La Provincia ya prevé aplicar el ajuste por inflación sobre sueldos estatales

CLAUSULA GATILLO EN ABRIL

Mientras el gobierno bonaerense todavía no logró cerrar la paritaria con los docentes, ya se dispone a aplicar una corrección salarial a los sueldos de los empleados estatales. Como se prevé que la inflación del primer trimestre del año será superior al 4,5 por ciento de aumento que estableció con los gremios para ese mismo período, la Provincia deberá abonar con los salarios de abril la diferencia que resulte.

El pago de la compensación está establecido en el acuerdo que la administración de María Eugenia Vidal firmó con los gremios estatales de la ley 10.430. A fines de diciembre, la mayoría de los sindicatos aceptó un aumento salarial para todo 2017 que se pagará en cuatro cuotas de 4,5% cada una en enero, abril, julio y octubre.

Pero al mismo tiempo se convino una actualización automática en función de la evolución inflacionaria. Si en cada trimestre el incremento del costo de vida supera el 4,5, la Provincia pagará la diferencia para evitar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

Avance inflacionario

Esa cláusula de actualización parece encaminada a hacer su estreno. Ocurre que la inflación de enero calculada por el Indec fue del 1,3%, mientras que la de febrero trepó al 2,5%. Y para marzo, las proyecciones privadas no bajan de un 2%. Si se confirma esta última estimación, el índice acumulado será del 5,8%.

De esta forma, con los sueldos de abril los estatales recibirían la segunda cuota del 4,5% más el 1,3% correspondiente al desfase inflacionario del primer trimestre del año.

Los gremios que firmaron el acuerdo -UPCN y los nucleados en Fegeppba como Salud, AERI y APOC, entre otros-, se aseguraron que la actualización sea automática, es decir, no habrá necesidad de llamar a paritarias para volver a negociar con el Ejecutivo. La diferencia que resulte entre el 4,5% y la inflación, se abonará en forma directa.

Los gremios docentes vienen rechazando un aumento de similares características. Con los estatales Vidal arregló un 18% anual con ajuste por inflación. La última oferta a los maestros fue del 19% con el mismo formato, pero los sindicatos la consideran insuficiente.

La Provincia está planteando ahora reconocerle a los docentes una pérdida salarial correspondiente al año pasado de alrededor de dos puntos, aunque con un formato de suma no remunerativa que no es aceptada por los gremios que exigen que se aplique sobre sumas bonificables y que sea superior.

En ese clima de tensión se desarrolla la negociación con los maestros que lleva varios capítulos, numerosas medidas de fuerza, críticas cruzadas y un acuerdo que sigue sin llegar.