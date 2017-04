Otorgan crédito de U$S 300 millones para obras en la cuenca del río Salado

FUERTE INVERSIÓN

El Banco Mundial le otorgó a la provincia de Buenos Aires un crédito de 300 millones de dólares para la realización de obras contra las inundaciones a lo largo de la cuenca del río Salado, que beneficiará a 1,4 millones de personas, incluida nuestra región.

Por ese motivo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se reunió ayer a la mañana con el vicepresidente del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, Jorge Familiar. Participaron también del encuentro el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante; y el Secretario General de Gobierno, Fabián Perechodnik.

Más tarde, Vidal tuvo un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, para analizar alternativas de cooperación en infraestructura para la Provincia.

“Décadas de falta de inversión”

“Desde hace años los bonaerenses sufrimos cada vez que llueve por décadas de falta de inversión. Empezamos a hacer obras que llevan tiempo, esas que en el corto plazo no se ven pero que le cambian la vida a la gente. Gracias al aporte del Banco Mundial vamos a poder hacer la inversión para mejorar la infraestructura y fortalecer la economía de nuestra Provincia”, dijo María Eugenia Vidal.

“Este préstamo es un ejemplo del apoyo del Banco Mundial a la Argentina para mejorar las condiciones de vida de la población”, afirmó por su parte el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar. “Continuaremos trabajando con el país en el fortalecimiento de infraestructura y productividad, entre otros temas, a fin de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo”, agregó.

Contener las crecidas

El préstamo es parte del proyecto denominado “Apoyo a la gestión integrada de la Cuenca del Salado” que financiará obras de adecuación del cauce para poder contener las crecidas y minimizar los impactos de inundación en 34 km de su curso medio y el mejoramiento de puentes para reducir riesgos a la vida humana y las actividades económicas.

También financiará el fortalecimiento institucional para mejorar el manejo de los recursos hídricos, protección del medio ambiente y apoyo a la gestión sostenible de las inversiones en infraestructura.

Como se dijo, el proyecto beneficiará a toda la población de la cuenca -1,4 millones de personas- y los trabajos estructurales tendrán un impacto positivo directo en las poblaciones de los partidos de San Miguel del Monte, Lobos y Roque Pérez, que tienen un estimado de 75.000 habitantes.

Características de la cuenca

La cuenca del río Salado se ubica en la zona central y norte de la provincia de Buenos Aires, de importancia estratégica no solamente para la economía regional, sino también a nivel nacional. La actividad agropecuaria de la zona es responsable del 25 por ciento de la producción nacional de granos y carne, contribuyendo significativamente a los ingresos de exportación nacional.

"Necesitamos más inversión en infraestructura, no solo para asegurar el bienestar de la población, sino para desarrollar una economía más competitiva y para crear empleo genuino. Por eso es fundamental para nosotros tener un aliado estratégico como el Banco Mundial, que nos garantiza el financiamiento que necesitamos para crecer", dijo Luis Caputo, ministro de Finanzas de Argentina.



La furia del clima

Eventos climáticos extremos amenazan a la provincia de Buenos Aires en forma periódica y recurrente, con inundaciones y sequías prolongadas. Desde 2000 a 2011, las inundaciones generaron pérdidas por US$ 4,5 mil millones y afectaron a más de cinco millones de personas en la provincia. En 2015, el nivel más alto de precipitación histórica en la cuenca del río Salado generó inundaciones en más de 800.000 hectáreas, causando la muerte de más de 6000 cabezas de ganado y pérdidas por más de US$ 652 millones.

El proyecto será financiado por un préstamo de margen variable de US$ 300 millones, con un vencimiento a 27,5 años y un período de gracia de cinco años.

Detalles

El préstamo financiará las obras de canalización de la cuenca, que suponen la ampliación, ensanche y excavación del cauce. Además de su adecuación y el dragado lineal de las lagunas de Las Flores Chica y Grande, receptoras de los arroyos de la zona.

Estas obras corresponden al Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado, beneficiarán a más de 60 municipios y a casi un millón y medio de personas.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos tendrán una extensión de 35 kilómetros.

El subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa, afirmó que este crédito "le permite a la Provincia avanzar en una etapa fundamental como esta y estudiar la reorganización de la actividad productiva de toda la Cuenca, que son más de 170 mil km cuadrados".

Silvosa destacó que "nunca se había conseguido un financiamiento de esta magnitud para abordar una obra tan importante para la provincia como el río Salado".

La provincia ya cuenta con 1.800 millones de pesos otorgados por el Gobierno nacional, para ejecutar el tramo que va desde la Laguna Las Flores a Laguna Bragado, en un total de 27 kilómetros.

Esta partida ya está incluso adjudicada y las obras están a punto de iniciarse.

Sin embargo, el plan requiere otra inversión de 350 millones de dólares, de manera que, con este préstamo, el Banco Mundial aportará 300 millones a un plazo de 27,5 años, mientras que el gobierno provincial completará la suma con los restantes 50.

El Tramo VI – Etapa 1b, aprobado recientemente por el Banco Mundial, comprende la ampliación de la capacidad del Río Salado, dentro de un trayecto que se ubica entre el Puente caminero que une la localidad de Carlos Beguerie con la ciudad de Lobos y el puente de la Ruta Nacional N° 205, abarcando también un sector de los partidos de Roque Pérez y San Miguel del Monte.

La obra además incluye el reemplazo y ejecución de siete puentes, como la remoción de pilares, estribos y terraplenes.