante el verano pasado.

En el área de Deportes refaccionamos la pileta y los vestuarios, y durante la colonia de verano concurrieron a disfrutar del agua más de 1.000 personas. Creamos las Escuelas Municipales de Atletismo, de Pelota Paleta y de Basquet. Realizamos torneos de Fútbol y Voley playeros. Organizamos una nueva comisión de Ciclismo y una maratón solidaria “Correr por correr” donde participaron 222 personas y todo lo recaudado fue destinado al Hogar María de Nazareth. Aportamos un profesor de educación física a cada uno de los clubes deportivos del distrito. Además ya iniciamos el ciclo 2017-2018 de la escuela de guardavidas.

Creamos la Dirección de Discapacidad y desde allí abordamos varios problemas que sufren las personas con discapacidad en nuestro distrito. Volvimos a emitir los Certificados Únicos de Discapacidad. Establecimos talleres recreativos, terapéuticos y pre-laboral en el Centro Barrial Plaza España y en las localidades de Roberts, El Triunfo y Pasteur. Trabajamos en la accesibilidad de la ciudad y del Carnaval Artesanal, el cual será establecido por la Dirección de Turismo de la Provincia como el primer carnaval accesible. Generamos 2 inserciones laborales en el sector privado.

Estamos readecuando la situación de los trabajadores municipales con discapacidad según lo establecido por la Ley, para que puedan gozar de todos sus derechos. Realizamos campañas de concientización y talleres para padres y familiares.

Confeccionamos junto a la comunidad Braille el proyecto Carta Menú en distintos comercios gastronómicos de la ciudad.

Lanzamos la campaña “Hablemos claro” para concientizar sobre los derechos de las personas con discapacidad y el seminario “Escuelas inclusivas” para profesionales, docentes y público en general.

Reacondicionamos el hospedaje en la Casa de la Mujer y lo reabrimos recientemente. Refaccionamos el edificio del Hogar Principe di Napoli y la Dirección de Discapacidad donde adaptamos los baños y los accesos al edificio. Este año vamos a comenzar a construir sobre la calle Rivadavia un edificio destinado a Discapacidad donde puedan realizar los talleres y actividades con comodidad.

También estamos renovando y ampliando la flota automotor, móviles y maquinarias de la Municipalidad. En un año de gestión incorporamos 2 retroexcabadoras para tareas de canalizaciones, cloacas y asfalto. Compramos 1 utilitario para la Dirección de Niñez para trasladar a los niños durante las medidas de abrigo y 1 utilitario para la Dirección de Informática y Comunicaciones, junto a 1 hidroelevador para instalar y reparar las cámaras de seguridad. Adquirimos 4 camionetas para mejorar la logística de las áreas de Gobierno, Prevención, Obras Públicas y Producción. Incorporamos 5 colectivos que se utilizarán en transporte público escolar y 1

micro de larga distancia para viajes educativos. También compramos 1 minibus para traslado de personal y vecinos que viajan por salud y 1 minibus especialmente adaptado para la Dirección de Discapacidad. Asimismo Defensa Civil incorporó 1 cuatriciclo para realizar rescates en terrenos intransitables. En los próximos días vamos a adquirir 9 utilitarios que serán destinados a las Delegaciones en las localidades, 1 camión volcador para la Planta de Tratamiento de Residuos, 1 tractor grande y 4 motoniveladoras para la reparación de la red vial y 9 tractores para cada uno de los pueblos del distrito. También ingresarán al patrimonio municipal en días más: 4 tractores giro cero, 2 tractores chicos y 2 desmalezadoras para Espacios Verdes, 2 palas hidráulicas de arrastre, 2 discos viales, 2 tractores (usados) y 4 camiones (usados) para Vialidad.

Mejorar la movilidad y logística de la Municipalidad mejora inmediatamente los servicios públicos brindados a la comunidad y en poco más de un año dotamos de 60 rodados al Municipio.

