Violento asalto a dos ancianos en su vivienda del barrio 9 de Julio

CRECIENTE INSEGURIDAD URBANA

María Rosa Navarro tiene 73 años y descansaba plácidamente junto a su hermano, de 90, en su vivienda de calle General Villegas 176, en el barrio 9 de Julio, cuando ingresaron abruptamente a robar tres ladrones, quienes habrían accedido al interior de la finca por los fondos de la propiedad, sorprendiendo a los ancianos cuando dormían.

Quien peor la pasó fue la mujer ya que los delincuentes la empujaron, le gritaron a viva voz profiriendo amenazas y luego la ataron de pies y manos con precintos, tras lo cual los marginales comenzaron a recorrer los distintos ambientes de la casa, revolviendo los muebles, hasta encontrar lo que habían ido a buscar: dinero en efectivo y alhajas.

Los ladrones se apoderaron de unos 28.000 pesos y varias joyas de oro y luego escaparon, quedando la mujer inmersa en una crisis nerviosa, hasta que su nonagenario hermano pudo llamar a personal policial y los efectivos llegaron a la vivienda para comenzar a trabajar en el hecho delictivo, aún sin señales positivas.

Los cacos actuaron a cara descubierta, sin usar guantes, por lo cual serán importantes los resultados de las pericias que realizaron efectivos de la Policía Científica Departamental que trabajaron en el lugar del hecho, caratulado "robo calificado" y en el que se dio intervención al doctor Sergio Manuel Terrón, titular de la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Junín.

En sede policial, al menos en la víspera, María Rosa Navarro no pudo identificar a los ladrones por medio de los reconocimientos fotográficos de rigor en estos casos, continuando al cierre de esta edición las actuaciones sumariales para tratar de esclarecer este preocupante caso de inseguridad urbana.

Debe destacarse, además, que la fuerza pública y el fiscal Terrón tuvieron abundante trabajo, especialmente en la madrugada/mañana de ayer, ya que se produjeron además del asalto detallado numerosos arrebatos y otros ilícitos, la mayoría cuando jóvenes (principalmente mujeres) regresaban a sus hogares luego de estar en lugares de diversión nocturna, siendo víctimas de delitos en la vía pública, en su mayoría cometidos por arrebatadores y motochorros.



Atracos del jueves

El citado fiscal Terrón tomó ayer declaración al ciudadano Agustín U., que había sido detenido por el robo cometido el jueves alrededor de las 7 de la mañana en la sede que el sindicato y obra social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) posee en calle Almafuerte 238.

El hombre, al que se aprehendió en una vivienda del barrio Almirante Brown y oriundo de Ramos Mejía (Partido de la Matanza, en el oeste del Gran Buenos Aires), fue liberado por el fiscal actuante, aunque sigue a disposición de dicho magistrado, quien en principio no halló elementos de peso para imputarle el hecho doloso que se investiga.

Recordemos que el asalto se cometió en la sede sindical en momentos que estaban allí el secretario general del gremio en esta zona, Arnaldo Bustamante, y otros hombres que concurrieron al lugar porque allí funciona una bolsa de trabajo para los estibadores.

Los dos marginales llegaron a bordo de una motocicleta de 110 c.c y tras intimidar a los presentes, golpearon a Bustamante, quien sufrió un profundo corte en el cuero cabelludo, producto de impacto con el arma de fuego que portaba uno de los ladrones.

Los malhechores se apoderaron de dinero en efectivo (unos 50.000 pesos) y luego escaparon en la motocicleta en la que llegaron al lugar, tras lo cual se llamó a personal policial y del servicio de emergencias Intermed, cuyos sanitaristas atendieron al gremialista lesionado, quien fue llevado luego a un sanatorio céntrico, donde fue suturado.

Rápidamente tomó cartas en el hecho, caratulado "robo calificado", personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), quienes tras las pericias y datos recogidos, solicitó una orden de allanamiento para la vivienda del Almirante Brown en la cual se atrapó al ciudadano que ayer fue liberado.

En cuanto al robo de dinero en efectivo (unos 25.000 pesos) merced al atraco cometido en la sede del Centro de Jubilados de calle Alemania 177, no se avanzó demasiado en las pesquisas, aunque se tomó declaración testimonial a varias personas, especialmente miembros de la directiva del centro de pasivos, ya que -en principio- se estima que los autores del ilícito ingresaron sin ejercer violencia, por lo cual no se descarta que lo hayan hecho utilizando copias de las llaves originales del lugar.