Cinco provincias bajo agua

TORRENCIALES LLUVIAS

Tres muertos y más de 11.000 evacuados y autoevacuados dejaron las fuertes lluvias que caen desde hace diez días en cinco provincias del sur, centro y norte del país, mientras nuevas tormentas arrecian durante este fin de semana en otras zonas no inundadas como el sur cordobés y el noroeste bonaerense.

Las provincias más afectadas son Chubut - y en particular Comodoro Rivadavia- La Pampa, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, aunque el efecto de las crecidas de ríos y arroyos perjudica también a localidades catamarqueñas y jujeñas, donde hay decenas de familias asistidas que no abandonan sus hogares, mientras ayer se desató un temporal que inundó barrios enteros de la ciudad de Mar del Plata.

Situación desesperante

El panorama es desesperante en Comodoro Rivadavia, donde una persona murió: se trata de un enfermero de 44 años quien fue arrastrado por el agua. Además, la intensificación de la tormenta del viernes aisló a tres barrios ubicados al norte de la ciudad.

El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, dijo que son 3.000 los evacuados, sin contar a los más de 5.000 autoevacuados en toda la provincia. "Comodoro pasó de ser una zona de emergencia a desastre debido a que se incrementaron los milímetros de agua caídos ", explicó el funcionario.

Más zonas afectadas

En Tucumán, la situación no mejora en La Madrid, el pueblo de 5000 habitantes que fue evacuado en su totalidad al quedar completamente anegado. Allí son 900 las personas todavía afectadas mientras quedan otras 1000 en diferentes ciudades de la provincia como Simoca y La Cocha.

En La Pampa a raíz de las inundaciones fueron cortadas al tránsito las rutas nacionales 188 y 35, mientras que por las nuevas precipitaciones registradas ayer sábado, el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, pidió a las autoridades provinciales ayuda para evacuar la totalidad del barrio Almafuerte, uno de los más comprometidos por el agua.

La Ruta Nacional 188 está cortada totalmente al tránsito a la altura de Rancul y en el kilómetro 418, frente a Bernardo Larroudé, hay 30 centímetros de agua sobre la traza vial, por lo que se aconseja transitar con precaución. Entre Larroudé y Banderaló, en tanto, el agua ha comenzando a pasar sobre la calzada, aunque hasta ayer se podía circular con todo tipo de vehículos.

También el norte

En Salta dos mujeres murieron en el norte provincial mientras permanecían 250 personas evacuadas en las localidades de San Martín, Orán y Rivadavia lo que obligó al gobernador Juan Manuel Urtubey a declarar el sábado pasado la Emergencia Hídrica, Social y Sanitaria.

En la ciudad santiagueña de La Banda, ubicada a 7 kilómetros de la capital provincial, aún se registran más de 120 evacuados en el Centro Integrador Comunitario San Carlos, ubicado en una de las zonas más afectadas por los desbordes del caudaloso río, al igual que los barrios La Bajada y Salta.