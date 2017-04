La economía no da tregua y octubre está más cerca

TENDENCIAS

La economía no le da tregua al presidente Mauricio Macri.

Algunas son noticias favorables, otras siguen en el tira y afloje de una recuperación despareja, que mantiene sumergida a la industria y a la inflación por encima de la meta del 17% anual.

Que los precios en el primer bimestre estén por encima de esa pauta tiene relevancia política.

La negociación salarial que lleva la gobernadora María Eugenia Vidal con los docentes trasciende la discusión de los números.

Pulseada

Ha tornado en una pulseada que tendrá su correlato en el resto de las negociaciones paritarias.

Pero el índice de precios también jugó una mala pasada al titular del Banco Central.

La declaración de Federico Sturzenegger, anticipando que se venían meses movidos por la inflación, desembocó en que mantuviera la tasa de interés de referencia en 24,75%.

Una referencia que actúe como ancla de los precios, que no sea el dólar.

Aunque, este activismo monetario no es inocuo, ni político ni económico.

El retraso del dólar golpea duro sobre los sectores industriales y ahora con la baja de los precios de los granos, también afecta la rentabilidad del campo.

En el gabinete tampoco hay tanto consenso sobre la gestión de Sturzenegger.

Puja por el dólar

El titular de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, se expresó contrario a la apreciación del peso y dejó entrever su disconformidad con que las tasas de interés no bajaran.

Dentro del equipo económico también circula la información de objeciones puertas adentro del titular de Finanzas, Luis Caputo.

La discusión también sería por las tasas de interés de los créditos, en porcentajes altísimos, que no contribuyen a subir el consumo.

Las desavenencias, en definitiva, tienen que ver con la urgencia oficial de que la economía despegue y se sienta en los bolsillos de la gente.

La fecha de octubre acelera las ansiedades de que llegue pronto. La proyección de precios a partir de abril volvería a ubicarse por debajo del 2%, pero esto no alcanza por sí solo para que mejore el consumo.

El crédito debiera colaborar, pero no con las actuales tasas. Las contradicciones son muchas y tienen larga historia.

La Argentina logró bajar de manera importante el costo de colocar fondos en el exterior, pero esa mejora no se refleja internamente.

El blanqueo de capitales es otro ejemplo. Un resultado récord que aporta más transparencia al sistema y también recursos tributarios.

Aunque la abundancia de dólares por el blanqueo es una de las razones de la fortaleza del peso.

Una oferta que no logra esterilizar el Banco Central y sumerge a la cotización por debajo de los 16 pesos. De todas maneras, la situación actual no está asegurada.

Algunos analistas imaginan que el dólar podría dar un salto en cualquier momento, si bien hay coincidencias en que la apreciación es por bastante tiempo.

Pobreza

La abundancia de dólares contrasta con los índices de pobreza que difícilmente puedan reducirse de manera sustancial. Las estimaciones son hacia una baja con un crecimiento de la Argentina.

Pero quizás se logre reducciones de 1 a 2 por ciento por año si la economía mejora 3% o más hasta el 2019.

La meta de “pobreza cero” llevará mucho tiempo y varios gobiernos si es que se consolidan ciertas reformas y la Argentina logra ingresar en un ciclo virtuoso de desarrollo.

Mientras tanto, la coyuntura continúa bajo el fuego cruzado de los sindicatos, la CGT, las organizaciones sociales y parte de la oposición por la recuperación económica que tarda en llegar, y de reclamos que exceden en muchos casos las posibilidades. La movilización de la Plaza del sábado pasado alentó el espíritu del Gobierno, aunque también suma a la impresión de una sociedad dividida que no logra saldar sus diferencias con una negociación razonable.

En el terreno de la economía todavía resta mucho por ver y quizás, hasta nuevos cambios de funcionarios.

El área está poblada de ministros que se superponen y tienen poca capacidad de respuesta.