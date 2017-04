Vidal arranca la campaña y saca a todo el gabinete a la calle para explicar la gestión

CON LOS "TIMBREOS"

La bandera de largada no sorprende: estará plantada en algún distrito del Conurbano que aún no se definió. El sábado, una nutrida troupe de ministros y funcionarios bonaerenses que estará integrada además por legisladores, dará el virtual puntapié inicial a la campaña electoral de Cambiemos con los tradicionales timbreros, marca registrada del macrismo.

La idea de ganar la calle y reverdecer el mano a mano con los vecinos que tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal exprimieron con éxito en 2015, empezó a tomar fuerza en los últimos tiempos luego de la sucesivas manifestaciones con tinte opositor. Hace apenas una semana, el que había hablado del tema fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una reunión con el foro de intendentes de Cambiemos, al mencionar la necesidad de funcionarios y militantes de la alianza gobernante salgan a la calle a tomar contacto con los vecinos y escuchar sus planteos.

Ayer por la mañana en la Gobernación, la que se encargó de reafirmar esa línea fue Vidal. “Escuchar y estar es parte de nuestra tarea”, dijo, y consideró que “nunca vamos a estar completos si no vamos casa por casa” para conocer las necesidades y proyectos de los bonaerenses.

Si bien la actividad es definida como un “timbreo de gestión”, el despliegue que tendrá con forma de desembarco masivo, se asemeja mucho a un virtual arranque de campaña rumbo a las legislativas.

Con todo su gabinete, legisladores, intendentes y más de 500 funcionarios que el próximo fin de semana realizarán el primer “timbreo” provincial, Vidal manifestó que para su administración no es “lo mismo hacer que no hacer” y se diferenció de la gestión de su antecesor Daniel Scioli.

“Nosotros sentimos distinto a los que gobernaron antes. Esa es nuestra principal diferencia. No nos da lo mismo hacer que no hacer”, señaló.

“No venimos para que nos hagan un monumento ni para que la gente nos aplauda en la calle. Venimos porque queremos cambiar de verdad lo que está mal en esta provincia. Aunque cueste, aunque duela, aunque al principio no se vea”, prosiguió.

Según Vidal, “escuchar y estar es parte de nuestra tarea de gobierno, por eso salimos el fin de semana. Salimos porque gobernar también es estar en la calle, es tan importante como empujar un expediente, como proyectar o planificar una acción a lo largo de todo el año. Nunca vamos a estar completos en nuestro gobierno si no vamos casa por casa y seguimos escuchando”.

En tanto, el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Federico Salvai, señaló que “la agenda de la gente es distinta de nuestra agenda”, por lo que es necesario “escuchar” a los vecinos para conocer sus realidades.

“No nos encerramos en nuestras ideas, nosotros no somos los protagonistas: la verdadera protagonista es la gente”, destacó el secretario de Comuniciación, Federico Suárez.

El timbreo arrancará, como se dijo, en el Conurbano, donde Cambiemos necesita recuperar terreno frente a la caída de la imagen de Macri. Será el arranque de una activiad que se repetirá cada 15 días.