Vicente Gatica abrió el nuevo período de sesiones ordinarias en el HCD

La sesión del Honorable Concejo Deliberante de Bragado, llevada a cabo en la noche del lunes, marcó la apertura del período ordinario de sesiones del cuerpo deliberativo que preside el Dr. Aldo Expósito.

El titular del Concejo primeramente dejó su mensaje ante los restantes ediles y a su térmimo invitó a los presidentes de bloques a dirigirse hasta sus oficinas para invitar al Intendente Municipal para que pronuncie su tradicional mensaje y declare abierto el período ordinario de sesiones.

Vicente Gatica por espacio de poco mas de una hora enumeró detalladamente las acciones de su gobierno y anunció que se recurrió a la Justicia para que se determine el destino de importantes sumas de dinero recibidO y que aun se encuentran sin rendir, obra pública que no coincide el estado real de la misma con los datos certificados y el dinero que para las misma se ha destinado con el que realmente se ha invertido, obviando procesos de licitatorios y/o en su caso incumpliendo la normativa .

El discurso completo del intendente

Honorable Asamblea Legislativa, nuevamente me hago presente en este Honorable Concejo Deliberante, a fin de dar un mensaje cargado de confianza y esperanzas y para que juntos demos comienzo a este nuevo periodo legislativo.

Llevamos adelante una gestión Municipal, con la que estamos absolutamente comprometidos cada uno desde su lugar, trabajando diariamente con mucha intensidad. El esfuerzo invertido en la misma nos hace pensar que hace mucho tiempo que estamos en este lugar, aunque la realidad indica que transitamos los primeros 15 meses de gestión. Gestión que ya tienen una importante dinámica y que a través de sus distintas áreas brinda respuestas a los vecinos, ello sin dejar de tener en claro que siempre se puede mejorar, que siempre es posible optimizar la prestación de los servicios y la administración de los recursos.

En los primeros meses trabajamos fuertemente en el reordenamiento económico, administrativo, de recursos humanos y materiales. Sin dejar un solo momento de estar atentos a la cuestión social y así contener a nuestros vecinos con mayores necesidades.

Convencidos de que debemos mirar hacia adelante, ya No hablaremos mas del pasado salvo cuando sea absolutamente necesario brindar alguna aclaración, pero permítanme solamente aquí y por un momento, a fin de informarle a todos los Bragadenses, que hemos recibido una administración absolutamente endeudada, desordenada, con fondos afectados comprometidos, importantes sumas de dinero recibida y que aun se encuentran sin rendir, obra pública que no coincide el estado real de la misma con los datos certificados y el dinero que para las misma se ha destinado con el que realmente se ha invertido. Obviando procesos de licitatorios y/o en su caso incumpliendo la normativa.

Se ha brindado la posibilidad de que los funcionarios responsables de las distintas áreas se manifestaran al respecto, no obstante ello existen situaciones, hechos, acciones u omisiones que no han sido posible aclarar, en cuanto a destinos de recursos, falta de justificación de su gasto o procedimientos, etc.. Es por ello y ante la responsabilidad que como funcionario Público me compete HE PROCEDIDO A FORMULAR LAS DENUNCIAS PENALES PERTINENTES Y SERÁ ENTONCES LA JUSTICIA LA ENCARGADA DE INVESTIGAR LA EXISTENCIA O NO DE ALGUN DELITO Y LA CONSIGUIENTE RESPONSABLIDAD O NO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ANTERIOR GESTION.

Con lo manifestado anteriormente doy por cerrada esa etapa y a partir de ahora hablaremos de las cosas que de forma planificada hemos hecho y haremos en nuestra ciudad. Quiero contarles que en Bragado, pese a las dificultades que existen y en las que trabajamos día a día para superarlas, NOS PASAN COSAS MUY BUENAS.

*.- Para comenzar a hablar de los que hicimos durante 2016 y haremos en 2017, quiero iniciar diciendo algo que me ya lo he dicho en varias ocasiones pero me da orgullo repetirlo… en el año 2016, fuimos el único Municipio de la Provincia de Buenos que del total del dinero que hemos recibido del fondo de infraestructura destinado a la Obra Pública, pudo certificar la totalidad del uso del dinero recibido, respaldado por la Obra respectiva por más de 40 millones de pesos.

*.- Decididamente con un total compromiso con la educación y en coordinación con el Concejo Escolar avanzamos fuertemente en la refacción de los edificios escolares de todo el Partido de Bragado, resolvimos el problemas del transporte escolar para nuestros alumnos de las localidades del Partido, adquirimos el mobiliario necesario para los establecimientos y aportamos lo necesario para el eficaz funcionamiento del Servicio de alimentación. Seguimos trabajando a fin de poder utilizar y optimizar el recuso económico que se nos transfiere a través del Fondo Educativo y del cual llevamos invertido durante el 2016 la suma de $ 20.516.880 y en lo que va del 2017 ya llegamos a los $ 18.542.242.

*.- Si hablamos de las cosas muy buenas que nos pasan y por la importancia y el impacto social que la misma tiene, debo hacer referencia a que después de muchos años de justos reclamos, efectivamente se comienza a visualizar el principio de solución de un grave problema que nos aqueja…..VAMOS A SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE EL PROBLEMAS DEL SERVICIO DE CLOACAS EN BRAGADO…. Así y en coordinación con la DIPAC, se comenzó a ejecutar un plan de obra que constara del recambio de 8.000 mts. de cañerías de cloacas. Formando parte esta intervención de un proyecto global de solución del Problema de cloacas que sufre Bragado, incluyendo la puesta en total funcionamiento de la planta depuradora de tratamiento residuos cloacales.

*.- Las Viviendas Sociales, será un tema recurrente durante toda nuestra gestión. Por esa razón hemos hechos todos los esfuerzos para que ya se comenzaron a construir en un primer tramo 70 viviendas (de 204) en el Marco de del convenio firmado entre la Cooperativa Agumin y el Instituto de la Vivienda de la Pcia. de Buenos Aires, y en base a ese convenio ya se apresta a ejecutar un segundo tramo de 70 viviendas más.

En los próximos días y luego de superar muchos inconvenientes que traía aparejada la obra, vamos a firmar el convenio que nos permitirá terminar definitivamente las 116 viviendas sociales que se encuentran inconclusas desde hace muchos años y a las que se les proveerá de servicios de infraestructura.

Tenemos planificado la Construcción 25 viviendas Industrializadas, diseñamos la ejecución de las Infraestructuras para los nuevos barrios.

Asimismo, se continúa con Construcción 20 viviendas a través de la Cooperativa COMARU-IVBA.

