Juntan firmas para pedir que Campagnoli sea designado Procurador

A TRAVES DE INTERNET

A través de Internet y las redes sociales, un grupo de ciudadanos junta firmas con el objetivo de que el Dr. José María Campagnoli ocupe el puesto de Procurador General, en reemplazo de la Dra. Alejandra Gils Carbó.

La petición fue iniciada por el Lic. Gastón Ignacio Marra y, hasta el momento, consiguió más de 196 mil firmas. El objetivo es llegar a las 200 mil y presentar el petitorio al presidente Mauricio Macri y al Ministro de Justicia Germán Garavano.

El petitorio se encuentra en la plataforma Change y se puede firmar mediante el siguiente link: change.org/procurador.

El petitorio

Bajo el lema “la ciudadanía unida por una justicia independiente”, la propuesta asegura que se trata de “un conjunto de ciudadanos que no queremos quedarnos en la queja y por ello hemos tomado la iniciativa de trabajar juntando firmas para esta causa tan noble, que es proponer al Dr. Campagnoli como reemplazo de la Dra. Gils Carbó llegado el caso, ya que consideramos que Campagnoli reúne los requisitos profesionales, éticos y morales para ocupar ese puesto de tanta importancia, sobre todo por su notable capacidad e independencia”.

“La propuesta para que el Dr. José María Campagnoli ocupe el puesto de Procurador General de la Nación Argentina en el caso que ello fuere posible y sobre todo el deseo de lograr una República donde se recupere, entre otros aspectos: el respeto a las leyes, el premio a quienes realizan correctamente sus funciones, que se encuentren capacitados para ello, la sanción para quienes no cumplen con las leyes y que no están capacitados de ocupar determinados puestos claves en el Gobierno o no han demostrado la imparcialidad y profesionalismo que el puesto requiere”, realza el petitorio.