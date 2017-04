Hoy se dará a conocer el veredicto en el caso Acedo

JUICIO ORAL

Hoy los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 1 darán a conocer su veredicto y eventual sentencia en el juicio a Gastón Díaz (23) y Soledad Alvarez (28), por el asesinato de Olga Acedo (71), ocurrido el 15 de marzo de 2013, en República 170 de nuestra ciudad.

Los jueces que darán a conocer su fallo, por secretaría, este mediodía son: Jorge Cóppola (juez correccional), Laura Morando (jueza civil) y Rodolfo Luna (juez de paz), subrogantes de los jueces correspondientes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, Miguel Angel Vilaseca, Esteban Melilli y Karina Piegari, por ser estos quienes juzgaron años atrás, a otro de los imputados, Jonathan Castro, que fuera condenado a 9 años de prisión por este mismo hecho, pero resultó imputado solo del robo a Acedo y no de su muerte.

En el juicio a Díaz y Alvarez, el fiscal Alvite Galante solicitó la pena de 25 años de prisión para ambos, hallándolos culpables como coautores del delito de Homicidio en ocasión de robo, agravado por la intervención de menor de edad.

Por otra parte, el doctor Gerardo Doyle, defensor oficial de Díaz, pidió la libre absolución, por considerar que no estaba probada la autoría de su defendido, radicado en la ciudad de Rojas y actualmente preso por otro delito en una cárcel de Junín. Lo mismo solicitó el doctor Mauricio Muñoz, abogado defensor de la imputada Soledad Álvarez, de 28 años de edad, radicada en Junín y en libertad, según lo que había dispuesto la jueza de garantía en su oportunidad. El defensor alegó que la imputada no tuvo ningún grado de participación en el delito por el cual se la acusa.