Trabajamos fuertemente con normalización dominial de las distintas viviendas ello a cargo de Profesionales del Instituto de la Vivienda. En el mismo sentido y a través de la Escribanía General de Gobierno retomamos expedientes que estaban sin movimientos e impedían a los vecinos hacerse de su título de propiedad…DE SU ESCRITURA, durante estos 15 meses llevamos entregadas más de 200, con todo lo que ello significa para cada familia

Se procedió a la presentación de proyectos para 300 viviendas sociales que se irán construyendo en la totalidad de mi mandato.

*.- Las obras hidráulicas, que son tan importantes para el rápido escurrimientos de las aguas y para prevenir inundaciones deben hacerse cuando las condiciones climáticas son amigables y permitan llevarlas adelante de forma ordenada, de forma planificada. Con esa directriz se limpiaron y se mantienen en ese estado los principales canales que atraviesan muestro partido, permitiendo así no solo un rápido flujo de agua sino también la posibilidad de mantener en las mejores condiciones los principales caminos de comunicación de las localidades del Partido.-

En igual sentido se está llevando a cabo una obra hidráulica que es medular para la protección y evitar inundaciones en el casco urbano de esta ciudad cabecera. Obra que ya se ejecuta sobre el acceso Juan Domingo Perón que se extenderá paralela a la ruta nº 46 hacia la vías férreas, superando la línea ferroviaria para empalmar con el canal Santa Marta……una vez concluida se habrán invertido 26 millones de pesos.

*.- Se Elaboró un ambicioso Proyecto de Hábitat, que de ser aprobado será solventado con recursos Nacionales, sobre los Barrios Fátima y la Carlota, EN LOS QUE COMO OBRAS TRANSCENDENTES INCLUYEN PAVIMENTO Y LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL CANAL FALCON

Del mismo modo se está trabajando en el proyecto para Hábitat de Nación, sobre el Barrio FONAVI II. Barrio en el que como hace poco tiempo dije no le cabe más una promesa.

*.- Durante el 2016 luego de planificar y decidir la prioridad de la obra comenzamos a pavimentar distintas cuadras de nuestra ciudad. Dimos inicio a la primera parte de pavimentación urbana de 14 cuadras. Finalizamos los tramos restantes para unir Combate de San Lorenzo con calle Rivadavia, Combate de San Lorenzo con Av. Sarmiento y desde esta intersección hasta calle Entre Ríos.

Se realizaron Bacheos varios de hormigón y asfalto en frio, en zonas más complejas de la ciudad (El Bajo, Elizondo, etc.)

-Se da Inicio a los trabajos de consolidado con escoria a través de Ordenanzas han sido aprobados, como así también este año se reactivara la construcción de una importante cantidad de cuadras con cordón cuneta.

Está en marcha la repavimentación del Barrio 25 de mayo.-

Se avanza sobre el Gimnasio polideportivo Tramo A Terminación de Pórticos, dando Inicio a los Tramos B Y C, Gradas, tabiques, losas, estructura metálica y cubierta. Sobre el Playón del Gimnasio Polideportivo se dispusieron luminarias y equipamiento.

Existen Muchísimas obras en marcha: EN POCO DIAS INAUGURAREMOS VARIAS DE ELLAS, ENTRE LAS MAS RELEVANTES ESTARAN EL JARDIN MATERNAL, EL REGISTRO DE LAS PERSONAS, LA NUEVA SALADA DE MONITEREO……

LA SALUD EN BRAGADO.

Desde el primer día de esta gestión nos avocamos a trabajar inmediatamente en la Salud de Bragado, sin dudas y cuando hablamos de salud hablamos de nuestro Hospital Municipal ya que es el principal efector de salud en la ciudad. En esfuerzo conjunto del Municipio con los trabajadores del Hospital y las CAPS y los profesionales médicos pudimos revertir situaciones complejas que no solo tenían que ver con el ingreso económico, sino también con generar mejores condiciones de trabajado, en cuanto a lo edilicio, aparatología, insumos, etc… Todo ello orientado a una sola finalidad la de prestar un mejor y más eficiente servicio de salud.

Encaminados en esa tarea y se han ido desarrollando obras que responden a un orden de importancia y prioridad;

*.- Así, era imposible sostener que el centro de salud careciera de agua potable necesaria, se realizaron entonces obras de conexión desde el caño maestro de la red de agua potable hasta el hospital. Se re diseñó un nuevo sistema de cisternas y cañerías, reemplazando la deficiente combinación pre existente de agua potable, eliminándose la de pozo.

*.- Obra Eléctrica: Luego de un análisis situacional de la red eléctrica se determinó la compra de un generador con la capacidad de kilowatts acorde a las necesidades actuales, permitiendo en una segunda etapa el abastecimiento energético al Hospital en su totalidad. Dicha inversión fue de $644.434.

Se finaliza la colocación de un sistema de bandejas dobles que permitirá separar y llevar a todo el nosocomio red de datos y energía; siendo ésta una de las obras más importantes a realizar, debido a los inconvenientes que causan los cortes eléctricos y/o cortocircuitos que podrían generar mayores daños. Cabe destacar que esta obra será llevada adelante en dos etapas, estando la primera en marcha.

*.- Gas: El próximo mes se comienza con la obra de readecuación de cañerías y doble regulación de entrada, según normas establecidas.

* Rayos: se recuperó un equipo en desuso permitiendo tener un back up de rayos, lo que habilita contar siempre con este servicio.

* Puesta en marcha del segundo quirófano: implicó la compra de una mesa de anestesia, instrumental, acondicionamiento del lugar, ventilación, etc.

* Ambulancias: Hoy contamos con un parque que consta de 5 ambulancias, además de una para cada delegación en condiciones de funcionamiento; también se encuentra pendiente la entrega del proveedor de una ambulancia para la Delegación de Irala.

* Se impermeabilizo aproximadamente el 40% de la totalidad del techo del hospital priorizando las partes que se encontraban en peor estado.

* En cuanto a la Seguridad se instalaron cámaras en la guardia, pasillos y alrededores.

Sobre la calle Urquiza se instalaron ocho luminarias con el propósito de contribuir con la seguridad.

* Incorporación de respirador que permite tener una nueva cama en Terapia Intensiva con Asistencia Respiratoria Mecánica.

* Productividad: Debido al incremento de facturación los trabajadores se vieron beneficiados proporcionalmente al recibir una productividad que ronda entre los $500 a $1.200 según mes facturado. Generando un aumento que mejoro en 10 veces lo abonado por el mismo concepto en la anterior la gestión.

* Facturación en el Hospital se incrementó respecto a 2015 en un 76%. Asi en 2016 se recaudó un total de $ 17.376.500 y en 2015 un total de $9.870.601.

* Cirugías: se realizan habitualmente entre 50 a 90 intervenciones mensuales. Cuando ingresamos el Servicio estaba de paro, solo se realizaban urgencias y llevaban 10 meses en esta situación, con listado de espera de más de 100 pacientes.

