Docentes bonaerenses acudirán hoy con "gran expectativa" a nueva reunión

EL CONFLICTO CON LOS MAESTROS

La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre, admitió ayer que la convocatoria a la paritaria federal docente es "un derecho" por el que "la pelea va a seguir", pero no es un condicionante para alcanzar mañana (por hoy) un acuerdo en la reunión de la Mesa Técnica Salarial con el gobierno bonaerense.

“Nosotros queremos cerrar la paritaria de la provincia de Buenos Aires y la pelea por la paritaria nacional va a seguir porque es un derecho”, explicó ayer acerca del encuentro que mantendrán con representantes del gobierno de María Eugenia Vidal con el objetivo de destrabar el conflicto que mantienen con los maestros por el aumento de sueldos para este año.

En declaraciones a Radio Nacional, Torre dijo no obstante que “si esto se resuelve, nosotros independientemente de cerrar un acuerdo en el orden provincial vamos a seguir peleando por la apertura de la paritaria nacional”.

“Estamos convencidos de que para que el gobierno de la provincia se acerque a lo que nosotros estamos planteando tiene que haber intervención del gobierno nacional como hubo el año pasado”, fundamentó.

El encuentro

La reunión entre representantes el gobierno provincial y los seis gremios docentes se desarrollará hoy, a partir de las 10, en la sede del Ministerio de Economía bonaerense.

Para la dirigente sindical, “en la provincia de Buenos Aires estamos en la continuidad de un conflicto muy grande" que visualizó "tiene un antes y un después de la marcha de la semana pasada”, en alusión a la Marcha Federal Educativa del 22 de marzo último.

Acerca del encuentro de mañana, Torre manifestó hoy que existe “mucha expectativa” en los gremios y lo atribuyó a que el gobierno provincial “ha dejado pasar mucho tiempo”.

“Entonces no tenemos tiempo para seguir discutiendo, ya no hay más debate. No tenemos más tiempo para seguir explicando lo que necesitamos”, remarcó.

En este sentido, sostuvo que “es tan razonable plantear que queremos que ningún docente quede por debajo de la línea de la pobreza que si los representantes de la gobernadora no se sientan a plantearnos concretamente una propuesta que se acerque a esto, de verdad nos parece que no tienen la decisión de resolver el conflicto de magnitud que hoy tiene la provincia”.

"Esto fue lo que planteamos en la primera convocatoria, no sólo el Suteba sino los seis sindicatos (docentes) que estamos en unidad en la Provincia,” concluyó.