Pusimos como prioridad la obra pública porque sabemos del atraso existente en infraestructura. Una de las obras que quiero destacar es el desagüe del barrio sagrado corazón. El Intendente Menarvino en 1974 comenzó a proyectar la obra. Estamos hablando de 43 años de espera por parte de los vecinos del Sagrado. Entre 1988 y 1990 se retoman las iniciativas y a través del Programa Hídrico Buenos Aires se concretan los estudios necesarios y se ejecuta la primera etapa de la obra. En 2014, la empresa Trevisiol Hermanos que había sido adjudicataria de la licitación de la obra, solicitó la predeterminación de precios frente al Ministerio del Interior de la Nación. Nuestro compromiso en el año 2016, fue ponernos al frente de las gestiones y en varias oportunidades mantuve reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior. Se obtuvo la ampliación de recursos por parte del gobierno nacional y hoy la obra de desagüe avanza en las calles del Sagrado Corazón. Y sobre el desagüe, construiremos el asfalto que tanto han soñado sus vecinos.

Rescindimos y renegociamos contratos en el marco de la Ley 14.812 de Emergencia en Infraestrutura, finalizando las obras por administración como las casas para personas con discapacidad y las primeras11 viviendas de Roberts que en días más estaremos entregando.

Colocamos Rapp en 91 calles de tierra en los barrios Docente, Héctor Lannes, Las Lomitas, Sagrado Corazón y La Rotonda y en las calles Fortín Ancalú y Fortín Chiquiló. También colocamos Rapp en accesos de tierra, completando 2.800 metros en los accesos al Basural, a la Escuela Agropecuaria y a la localidad de Triunvirato.

Limpiamos los desagües de 20 canales en nuestra ciudad y canales en las localidades de Bermúdez, Bayauca, Arenaza y Pasteur. Montamos nuevamente la fábrica municipal de tubos y a lo largo del año fabricamos 600 tubos que ya fueron colocados para mejorar el escurrimiento hídrico.

Continuamos extendiendo la Red de Cloacas completando 23 nuevas cuadras y generando 5 conexiones a ramal en 5 barrios diferentes de la ciudad.

Pavimentamos 37 cuadras en distintos barrios de Lincoln y en la localidad de Pasteur. Construimos cordón cuneta en 50 cuadras de los barrios La Rural, Cirigliano y en las calles Ameghino y Fortín El Triunfo. También iniciamos un plan de bacheo, tapando 27 pozos de dimensiones importantes en las calles linqueñas.

Estamos haciendo obras de refacción edilicia en el Centro Cívico, el Hospital, el COAF, el Archivo Histórico, el Palacio Municipal, Independizarte, los Centros Barriales Plaza España y San José, el Mubal, Fiscalía, entre otras dependencias, ya que el deterioro en los edificios públicos era notorio. También reconstruimos y modernizamos el matadero municipal de Martínez de Hoz.

Reparamos 2.000 kilometros de red vial a lo largo y a lo ancho del distrito con las pocas maquinarias que contamos. Sabemos que eso no alcanza y que un correcto mantenimiento asegura la accesibilidad a las poblaciones y mejora la producción. Por eso estamos contratando provisoriamente máquinas viales y a través del endeudamiento con el Banco Provincia que este Concejo ya aprobó, compraremos 4 motoniveladoras y 10 tractores.

Gestionamos ante el gobierno provincial el bacheo de las rutas Provinciales Nº 50 y 68. Hicimos un acuerdo con OCEBA para la instalación de la red eléctrica en el Barrio Favaloro, lo que implica una inversión por parte de la provincia de unos 8 millones de pesos. Quiero desatacar aquí el trabajo mancomunado con la gobernadora María Eugenia Vidal y todo su equipo, que no solo atienden a los municipios de su color político sino que reciben de igual forma a los 135 intendentes bonaerenses.