* Gastroenterología: se encontraba en la misma situación que las cirugías. En la actualidad se realizan aproximadamente 80 estudios endoscópicos mensuales y derivaciones de tres regiones sanitarias. Se compró una torre para dicho servicio y se espera la entrega de impresora, sistema y dispositivo de grabación con cámara.

* Oncología: funciona con nueva aparatología de campana de flujo laminar, para evitar la exposición del personal y paciente a los citostáticos. Además, se agregó un nuevo consultorio para dicho servicio.

* Pediatría: en internación neonatológica, se realizó la instalación de aire comprimido y se adquirió un respirador neonatal.

* Laboratorio de Producción de Medicamentos: se compró impresora etiquetadora de blíster y frascos.

* Servicios de Internación: Se compraron carros de paro y 4 desfibriladores.

* Hospital en Gral.: Se colocaron 10 equipos de aire acondicionados en distintas áreas del Hospital. Se renovaron colchones y almohadas, se adquirieron instrumental varios, para quirófanos, servicios y consultorios.

* CAPS: se realizaron arreglos edilicios parciales y se continúa las mejoras planificadas. Se llevan adelante los calendarios de vacunación, planes remediar y sumar. Los equipos comunitarios realizan programas de prevención en los tres niveles escolares y en los barrios el programa de erradicación del dengue.

* Zoonosis: se abastece con alimentos a Fundapab y Santo Domingo. Se realizan castraciones y vacunación antirrábica.

Con respecto al Hospital Vamos a construir el pasillo de vinculación entre el Hospital actual y la nueva construcción de pediatría guineo y neo. Esta obra de unos 100 m2 y 36 m de longitud se iniciara en los próximos 40 días aproximadamente. Además se adecuarán las nuevas instalaciones de los servicios mencionados para poder ser utilizados en el menor tiempo posible, de acuerdo a lo indicado por los técnicos provinciales y el aporte de los profesionales del hospital.

LA SUBSECRETARIA DE ADICCIONES Esta área recibió 847 consultas, con 35 internaciones y 9 derivaciones a comunidades terapéuticas, durante el año 2016.

En lo que va del año 2017 se realizaron 157consultas, 8 internaciones y 3 derivaciones a comunidades terapéuticas.

Además de las importantes intervenciones individuales trabaja en un ambicioso y avanzado proyecto de Comunidad Terapéutica Integrada en el marco de un convenio con el patronato de liberados de la Provincia de Buenos Aires, el cual tiene como objetivos la asistencia, rehabilitación y reinserción social de personas con patologías adictivas.

La misma estará destinada a las personas tuteladas por el patronato de liberados y padezcan estas patologías adictivas.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

En esta área nos mueve un gran desafío, construir con los vecinos un nuevo acuerdo social. Convencidos que la sola asistencia del Estado no erradica la pobreza sino es acompañada con Educación y Trabajo, iniciamos un proceso con metas a corto mediano y largo plazo que ante todo propone un cambio cultural.

Apostamos a la transparencia en la asignación y en el seguimiento de cada ayuda social otorgada.

Por primera vez contamos con encuestas sociales informatizadas y con un programa de legajo familiar que nos permite conocer las distintas respuestas que se ofrecen a una familia, el compromiso por ella asumido, y los resultados de la intervención.

Este seguimiento nos permitió en muchos casos transformar la ayuda social inicial de entrega de alimentos, vianda o subsidio de indigencia en una beca de estudio, microemprendimiento o microcrédito.

Procurando a largo plazo la descentralización de la Secretaría de Desarrollo Social efectuamos reuniones mensuales con las Comisiones de Fomento de los Barrios, distintas iglesias, instituciones de servicios y grupos solidarios, dejándonos ayudar en la detección de la necesidad y optimizando los recursos para dar respuesta.

Siendo la cantidad de casos de Violencia familiar y de Género un tema que nos preocupa y nos ocupa, hemos conformado de acuerdo a los lineamientos de la Subsecretaría de Políticas de Género de la Provincia de Buenos Aires, la Mesa Local de Violencia, en la que participan todos los efectores involucrados en la problemática delineando objetivos y metodologías de trabajo en común.

Con la mirada puesta en los jóvenes, trabajamos intensamente desde la Dirección de Juventud afianzando la interacción con los Centros de Estudiantes Secundarios y Universitarios, promoviendo acciones conjuntas y coordinadas.

El último primer día, la fiesta de egresados, las acciones solidarias fueron una clara muestra que se puede dialogar, acordar y trabajar en conjunto con los jóvenes.

Apostamos fuertemente a la Integración en materia de discapacidad realizando actividades culturales, deportivas, boliches integrados, jornadas recreativas integradoras.

Para el año 2017, desde la Secretaria de Desarrollo Social nos proponemos mantener y potenciar todo aquello que hemos hecho bien y avanzar fuertemente en tres ejes fundamentales:

a) Mejoramiento de Vivienda, Desarrollo Productivo de los Sectores más vulnerados, Capacitación en oficios para los jóvenes.

b) En conjunto con la Secretaria de Obras Públicas, conscientes de que la precariedad habitacional no favorece el desarrollo humano, en el mes de febrero pusimos en marcha un programa de refacción de vivienda en base a un relevamiento llevado adelante por las trabajadoras sociales de la Secretaría. El mismo abarca un total de 500 casos, 200 a resolver este año, 50 que están avanzando en la actualidad. El vecino que resulta beneficiado por este proyecto aporta la mano de obra, siendo su esfuerzo tan importante y necesario como los materiales. En todos los casos, las tareas son supervisadas por personal calificado de Obras Públicas, quienes llevan adelante un seguimiento exhaustivo de cada situación.

Cada acción que llevamos adelante desde la Secretaría de Desarrollo Social tiene la mirada puesta en Producción y Empleo. No existe Desarrollo Humano sin Desarrollo Productivo.

En virtud de lo expuesto y de las experiencias del año 2016, desarrollaremos una instancia intermedia entre Desarrollo Social y Producción para que toda persona que recibe una ayuda social la transforme (con asesoramiento técnico y acompañamiento) en un proyecto productivo, una instancia de capacitación o reinserción al sistema educativo.

En cada caso se evaluará las fortalezas y las potencialidades de cada familia para que puedan crecer, desarrollarse y ser independientes.

Con la mirada puesta en los Jóvenes, hemos destinado recursos importantísimos para potenciar su educación. Ejemplos claros de este concepto lo son las más de 350 becas de Estudio que estamos entregando, las 80 becas residenciales en las 5 casas de estudiantes, etc.

