Petrecca: "Dimos un paso muy importante en la lucha contra el narcotráfico"

MEGA OPERATIVO ANTIDROGA

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, se refirió en conferencia de prensa al exitoso operativo antidroga realizado este lunes en la localidad de Navarro, fruto de una investigación iniciada hace dos años en nuestra ciudad.

El operativo dio como resultado la incautación de 500 kilos de marihuana y la detención de los diez integrantes de una poderosa banda que distribuía droga en Junín, Chacabuco, Arenales y otras ciudades del interior bonaerense.

"Cuando asumimos la gestión y en conjunto con la gobernadora, hemos decidido dar una pelea profunda y a fondo con las mafias; queríamos atacar al narcotráfico y no al menudeo, como siempre pasaba. En los primeros tiempos de gestión no veíamos resultados, por eso le pedimos al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que hiciera algunos cambios. El ministro aceptó y así empezamos a contar con el comisario Di Chiara, que en noviembre pasado se hizo cargo de esta investigación", contó Petrecca.

"Para nosotros es un placer, porque junto a todo su equipo, realiza el trabajo con mucho compromiso y mucha dedicación", agregó y aseguró que la investigación iniciada en Junín demandó más de seis mil horas de escuchas.

"Cada uno de ellos dedica mucho tiempo a la investigación, muchas horas que les quitan a sus familias y esto me parece que es algo lindo de destacar y de reconocer. A veces como sociedad es muy fácil criticar a las fuerzas policiales, sin ver lo que pasa en el mientras tanto, en el trabajo de investigación, que en esta oportunidad ha tenido un resultado muy positivo", enfatizó el jefe comunal quien también felicitó al juez federal Héctor Plou, al fiscal federal Eduardo Varas y a todo su equipo de trabajo.

En relación a los resultados del operativo, en tanto, Petrecca indicó: "Se incautaron 500 kilos de marihuana, que son 500 kilos que ya no van a estar en manos de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad y de la de otras localidades. No estamos diciendo, por supuesto, que la droga en Junín va a dejar de existir, pero sí que hemos dado un paso muy importante en la lucha contra el narcotráfico".

"Dimos un gran paso, pero esta lucha continúa. Seguiremos dando batallas contra el narcotráfico, porque ese es nuestro objetivo: queremos una ciudad tranquila, amigable, en la que nuestros jóvenes puedan disfrutar del espacio público, de lugares de deportes y no estar a merced de estos delincuentes, que lo único que hacen es arruinar su vida y su futuro", finalizó.

Por su parte, el jefe de la delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de Junín, comisario Rubén Di Chiara, manifestó: "La verdad es que estoy muy emocionado, porque este trabajo nos llevó a todos muchísimo esfuerzo. La investigación se inició en Junín y Chacabuco, con una venta al menudeo de marihuana, pero el trabajo nos fue llevando a una banda delictual muy peligrosa, internacional, cuyo líder operaba en la villa 1-11-14".

"Fuimos a Navarro a buscar algo y nos trajimos todo y más aún: trajimos toda la droga, todo los autos involucrados y a la totalidad de la banda que operaba en la Argentina", agregó Di Chiara, quien aseguró sentirse "muy orgulloso" de su personal.

En otro orden, Di Chiara agradeció a las autoridades judiciales por la confianza recibida y dijo: "Yo no soy oriundo de esta ciudad, no me conocían, pero confiaron en mi lealtad y en mi transparencia".Finalmente, el secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Fabián Claudio, indicó: "En consonancia con lo que dijo nuestro intendente, no quiero ahorrar en elogios hacia el personal policial, porque el esfuerzo para poder materializar un procedimiento de esta naturaleza es enorme. Y ese esfuerzo ha dado buenos resultados, como lo vemos plasmado en la realidad".

"Los insto a seguir en ese camino, con ese esfuerzo, con esa dedicación y con esa voluntad que han demostrado", culminó.