Tenemos programado la pavimentación de 28 cuadras en los barrios Sagrado Corazón y Plaza España, 20 cuadras de cordón cuneta en la localidad de Roberts cubriendo así toda la planta urbana y además cordón cuneta en Lincoln, El Triunfo y Las Toscas. Y continuaremos con la extensión de la red de cloacas, y la ejecución de las obras de los playones deportivos, el jardín maternal en el barrio La Loma y la senda biosaludable en el barrio San José.

Además proyectamos para este 2017, la iluminación integral de la Plaza de Pasteur, la consolidación del Acceso a Bayauca con una inversión de 24 millones de pesos y la finalización del Centro de Rehabilitación del Hospital. Con respecto a esta obra, la Municipalidad había recibido hace unos años un subsidio de CONADIS para terminar la obra y esa plata no terminó donde debía estar. A raíz de esto hoy la población de Lincoln se ve imposibilitada de acceder a cualquier beneficio, programa o subsidio de CONADIS. Ahora nuestro compromiso es finalizar este Centro y ponerlo en funcionamiento, para que todas las personas del distrito puedan contar con este servicio de salud.

En las localidades de El Triunfo, Martínez de Hoz y Arenaza comenzaremos la obra de cloacas con una inversión por parte del estado provincial de 100 millones de pesos. Para dicha obra, la Municipalidad adquirió terrenos en Martínez de Hoz y El Triunfo. También se dará reinicio a la obra de agua potable en Carlos Salas y al parque fotovoltaico en El Triunfo.

Una de las áreas municipales donde más energía hemos puesto es en la Dirección de Tierras. Sabemos que el déficit habitacional de Lincoln comienza con la demanda de tierras. En la gestión anterior, durante las elecciones de 2013 y 2015 se sortearon o entregaron centenares de terrenos en el medio del campo. Se jugó con la necesidad de la gente. En lugar de subdividir en lotes, llevar los servicios y generar algún plan de viviendas, se decidió repartir Decretos de forma apresurada y en muchos casos de forma injusta. Encontramos decenas de terrenos que han sido adjudicados a diferentes familias y otros que fueron entregados a dedo sin ningún tipo de informe social.

Desde que asumimos comenzamos un relevamiento con visitas al lugar, informes sociales, constataciones de estado de ocupación y recolección de datos catastrales en la Chacra 426, Chacra 658, Barrio Cirigliano, Manzana 17ª, Parque Industrial, Barrio La Loma, Barrio Mibelli, Barrio Plan de Viviendas Progresivas, entre otros.

Además, en conjunto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia censamos 257 viviendas en los barrios CADAL, FONAVI, La Feria, El trencito, Autogestión Plan Novios, Solidaridad y Héctor Lannes. También censamos 28 viviendas en Arenaza, 40 viviendas en Roberts, 3 viviendas en El Triunfo y 4 viviendas en Martínez de Hoz.

También estamos confeccionando 112 planos de mensura y división a los fines de llevar a cabo la escrituración social correspondiente. Siguiendo con la regularización, confeccionamos más de 50 decretos de cambios de adjudicación y formamos más de 30 expediente ante Escribanía General de Gobierno para escrituración social.

Con respecto a las escrituras, destacamos la labor en conjunto con el gobierno provincial, donde Lincoln ha recibido en pocos meses 536 escrituras y en el día de mañana estaremos entregando 25 escrituras más.

En referencia a viviendas, podemos decir que encontramos dos barrios inconclusos, uno en la ciudad de Lincoln y otro en Roberts. En ambos casos finalizamos la construcción de parte de las viviendas y aún faltan 33 casas en Roberts y 47 casas en la Chacra 658 de Lincoln. Además gestionamos 10 viviendas para la localidad de El Triunfo y 10 viviendas para la localidad de Martínez de Hoz, en ambos casos se están realizando los trámites pertinentes. También ingresamos en el Instituto de la Vivienda de la Provincia la solicitud de 10 viviendas para Arenaza, 24 viviendas para Pasteur. Al mismo tiempo, solicitamos al Ministerio del Interior de la Nación otro plan de viviendas, gestionando al día de hoy 358 casas para la Chacra 426.-