En año 2017 nos propone el desafío de apostar también a la capacitación en oficios para aquellos jóvenes que no eligen seguir una carrera universitaria. Procuraremos potenciar el Hogar del Joven y el Programa Envión en ese sentido.

Nos proponemos seguir demostrando con hechos que cada persona tiene el derecho y la posibilidad de soñar, elegir, proyectarse por sí y no a costa del Estado.

A pesar de que muchos creen que era un imposible, el subsidio de indigencia volverá a ser una medida excepcional y de urgencia, recuperando a la educación y al trabajo como los únicos caminos para subsistir, crecer y desarrollarse.

SECRETARIA DE PRODUCCION Y EMPLEO

Con una necesaria conexión con el resto de las áreas pero especialmente con la de Desarrollo Social la SECRETARIA DE PRODUCCION Y EMPLEO, Con la mirada puesta en que la educación, la formación y el trabajo son el único camino de verdadera inclusión y desarrollo, trabajamos intensamente para que el Centro Regional Universitario de Bragado, comenzara a funcionar plenamente con un único fin…el académico.

La educación es una de nuestras premisas más importante. Es por eso que estamos incorporando al Centro Universitario carreras que tengan salida laboral. Esto se hace de manera planificada y atendiendo la demanda de Bragado y la región.

Luego de generar las condiciones necesarias se puso en marcha la Escuela de Emprendedores, una herramienta indispensable para acompañar los proyectos productivos de Bragado, que generarán trabajo genuino

Visitamos todas las Localidades del Partido y estamos llevando adelante al menos 2 proyectos productivos por localidad.

Conseguimos financiamiento de más de 2 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo para planificar la ciudad que nos merecemos. Queremos que sea: sustentable, ordenada y moderna.

NO HABRÁ INVERSIÓN EN NINGÚN ÁREA SIN UN ESTUDIO PREVIO Y PLANIFICADO

Estaremos, asimismo, desarrollando huertas en localidades y barrios de Bragado, con familias que aprendan el trabajo que requiere la misma. A su vez, estamos junto con INTA llevando a cabo un cronograma de entrega de semillas y aves, junto con una capacitación correspondiente.

Brindamos apoyo a productores nucleados en Feria Franca dentro de nuestra localidad e impulsamos traslados que ayuden a la comercialización de los productos de dichos emprendedores.

Microcréditos, Emprenderos, Empleo:

En momentos donde algunos se detienen para solo ver el vaso medio vacío, nosotros seguimos adelante para generar las condiciones que permitan llenarlo.

En el camino del hacer, de generar cosas y posibilidades 22 personas han recibido un aporte no reintegrable de Provincia para llevar adelante sus emprendimientos.

12 familias han accedido al microcrédito municipal para poner en marcha o ampliar sus proyectos productivos.

Con el Programa de Entrenamiento Para el Trabajo- Sector Privado. En los primeros meses del 2017 se pusieron en funcionamiento 59 proyectos de EPT – Sector Privado a los cuales fueron vinculados 77 jóvenes de entre 18 y 24 años. Los mismos ocupan puestos diversos, con diferentes perfiles laborales, desde ayudantes de oficios, otros vinculados a venta y producción, hasta auxiliares administrativos o contables. La misma diversidad se observa en las empresas que participan de dichos entrenamientos: sobre un total de 53 entrenadores, 4 son empresas pequeñas y 1 mediana

El Programa de Inserción Laboral (PIL), les permite a los empleadores contratar empleados y descontar del salario la ayuda económica aportada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, abonando la diferencia según la normativa aplicable, en principio solo registraba contrataciones en el sector público, pero a la fecha ya contamos con dos contrataciones del sector privado.

En las INTERMEDIACIONES donde la oficina actúa como bolsa de trabajo, en el año 2016 fueron Empresas solicitantes por un total de 26, logrando cubrir 50 puestos de trabajo. En lo que va del 2017 mediante este mecanismo se cubrieron 29 puestos de trabajo.

El Programa Promover tenemos un total de 35 personas adheridas, de las cuales ubicadas en entrenamientos sector público se encuentran 11 de ellas.

En el formato de Cooperativas Argentina Trabaja se incorporaron 135 titulares nuevos.

En la misma línea de trabajo y pensamiento le estamos dando valor al Parque Industrial:

concluimos e Inauguramos el servicio gas,

Terminamos el tendido eléctrico que abastecerá a los lotes restantes que no tenían luz hasta el momento.

Apertura de calles

Escoriamos calles internas

Recambio de luminarias

Reordenamiento de lotes, lo que dio como resultado la recuperación de un lote que estaba en manos de una cooperativa inexistente (fíjate si quiere decir algo así)

Sabemos que falta mucho y estamos trabajando para proyectar un nuevo parque que genere trabajo de calidad.

En igual sintonía y como vinimos trabajando a nivel local, el Senado de la Nación acaba de convertir en Ley el proyecto de Emprendedores, creando la figura de Sociedades por Acciones Simplificadas, permitiendo en 24 horas poder dar de alta una empresa, eliminando trabas burocráticas, estableciendo beneficios fiscales y poniendo a disposición créditos a tasa cero, se estima la creación de 47.000 nuevos puestos de trabajo.

Finalmente sobre el Parque Lacunario (Laguna de Bragado), se dispuso la conformación de un equipo de trabajo que día a día realiza su tarea para mantener y mejorar los espacios y servicios del Parque de la Laguna de Bragado. Este lugar natural que es muy valorado por los Bragadenses de igual modo que por los miles de turistas que pasan allí sus días de descanso, o de pesca.

SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES ETC.

Esta área municipal que contiene toda la actividad deportiva, cultural y de las distintas instituciones de nuestra ciudad, como así la coordinación de las distintas delegaciones del Partido.

Entendemos el deporte de muchas maneras, pero al igual que las distintas actividades culturales nos moviliza siempre la idea de pensarlo como una malla de contención de nuestros niños y adolescentes, quienes en esa etapa de la vida van forjando sus valores y es ahí donde el Estado mediante Deporte y La Cultura debe acompañar a esa formación.

No me molesta escuchar que algunos quieren menoscabar la gestión diciendo que en Bragado, solo se hace mucho deporte y acciones culturales. Al contrario estamos convencidos que generar estos espacios son una herramienta importantísima para acompañar la formación de ciudadanos de bien. Es por ello que verán siempre en nuestra gestión muchísimas actividades de este tipo como viene ocurriendo cada semana, cada fin de semana.

Muy extenso seria individualizar cada actividad deportiva y cultural que se lleva acabo, solo como un dato y porque resulta innovador quiero contar que hemos creado la 1º Escuela de Natación Municipal, para empleados Municipales e hijos, sin costo, para lo cual fue puesta en funcionamiento el natatorio y las instalaciones del Club Mariano Moreno.-

DELEGACIONES.- Junto a los delegados trabajamos codo a codo, para atender y resolver los problemas que existen en las distintas localidades del Partido.

