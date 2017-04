Los docentes suspenden el paro

EDUCACIÓN BONAERENSE

El Frente de Unidad Docente resolvió abrir un paréntesis en los paros a la espera de una "oferta superadora" del gobierno de María Eugenia Vidal, al que le exigió que cumpla con los fallos judiciales y que, además, devuelva la plata descontada por los días de huelga.

A través de un comunicado de prensa, los seis gremios que integran el Frente ratificaron el plan de lucha por un salario por encima de la línea de pobreza a través de "distintas acciones gremiales", pero advirtieron que si no hay avances en la negociación volverán a "medidas de acción directa". En otras palabras, volvería el paro.

El Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, integrado por la FEB, Suteba, Amet (docentes de escuelas técnicos), Sadop (docentes privados), Uda y Udocba (Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires) se reunió el viernes para evaluar los resultados de la encuesta masiva realizada a los maestros.

Los seis gremios docentes respondieron así a la carta enviada días atrás por la mandataria bonaerense en la que expresó que aceptaba reunirse con los representantes sindicales aunque pidió, a cambio, el compromiso de que no hagan más paros hasta fin de año.

"El Frente expresa que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene la oportunidad de resolver el conflicto a través de una inmediata convocatoria a paritarias con una propuesta salarial superadora de verdad, que garantice que ningún docente perciba salarios por debajo de la línea de pobreza", expresó el comunicado de la entidad.

Por su parte, el gobierno bonaerense saludó el avance en las negociaciones. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró que "la paritaria está abierta las veces que sea necesario" siempre que sea "sin paros" de los gremios.

En la misma sintonía se expresó el ministro de Educación provincial, Alejandro Finocchiaro, al afirmar que el Gobierno "no ve como una victoria" que los gremios docentes realicen un "impasse" en los paros aunque celebró que en el conflicto empiece a "primar la racionalidad".

"Sentimos que tenemos que seguir negociando con los gremios para llegar a un acuerdo porque, si no, la gobernadora hubiera cerrado el tema por decreto, cosa que nunca quiso hacer", agregó.

En la carta a los docentes Vidal se comprometió a recibir personalmente a los representantes de los gremios "todas y cada una de las veces que sea necesario" luego de que se produzca una nueva reunión técnica entre los sindicalistas y los funcionarios del área, que tienen una "nueva propuesta salarial superadora y de largo plazo".