Pero además de gestionar en provincia y nación, sabemos que la Municipalidad debe esforzarse y avanzar en materia de construcción de viviendas. Por ese motivo, construiremos 20 casas desde el área de Obras Públicas en la ciudad de Lincoln que serán parte de un Plan de Reintegro. Construiremos 6 viviendas en Lincoln desde la Dirección de Viviendas como parte de un Plan de Viviendas Sociales y además 3 viviendas en Bayauca y 3 viviendas en Carlos Salas como parte de un Plan de Familias Jóvenes para garantizar la radicación en los pequeños pueblos. Todas estas viviendas van a ser edificadas con recursos municipales.

Creamos nuevas áreas en la Municipalidad para abordar nuevas demandas de la sociedad. En el ámbito educativo iniciamos el Polo Educativo de Capacitación y Trabajo para jerarquizar las capacitaciones con salida laboral. En el ámbito social creamos las Direcciones de Discapacidad, de la Niñez y de Políticas Juveniles para promover y proteger los derechos, muchas veces vulnerados, de estos sectores de la población. En el ámbito gubernamental establecimos la Oficina de Internacionalización para vincularnos con el mundo y la Dirección de Participación Ciudadana para generar herramientas donde los vecinos participan en la toma de decisiones del gobierno.

Sabemos que falta mucho por hacer. Lo sé porque recorro continuamente los barrios de esta ciudad y las 10 localidades del distrito. Lo sé porque continuamente participo de reuniones barriales y atiendo cada reclamo y cada opinión de los vecinos. Sabemos que hay graves problemas y los reconocemos. Hace poco más de un año nos decían que estábamos mejor que Alemania y hoy el INDEC reconoce que la mitad de los niños y niñas están en la pobreza. O sea que de cada 2 niños, 1 es pobre. Esto no puede seguir sucediendo en un país tan rico como la Argentina. Aquí queremos destacar que el presidente Macri haya convocado al doctor Abel Albino y su Fundación CONIN para atacar de raíz la desnutrición y generar verdadero desarrollo que permita salir de la pobreza a millones de argentinos.

No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra ni mirar para otro lado. Tampoco vamos a mentir con soluciones mágicas que se evaporan en el tiempo. Lincoln tiene graves problemas habitacionales, desempleo, inseguridad, falta de infraestructura, tránsito. Lo sabemos, lo analizamos y asumimos la responsabilidad que nos corresponde. No miramos para otro lado, le ponemos el pecho a las balas y estamos trabajando con firmeza en cada uno de estos problemas. También sabemos que en un año no se pueden resolver problemas de más de una década, pero tenemos la plena convicción de que estamos poniendo las bases para un futuro sólido.

Los linqueños ya sabemos dónde se termina cuando lo que se hace es sólo maquillaje y se juega con la dignidad de la gente.-

Juntos iniciamos un nuevo camino. Construyendo obras de infraestructura, estableciendo programas innovadores, promoviendo eficiencia estatal, invirtiendo fuertemente en educación, salud, seguridad y mejorando poco a poco los servicios a la comunidad. Un camino que requiere enormes esfuerzos colectivos para superar las deudas que tiene la Municipalidad, un camino que requiere un firme compromiso de la dirigencia para afrontar problemáticas sociales como el consumo de alcohol, drogas y seguridad vial.

Un camino que convoco a que recorramos juntos e inmerso en el respeto, trabajando unidos y a través dialogo, porque como siempre digo: el éxito no lo va a conseguir sólo un intendente, el éxito no depende de un gobierno o un partido político en soledad, el éxito lo vamos a lograr trabajando juntos y poniendo cada uno lo mejor de sí, siendo ejemplo de ciudadanos de bien y fiel reflejo de aquellos valores que nos han enseñado nuestros padres, solo así lograremos el éxito colectivo y seguiremos fortaleciendo la gran familia que somos los habitantes del distrito de Lincoln.-