Hemos reconstruido el parque de maquinarias y reparando algunas adquirieron nuevas, lo que nos ha permitido brindar un buen servicio. Los caminos que unen las localidades con la ciudad cabecera hoy son transitables y más seguros, siendo este un fuerte y genuino reclamo de nuestros vecinos.

Se hicieron limpiezas de canales, entubaciones, alteo de caminos, marcación y raleo de árboles en caminos principales para impedir la interrupción del buen funcionamiento del tendido eléctrico.

Trabajamos diariamente para mantener y mejorar el servicio de salud en las localidades que presentan distintas necesidades al respecto.

En forma conjunta con el Consejo escolar, se llevan a distintas obras en los establecimientos educativos.

Adquirimos inmuebles con el fin de construir allí viviendas.

Vamos a continuar con todas las actividades culturales y deportivas que se vienen realizando y avanzaremos con importantes obras de infraestructura

Desde la SECRETARIA DE HACIENDA y en lo que a economía se refiere, hemos iniciado el camino de la “consolidación” de las finanzas municipales.

Durante el 2016 nos tocó “normalizar” la situación recibida, para lo cual hemos impulsado, durante todo el año, diferentes medidas para lograr los objetivos previstos:

Teniendo como eje la Ordenanza fiscal E impositiva del año 2016, se realizaron más de 300 apremios judiciales, poniendo eje en los contribuyentes con mayor capacidad contributiva; se difundieron planes de pagos y beneficios impositivos mediante llamadas telefónicas, visitas puerta a puerta o por intermedio de la web. Luego de estas acciones, se logró recuperar más de $12 millones de pesos de ejercicios anteriores y mejorar los porcentajes de cobrabilidad entre 7 y 8 puntos, en promedio.

Recompusimos la relación con los proveedores del Municipio, con diálogo y analizando caso a caso, hemos logrado avanzar en la reducción de la deuda heredara, renegociar deuda en mejores condiciones y cumplir con nuestras obligaciones.

Seguiremos impulsando la transparencia en las compras mediante la realización de concursos, licitaciones privadas/públicas, de manera de planificar el gasto, lo que permitirá ser más eficientes y lograr mejores servicios, con un menor costo para el Municipio.

Los cambios y la evolución que se van dando en los distintos procesos, en lo tecnológico el Estado no puede quedar relegado por ello desde la SECRETARIA DE MODERNZACION. Se trabaja intensamente en todas las áreas del municipio, a través de los nuevos scanners y de un servidor de archivo digital.

Ya implementamos el RECIBOS HABERES DIGITAL, permite el acceso del empleado a sus recibos de haberes, desde su hogar, en formato digital, y en forma simultánea con la realización de cada pago de haberes, para su control y consulta, evitando tener que aguardar a su entrega física, y eximiendo al área de personal del gasto y tiempo rutinario dedicado a este menester

-TURNOS SALUD: comenzaremos la implementación de un sistema de turnos, para su utilización vía telefónica, que reemplace gradualmente la necesidad de concurrir personalmente para obtener turnos de servicios o especialidades en Hospital

-MONITOREO VEHICULAR: planeamos desarrollar un sistema propio de monitoreo, que incluya en una primera etapa patrulleros de seguridad, y luego extenderlo a otros móviles como ambulancias, camiones de recolección, etc.

-MAPA DEL DELITO: planeamos desarrollar un sistema de registro, mapa y estadística de eventos delictuales, q nos permita tener una medición y análisis del delito y facilite su control

-EXPEDIENTE DIGITAL: iniciaremos el desarrollo de un sistema de expediente digital, que gradualmente ira incluyendo los distintos procesos que se realizan en la administración municipal, como por ejemplo compras y suministros, decretos de beneficios, habilitaciones, etc. El objetivo acelerar y tener visualización del estado de los distintos procesos en curso dentro del municipio.

SECRETARIA DE GOBIERNO.

Se obtuvo una marcada revalorización del empleado municipal. Esto se logró, en principio, poniendo al día todas las deudas por rubros laborales contraídas por la gestión anterior (productividad, horas extras impagas no liquidadas, convenio ART, etc.); logrando pagar todos los meses el salario el último día hábil de cada mes.

– liquidamos y pagamos las horas extras siempre en el mismo período

– logrando uniformar a la totalidad de la planta municipal;

– actualizando distintos valores de rubros salariales (valor guardia, valor conductor, valor viáticos, etc.);

– Cerrando dos paritarias en el año 2016 de manera responsable y posible de cumplir para el tesoro municipal, siendo -a su vez- de manera pacífica y por unanimidad con los distintos sindicatos.

En la mentada revalorización la Dirección de Recursos Humanos también tuvo un papel importante ya que, desde su creación, se le dio al empleado municipal un lugar de escucha y de resolución a sus problemas laborales teniendo en consideración cuestiones laborales, profesionales y personales

Se logró implementar un programa de capacitación permanente para los empleados y distintos actores de la masa laboral del municipio de acuerdo al marcado atraso en la materia y las necesidades de cada área.

Se obtuvo por primera vez un censo de todo el personal municipal que permite tomar decisiones y políticas orientadas a la mejor eficiencia y productividad de los empleados. Conjuntamente con la dirección de Personal se logró recuperar el área de médico laboral y junta médica laboral.

Desde el área de personal se revalorizaron los procedimientos administrativos, garantizándoles a todos los empleados el derecho a ejercer sus descargos, la justificación de las ausencias y se ha impulsado el seguimiento de las licencias extremadamente largas;

Se logró mediante la implementación del censo el reconocimiento de aquellas personas que se encontraban en las denominadas cooperativas locales, logrando darle un marco formal, al migrarlos al programa Argentina Trabaja, que en la actualidad administra la Dirección de Empleo.

Se lograron reubicar dentro de la misma planta a 58 empleados en otras áreas de acuerdo a su experiencia, currículo, potencial, etc.

Y es en este orden de ideas quiero contarles que hace unos días atrás cerramos paritarias con los tres sindicatos municipales juntos, debiendo destacar una vez más el compromiso de todos y la responsabilidad asumidos por los gremios para llegar a un acuerdo salarial de modo pacífico, gracias al dialogo.

El acuerdo consistió en un aumento al salario básico del 19.5% a lo que se le agregó una recategorizacion para toda la planta municipal, con las excepciones previstas y consensuadas con los sindicatos, más dos bonificaciones de $1.000 cada una para el “Día del Trabajador” y con el medio aguinaldo, lo que finalmente arroja un aumento conformado promedio del 26%.

