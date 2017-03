El titular del gremio docente bonaerense Suteba, Roberto Baradel, admitió que el conflicto está "trabado a nivel nacional" por la decisión del Gobierno de "incumplir" con el llamado a paritaria general, pero destacó que en la provincia de Buenos Aires "se ha abierto una instancia de diálogo". Ante la nueva reunión de la Mesa Técnica Salarial de docentes bonaerenses prevista para el martes, el gremialista cuestionó que "después de la movilización multitudinaria" del miércoles desde el Gobierno "se han cerrado más".

"Es una cuestión que debería tener en cuenta un gobernante, cuando hay una movilización tan importante", consideró Baradel, quien reveló que antes del acto mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y le dijo que "no tenía inconveniente en volver a reunirse, pero después en los medios dijo que no iba a reunirse con los gremios".

"El conflicto lo veo trabado por el lado nacional porque hay una cerrazón del Gobierno en la decisión de incumplir con el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y eso va a dificultar la elaboración o configuración de propuestas en las diferentes provincias", enfatizó el gremialista.

El dirigente de Suteba señaló que el argumento del Gobierno para no llamar a paritaria nacional es que incorporó una medida que pone como piso un salario inicial que esté 20 por ciento por encima del mínimo vital y móvil, lo que, señaló Baradel, "es una cláusula complementaria y no suplementaria del piso salarial nacional" que reclaman los gremios.<