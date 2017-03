Firmaron el contrato de concesión de la Planta de Biodiesel Municipal

LEANDRO N. ALEM

En la sala de reuniones del palacio municipal, con la presencia del Intendente Municipal, Alberto Conocchiari, el Subsecretario de Producción y Desarrollo, Eduardo De Francesco, el Presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Cavaglia, y el abogado Dr. Martín Moris, se firmó el contrato de concesión de la planta de biodiesel municipal.

Se trata del resultado del llamado a licitación pública 03/16, habiendo resultado adjudicada la forma “Biocombustibles y Energías Alternativas ALS S.A". Dicha empresa proyecta la producción de biodiesel y otros subproductos y lo hará generando articulaciones con otros actores productivos locales tal como estaba previsto en las condiciones del proceso licitatorio.

“Queremos demostrar esta satisfacción de estar reactivando esta iniciativa que data de largo tiempo y no habíamos podido poner en valor debidamente así que estamos muy satisfechos de que ustedes comiencen esta operatoria. Sabemos que el que emprende algo arriesga no sólo pone el dinero, pone expectativas con los que va a hacer; seguimos pensando que estoy proyectos son los que acercan el futuro al presente, deseamos profundamente que les vaya bien porque es para el bien de todos. Nosotros no perdemos de vista los demás emprendimientos locales, que quieren hacer cosas, esa comunión de intereses es lo que va a ayudar a que todo sea exitoso", dijo el intendente Alberto Conocchiari.

Por su parte, el representante de la empresa dijo: "Quiero agradecerle al Sr. intendente, al municipio, y a todas sus autoridades porque esta oportunidad que nos da al sector privado de participar en algo que ustedes comenzaron hace un tiempo y ahora nosotros vamos a darle continuidad. Tenemos muchas ilusiones de meternos es esto que el tejido del sistema económico de la zona, contribuir y ayudar a hacer crecer un poco la economía, aunque sea con un granito de arena y darle valor agregado a lo que es la materia prima que también se consigue en esta zona."