Al mismo tiempo, y con el mismo objetivo de mejorar las condiciones laborales de nuestros empleados municipales, fue que decidí que 60 empleados que se encontraban como reemplazos o temporarios hace más de dos años, finalmente pasen a la Planta Permanente con todos los beneficios que ello implica.

La mejora de las condiciones de los empleados no tiene que ver únicamente con los aspectos económicos, sino con lograr que nuestros trabajadores municipales puedan progresar realmente en todos los aspectos, desde lo humano, lo laboral, lo social, lo cultural, etc. Para ello es que hemos decidido continuar muy fuertemente con las capacitaciones. Más de 15 cursos de capacitación están previstos para este año 2017, dictados por entes provinciales y nacionales con vasta experiencia en esta materia.

También continuaremos en este año con el Plan Fines, para que los empleados puedan terminar el Secundario, sumando esta vez a las localidades de Olascoaga e Irala.

Y para determinar cuáles son los puntos en los que debemos mejorar y hacer más intensivas y útiles las capacitaciones es que seguiremos con nuestro “Plan de evaluación de desempeño” en cada área, en la búsqueda constante de tener diagnósticos precisos y poder trazar políticas públicas de acuerdo a sus resultados

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA

Dirección de Tránsito. Se realizaron 600 operativos en el centro de la ciudad accesos y parque lacunario. Se pintaron 30 estacionamientos de motos, 34 sendas peatonales, 4 estacionamientos bancarios y 15 estacionamientos reservados para discapacitados.

Se labraron 4100 infracciones y se realizaron 785 secuestros de vehículos.

Se colocaron reductores en el Acceso Perón, frente a la Municipalidad, al ingreso de la Laguna, en distintos puntos de las localidades de O’Brien y Mechita, y al momento en 5 escuelas.

Se brindaron 7 capacitaciones al personal sobre temas de Transito y Licencias.

Se inició el inventario para el desguace de vehículos secuestrados.

Hemos reparado más de 250 carteles de señalización vial, generando una mejor visualización de las consignas propias del tránsito en la ciudad.

La creación del Juzgado Municipal de Faltas nº2 con competencia exclusiva en materia de Tránsito es una medida que tiene que ver directamente con dar respuestas concretas a los cambios de las circunstancias que se han modificado en los últimos años en Bragado, un gran crecimiento del parque automotor, el apartamiento de la debida conducta en el tránsito por un número importante de vecinos, lo que generó un exponencial crecimiento de la cantidad de infracciones cometidas por ellos, más un incremento en la cantidad de normas contravencionales de todas las materias, han generado una necesidad de mejorar el tratamiento y juzgamiento de cada tipo de multas, haciéndolo más ágil y eficaz.

Su puesta en funcionamiento se ha mejorado cualitativa y cuantitativamente la atención al vecino y se ha agilizado notoriamente el dictado de la sentencias sobre las multas labradas.

Se ha comenzado a utilizar el nuevo software implementado por la Dirección Provincial de Seguridad Vial, que registra las infracciones para ser incorporados al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. En la Dirección Provincial se felicitó por el trabajo que se desempeña desde esta dependencia en la carga de antecedentes.-

Este año seguiremos con la misma premisa de trabajar intensamente en la educación vial y prevención de los siniestros viales.

Es una tarea permanente del Estado abordar esta problemática que tanto daño produce a nuestros jóvenes y a nuestras familias, quienes sufren graves lesiones con secuelas que les quedan de por vida pero también otras veces debemos lamentar muertes, con el dolor imborrable que nos queda.

Pero también es el Estado quien se perjudica por estos siniestros, para ser gráficos, es quiero contarles que al Hospital San Luis ingresaron por distintos siniestros -entre los meses de agosto de 2016 y febrero de 2017- 27 personas accidentadas, sin obra social, que le costaron al Estado municipal $541.344. Es decir, un promedio de $20.000 por persona que ingresó al Hospital por estudios, intervenciones quirúrgicas e internaciones. Lo que nos llama nuevamente a la reflexión, teniendo este punto también en cuenta.

Conscientes de esta situación es que, entre tantas medidas, hemos coordinado con la Jefatura Distrital de Educación la visita a todos los establecimientos educativos de los distintos niveles para que personal de nuestra Dirección de Tránsito brinde charlas y capacitaciones, interactuando con alumnos y docentes, actores como todos de nuestro tránsito.

En esta senda, mañana mismo recibiremos en nuestra ciudad a personal de la Agencia de Seguridad Vial de la Nación para llevar adelante -por 4 días- distintas actividades de concientización y educación en las escuelas y de capacitación con nuestros inspectores de tránsito y otros miembros de las distintas fuerzas vivas de nuestro medio.

Esta tarea educadora será intensificada por la Dirección de Tránsito en toda la ciudad, conjuntamente con distintas Instituciones, Asociaciones y Organismos que persiguen el mismo objetivo que el nuestro, que es el de lograr un ordenamiento vial integral.

Hemos decidido continuar con la inversión en reductores de velocidad habida cuenta de la gran efectividad que tienen en la disminución de los siniestros. A modo de ejemplo, quiero destacar que desde que se colocaron en el acceso Perón no hemos tenido que lamentar ningún siniestro en ese lugar.

En los próximos días ya estaremos instalando los reductores que faltan colocar en los establecimientos educativos. Como siempre resalto, debemos hacer todos nuestros esfuerzos para cuidar la vida de las personas, en este caso de todos los niños, padres y docentes que día a día concurren a ellos y esta es una inversión que tiene que ver directamente con ello, la misma ronda los $2.500.000.

También en otros puntos de la ciudad en los estadísticamente hemos detectado que son puntos de siniestralidad altos, hemos decidido invertir en la colocación de más reductores pero también en la colocación de semáforos. Próximamente instalaremos uno en la intersección de Combate de San Lorenzo y Elizondo y más adelante en los cruces de Corrientes y Rivadavia y Balcarce y Rivadavia, en una inversión cercana a los $700.000. A esto le sumamos la consigna de pintar sendas peatonales en los lugares necesarios, demarcar las esquinas y estacionamientos de motos, y mejorar en general la señalización de transito horizontal y vertical.

Debo decir que continuaremos con los operativos de control de tránsito que tanto resultado nos han dado en la tarea concientizadora pero también –lamentablemente- en la faz de la sanción a la que entre todos debemos tratar de disminuir. La sanción es el fin último de lo esperado por el Estado pero necesario para corregir conductas infractoras y como medida de poder separar a los vecinos que cumplen la ley de quienes no la cumplen. Al margen del aprecio que puedan tener por las normas y por sus vidas, no deben ser tratados de igual manera.

Estos operativos seguirán desarrollándose por todo nuestro partido, en todas las localidades, y con el apoyo de nuestras fuerzas de seguridad a quienes lamentablemente debemos recurrir para que nuestros inspectores puedan hacer su tarea de modo seguro.

