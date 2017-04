Chacabuco homenajea a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas

A 35 AÑOS DEL CONFLICTO BÉLICO

Entre las actividades, se realizará un acto oficial en la plaza Belgrano que contará con la presencia de los ex combatientes locales y se recordará a Luis Díaz y Rubén Darío Caticha, chacabuquenses caídos en las Islas en 1982.

Se cumplen hoy 35 años de la Guerra y, en este marco, se realizarán homenajes en distintos puntos de país en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. En la ciudad de Chacabuco se hará un acto oficial en el Monumento de plaza Belgrano, y junto a los ex combatientes, se recordará, una vez más, a los dos caídos en el momento histórico más cruel.

“Nos levantamos y nos acostamos pensando en Malvinas, porque realmente fue una guerra, y ahora, que ya estamos grandes, consideramos que los homenajes, más que para nosotros, son para Luis Díaz y Rubén Darío Caticha, los caídos”, dijo Marcelo Aguirre a “Ahora Noticias” y agregó “convocamos a toda la ciudad a participar, entre nosotros no hay diferencias, nosotros nos respetamos”.

Por su parte, otro de los veteranos de Malvinas, Marcelo Semento, contó que “nosotros pregonamos en base a los que nos ha tocado, lo más reconfortante es ver cuando los chicos en la escuela izan la bandera, eso nos trae muchos recuerdos, porque nosotros juramos por la bandera”. A su vez, Aguirre dijo a Ahora noticias, “a 35 años siempre convivimos con esto, pedimos que nos respeten, que nos den el lugar que merecemos, a nosotros nos tocó participar como conscriptos y homenajeamos a los 649 muertos de la guerra y a nuestros caídos de Chacabuco, que siempre los reconocemos”.

Desde el Centro de Ex Combatientes hicieron saber que se realizará una charla con los hijos de veteranos para generar un debate, por primera vez. Luego, a las 19, se llevará a cabo la presentación de Los apunados del llano en la Sala de la Escuela de Actividades Culturales, ubicada en Avellaneda 127.

Los apunados del llano es una banda folclórica con matices andinos que cuenta con un amplio repertorio, está integrada por artistas de las localidades de 25 de Mayo, Alberti y Chacabuco: Gabriel “Piti” Pulero (voz), Marcos Ventre (guitarra y voz), Matías Castillo (bajo y coros), Juanito Peralta (charango y bombo), Joni García (batería), Héctor “Martillo” Gómez (acordeón), Leandro Roscelli (trompeta), Oscar Spata (piano) y Pedro Giusso Cosentino (percusión).