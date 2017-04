El Frente para la Victoria se reunió en Trenque Lauquen

REGIÓN

El Frente para la Victoria de la cuarta sección electoral se reunió nuevamente, en esta ocasión fue en la ciudad de Trenque Lauquen, donde los dirigentes fueron recibidos por la anfitriona Mónica Estévez, ex diputada provincial y ex candidata a intendenta.

Como es habitual asistieron al encuentro el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro; el intendente de Vedia, Alberto Conocchiari; el ex intendente de Bragado, Aldo San Pedro; el diputado provincial Avelino Zurro. Además de concejales, consejeros escolares y dirigentes de todos los distritos de la sección.

Además se hicieron presentes los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Carlos Castagneto y Adrián Grana, quienes aportaron para enriquecer aun más el debate. Por su parte, Gustavo Traverso, uno de los referentes de este armado seccional llamó a “fortalecer el espacio para ganar las elecciones de octubre, haya o no PASO dentro del espacio”.

Por su parte el intendente de Pehuajó Pablo Zurro, realizó un emotivo y cálido homenaje al ex intendente de Trenque Lauquen Jorge Barracchia fallecido en 2011.

De esta manera el núcleo más duro del kirchnerismo se encuentra trabajando fuertemente es pos del proyecto nacional y popular que conduce la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner y promete dar batalla en cada distrito de la cuarta sección.