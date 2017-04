Vidal dice que acepta el “diálogo sin paros”

PROVINCIALES

Los seis gremios docentes de la Provincia le enviaron el viernes pasado una carta a la gobernadora, María Eugenia Vidal, solicitándole una reunión “urgente”. Hacían mención a la “instancia en la que se encuentra el conflicto educativo” y a las “permanentes expresiones públicas (de la mandataria) en favor del diálogo”. Con otra carta fechada el domingo -que se conoció ayer-, Vidal respondió a los dirigentes docentes condicionando el diálogo a que no realicen “más paros en lo que resta del año”.

Las organizaciones se limitaron a emitir un brevísimo comunicado anticipando que los 6 gremios le responderán hoy a la gobernadora “en forma conjunta”.

Según pudo saber este diario, la respuesta de Vidal, que propone una suerte de intercambio de “compromisos” entre las partes, no cayó nada bien en los bunkers sindicales, donde están convencidos de que “el gobierno no quiere dar un aumento digno a los maestros, sino ganar una pelea política por desgaste”, confió una alta fuente del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

No obstante, los delegados y dirigentes de los gremios ayer estuvieron todo el día dedicados a “terminar de difundir las encuestas entre los maestros de la Provincia para que decidan ellos cómo sigue el plan de lucha”, así como a recolectar las planillas que hoy serán materia de análisis en los plenarios generales de los 6 sindicatos y en la reunión del Frente de Unidad que anunciará cómo continúa el conflicto.

En cuanto a la respuesta de Vidal al pedido de una audiencia personal, la gobernadora contestó: “Señoras y señores secretarios generales de AMET, FEB, Sadop, Suteba, UDA y Udocba; atenta a la nota recibida por ustedes, quiero ratificarles, en primer lugar, mi compromiso con el diálogo. Los dos últimos meses mi gobierno los ha convocado 10 veces, como muestra de voluntad para superar el conflicto”.

“Su pedido de reunión conmigo llegó a mi oficina el mismo día que anunciaron su adhesión a un paro de 48 horas a nivel nacional”, señaló, en uno de los párrafos más controvertidos para los gremios pues “sólo dos entidades adhirieron a esa medida”, dijeron.

Nueva oferta por “no paros”

Vidal dijo que coincide en que “hay que seguir dialogando, pero no de cualquier manera. No nos sirve el diálogo para la foto o para una conferencia de prensa que siempre, después de cada reunión, convoca al paro”.

Y puntualizó: “Necesitamos dialogar asumiendo compromisos ante la sociedad. Como gobernadora y máxima responsable de la educación pública bonaerense me comprometo a que mi equipo de ministros se siente a una mesa con ustedes, los próximos días, para presentarles, una vez más, una propuesta salarial superadora y de largo plazo, y las bases de un acuerdo educativo que nuestra provincia reclama hace años”.

A cambio, les propone a los dirigentes gremiales que asuman “públicamente” el compromiso de “no (realizar) más paros en lo que resta del año”.