Por otro lado, debo decirles que ya hemos iniciado los procesos administrativos pertinentes para llevar adelante por primera vez en nuestro Municipio, la compactación de vehículos secuestrados según los parámetros de la ley 14.547.

Este procedimiento nos permitirá compactar vehículos que se encuentran secuestrados en nuestros depósitos municipales, los cuales debo advertir, están en estado de emergencia dada la gran cantidad de motos y autos que nunca fueron retirados por sus dueños durante estos últimos largos años. También nos permitirá afectar dichos vehículos al uso municipal.

Por último, quiero contarles que en las próximas semanas, tendremos la oportunidad de poder seguir facilitándoles la vida a nuestros vecinos, ya que en un mismo lugar físico podrán realizar todos los trámites referidos a la obtención y renovación de la licencia de conducir, realizar las consultas respecto del estado de un vehículo, podrán apelar sus multas, pagarlas y todos los demás trámites que se relacionan con el Tránsito dado que la Dirección de Tránsito y el Juzgado de Faltas compartirán edificio, en cual, a su vez, tendrán una caja, evitando de este modo trasladarse de un lugar de la ciudad a otro para resolver estas cuestiones.

Mejorar el control y la asignación de las tareas comunitarias como forma de resarcir parcialmente el daño por la comisión de una infracción y establecer a través del HCD por ordenanza la obligatoriedad de las agencias de ventas de moto vehículos de que se entreguen las mismas con las condiciones de circulación que exige la ley, respecto a su registro, patentamiento y seguro, serán también tareas que emprenderemos este año.

Conociendo que las cuestiones de la Seguridad son un constante en todas las realidades de nuestra Provincia, nuestra Gobernadora -Maria Eugenia Vidal- dispuso la creación de un “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados” para que todos los municipios de nuestra provincia contaran con fondos suficientes para actualizar, mejorar, adquirir y proyectar todos los equipamientos y recursos necesario para brindar una mejor seguridad.

Debemos aclarar una vez más que se tratan de fondos afectados, es decir, que únicamente podemos utilizarlo en este sentido, en promover mejores condiciones de seguridad, en su sentido amplio, en favor de nuestros vecinos.

La suma que le fue asignada a Bragado, en base al Coeficiente Único de Distribución (CUD), fue de $17.538.000.

Tenemos que destacar que, como con el Fondo de Infraestructura, debimos presentar un informe en donde detalladamente le hicimos conocer al Ministerio de Seguridad de qué manera invertiríamos cada uno de los pesos que nos fueron asignados, y una vez aprobado el proyecto, fue que nos enviaron el primero de los tres tramos del fondo. Luego, para poder recibir el segundo tramo debimos rendir cuentas de cómo habíamos utilizado esos fondos y recién allí procedieron al segundo desembolso y así sucesivamente.

En este sentido fue que trabajamos todo el año, con un gran compromiso de mejorar sustancialmente las condiciones de todos los actores que conforman la seguridad de nuestro Partido.

Se incorporaron 46 efectivos policiales a la Policia Comunal de Bragado luego de una capacitación de más de 9 meses en donde los cadetes recibieron asistencia desde el municipio. Hoy recorren nuestras calles brindándonos mayor seguridad.

Promovimos un relanzamiento de la GUARDIA URBANA con el objetivo de contar con un cuerpo de Inspectores que pudieran realizar inspecciones municipales de todo tipo y brindaran asistencia directa a las fuerzas de seguridad, para lo cual debimos necesariamente incorporar 10 efectivos a los que capacitó durante dos meses –conjuntamente con quienes ya eran inspectores- con profesionales locales para un mejor conocimiento de nuestra normativa local y provincial, brindándoles conocimientos básicos de primeros auxilios y trabajando en el mejoramiento de la atención al ciudadano.

Asimismo la Guardia Urbana realizó tres cursos de capacitación para un mejor desenvolvimiento, a saber: Primeros Auxilios, Desarrollo Social, Ipap y, finalmente, Reba

Debimos equipar casi desde cero a todos los agentes municipales con equipos de comunicación, decibelímetros y uniformes.

Cabe señalar que la Guardia Urbana presta un servicio comunitario y de contacto con los vecinos de distintos barrios de la ciudad, habiéndose labrado numerosas actas de infracción por distintos motivos y haber asistido como medidas preventivas y de seguridad en los distintos eventos que se desarrollaron en el transcurso del año.-

Ya que la Dirección de Seguridad no contaba con NINGUN móvil se adquirieron 3 vehículos cero km (dos Chevrolet Corsa y una Toyota Hilux), que hoy recorren diariamente nuestra ciudad, a los que se equipó con balizas y ploteadas, en una inversión de más de $1.000.000,

Para el centro de MONITOREO se adquirieron 11 cámaras domos y 37 cámaras fijas, lo que da un número total de 80 cámaras que nos ayudan a controlar mejor nuestra ciudad.

Para mejorar su rendimiento se adquirieron nuevos servidores, software, un almacenador para grabar mejor y más cantidad de días. Todo ello requirió una inversión cercana a los $3.000.000.

Para la Comisaría de Bragado y Subdependencias, Comisaria de la Mujer, Policía Vial, Patrulla Rural, Narcotráfico , Policía Científica e Investigaciones DDI se adquirieron y proveyeron 24 computadoras de escritorio, 3 impresoras, 2 fotocopiadoras y 1 Notebook, una Casilla rodante nueva con aire frio-calor para la Comisaria de Bragado, 24 cubiertas nuevas

Esto aparte de la reparación y puesta en marcha de seis móviles policiales que se encontraban en un estado bastante descuidado por falta de mantenimiento.

Gracias a las gestiones realizadas ante el Ministro de Seguridad Cristian Ritondo se trajeron de Tolosa, La Plata, tres patrulleros chocados –fuera de servicio- marca Toyota Hilux, mod.2015, los cuales fueron reparados a nuevo y ploteados con destino a la flota de la Comisaría de Bragado, lo que requirió una inversión de $100.0000 por parte de este municipio

Meses más tarde se recibieron por una nueva gestión, dos patrulleros nuevos camionetas Hilux 0Km

Se creó el Destacamento Policial en el ingreso a la Laguna de Bragado, reparándose un edificio que estaba deteriorado y en estado de abandono. El cuidado de uno de los lugares preferidos por nuestros vecinos y por otro número importante de visitantes de otras ciudades de toda la provincia, también es una obligación que debemos asumir con total compromiso.

Finalmente, es de resaltar la labor desarrollada por el personal de Guardia Urbana, Monitoreo y Personal de las fuerzas de seguridad del distrito, ya que de los distintos eventos que se desarrollaron en Bragado (Fiesta Aniversario de Mechita, de Warnes, Fiesta de la Pachamama de Olascoaga, Fiesta del Chorizo Seco en Comodoro Py, Fiesta de la Primavera Laguna de Bragado, Acercarte y Fiesta del Caballo en Bragado) no se registró ningún hecho de inseguridad.-

Como así también es destacable la labor de la Policía de Bragado y Patrulla Rural que durante este año se redujo notoriamente el índice de delitos, en comparación al año 2015.-

Para este año proyectamos continuar mejorando los índices de delito, para lo cual seguiremos trabajando codo a codo con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales locales que tan buen y comprometido trabajo realizan cada día.

Continuaremos con la ejecución de Fondo de Seguridad.

Uno de los objetivos principales para los meses venideros será la refacción de la Comisaría de la Policia Comunal de Bragado, la Comisaria de la Mujer y de todos los Destacamentos de las localidades de nuestro Partido. El lamentable estado en el que hemos encontrado todos estos edificios nos pone en la obligación de acudir rápidamente a su asistencia. El presupuesto destinado para estas obras es de alrededor $2.500.000.

Por otro lado, muy próximamente se inaugurará en sede de la Comisaria local el nuevo Centro de Despacho Radioeléctrico y Emergencias de la estación de Policía Comunal (conocido como 911), que permite que desde el inicio de la comunicación de un vecino con el operador (que estará en Bragado y no en otra ciudad) se apunte a lograr en el interlocutor la tranquilidad necesaria para obtener los datos sobre ubicación y tipo de hecho denunciado; permite la utilización de líneas suficientes como para asegurar que el servicio nunca dé ocupado. A su vez, el sistema prevé la grabación de las comunicaciones para trabajar sobre las quejas que se reciban y en eventuales investigaciones. Complementariamente, permite la localización de móviles policiales a través del rastreo satelital, con las cuales –actualmente- ya contamos.

Para su puesta en marcha se debió realizar una importante remodelación y adquisición de equipos especiales en la Comisara local, en una inversión de $600.000.

También en los próximos días inauguraremos en nuestra Ciudad una Delegación de Bomberos de Policia dependientes de la Superintendencia de Seguridad Siniestral del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que instrumenta acciones para mantener el Orden y la Seguridad Pública, protegiendo la vida, bienes y derechos de la población, ante casos de incendios, explosiones, contaminaciones, rescates y otras situaciones siniestrales, que pueden agredir la seguridad común, actúa en forma preventiva a través del desarrollo de acciones tendientes a evitar la generación de siniestros y también desarrolla actividades tendientes a minimizar las posibles consecuencias dañosas para la comunidad ante la producción de siniestros.

Es importante su instalación en Bragado (hasta hoy nuestros vecinos deben trasladarse a la oficina más cercana en la ciudad de Junín) ya que nos permitirá agilizar el trámite de habilitación de comercios y eventos mediante el otorgamiento del Informe Antisiniestral -extendido por esta oficina- que tiene como fin último el de detallar las medidas y condiciones de seguridad en base a la normativa local, provincial y nacional.

Finalmente, les comento que en el mes de Mayo inauguraremos el nuevo Centro de Monitoreo que contará con un espacio físico acorde a la importancia que la Seguridad ocupa en nuestra gestión. Un espacio físico nuevo y acorde a las exigencias técnicas que requiere esta cuestión.

La inversión en cámaras, equipos, aplicaciones y programas de última generación nos permitirán monitorear y controlar en tiempo real aspectos elementales de la vida de nuestra ciudad tales como el tránsito y la seguridad, pudiendo actuar rápidamente en casos de detectar hechos sospechosos o delictivos.

Por otro lado, siguiendo con lo ya logrado en este último año en donde hemos esclarecido un importante número de delitos gracias a nuestras cámaras, tendremos mejores condiciones para trabajar en los aspectos forenses ante la comisión hechos delictuales, poniendo a disposición de la Justicia todo el material necesario para las eventuales investigaciones.

Incorporaremos más personal para que el seguimiento de cada cámara pueda ser debidamente monitoreada por cada responsable a quien capacitamos de manera acorde a la exigencia del área.

Defensa Civil

Se comenzó a trabajar en la formación de un organismo municipal de Defensa Civil. Se trabaja con un anteproyecto de Ordenanza que establezca todos los protocolos de actuación en esta área y se está organizando el accionar conjuntamente con el resto de las fuerzas vivas del Partido y de ciudades vecinas. Ya se está adquiriendo todo el equipo necesario para brindar una asistencia de calidad, acorde a las exigencias que requieran las posibles contingencias.

Muestra de ello es la adquisición de la escalera mecánica para la Bomberos de Bragado, que por sus características técnicas y el alcance total de la escalera desplegada de 52 metros de altura, es una de las 5 únicas que hay en el país.

El compromiso asumido por este Intendente para la protección de nuestros vecinos ante distintos siniestros o contingencias -que deseamos que no ocurran pero para las que debemos estar preparados- requirió una inversión de más de $2.000.000 para su adquisición.

En el área de OMIC decidimos apostar realmente a la Defensa del Consumidor. Es una tarea del Estado proteger y acompañar los derechos de nuestros vecinos en su relación en el mercado de bienes y servicios pero también es su obligación la de promover la educación del consumo en la sociedad.

Invitamos permanentemente a la comunidad a que se acerque a la oficina para recibir asesoramiento sobre las distintas situaciones en donde se consideren vulnerados sus derechos como consumidor y promovemos el inicio del reclamo legal, en caso de corresponder.

Para un mejor rendimiento del área, comenzamos con hacer un relevamiento de todos los expedientes en curso y creamos un registro de infractores de Bragado.

En 2016 se promulgó la Ordenanza Municipal sobre exhibición de cartel obligatorio conteniendo los derechos de consumidores y usuarios y datos de la OMIC local, dando a conocer a toda la comunidad sobre la relación que se debe bregar.

En virtud de ellos es que permanentemente –en conjunto con la Guardia Urbana- hacemos el control en supermercados y comercios sobre exhibición de precios y cartel obligatorio.

Constantemente tenemos encuentros con representantes de los servicios públicos: Eden SA, Gas Camuzzi y Absa a fin de agilizar los trámites de tarifa social que favorecen a nuestros vecinos.

También hemos realizado muchas charlas en barrios, delegaciones y centros de jubilados de la ciudad a fin de informarles sus derechos como consumidores y usuarios, facilitarles la gestión de los reclamos ante OMIC y la tramitación de la mencionada tarifa social.

Por su parte, logramos poner al día a publicación del Boletín Oficial Municipal que tenía un atraso de casi 3 años en su publicación. Hoy nuestros vecinos pueden consultar a través de la página web del municipio todas las publicaciones, cumpliendo con nuestra premisa de ser un gobierno abierto y transparente.