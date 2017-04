Los alimentos tradicionales de la Pascua aumentaron entre 17 y 56% interanual

Un relevamiento de precios registró un incremento de los precios de los alimentos tradicionales de la Pascua, razón por la cual las asociaciones de consumidores recomendaron adelantar la compra de pescados ya que se registran incrementos a medida que se acercan los días claves de consumo, como jueves, viernes y sábado.



La asociación Consumidores Libres efectuó un relevamiento de precios en supermercados de Nueva Pompeya, Barracas, La Boca, Caballito, Liniers y otros barrios porteños y concluyó que los aumentos de los precios propios de las festividades de Pascua "están por encima de los incrementos salariales" que se registraron en el último año.



Héctor Polino, representante de la asociación, dijo a Télam que la rosca de Pascua de 500 gramos registró un aumento de 45% interanual, ya que de $90 pasó a $135; mientras que el huevo de chocolate de 10 gramos tuvo un alza de 45%, ya que de $85 que costaba en el 2016 pasó a $128 este año.



El kilo de filet de merluza pasó de $95 a $130, con un aumento de 35% interanual; y el atún en lata de 100 gramos subió de $45 a $50, con un incremento de 17%.



En tanto, el conejo de Pascua de chocolate pasó de $90 a $120, con un incremento de 49%, indicó.

Por su parte, la consultora de consumo masivo Focus Market también relevó precios y observó que el kilo de merluza aumentó entre 15% y 20% interanual, y se ubica actualmente entre $110 y $120.



"El consumo de pescado es estacional, se consume un 60% más en Pascua, y se recomienda anticipar tanto la compra de pescados como mariscos porque registran fuertes aumentos a medida que se aproxima la fecha de consumo", alertó Damián Di Pace, titular de la consultora y asesor de la Confederación Argentina de la Pequeña Empresa (CAME).



En diálogo con Télam, explicó que mientras que en el 2015 el pescado registraba en la Argentina un consumo per cápita de 9 kilos anuales, en el 2016 cayó a 7,1 kilos por persona.



"Los mariscos, usados como relleno de la tarta gallega, incrementaron sus precios en este año en un 50%. El calamar está $90 el kilo", mencionó a modo de ejemplo.



El consumo de atún tiene un capítulo especial, porque los 170 gramos se venden a $49 y en los últimos nueve años, desde el 2008, sufrió un incremento en el precio de 538% ya que en el 2008 una lata de 170 gramos costaba $7,10, rememoró Di Pace.



Respecto de los huevos de Pascua, para Focus Market el huevo de 20 gramos cuesta $36 y el que más se consume, que va de los 100 gramos a los 120 gramos, cuesta este año $135. En tanto, el de 150 gramos se vende entre $200 y $225, con un incremento interanual de 56%.



"La Pascua aglutina el 30% del consumo del chocolate del año", indicó y agregó que se espera que este año las ventas sean buenas porque la celebración "está despegada del comienzo de las clases y cae cercana al clima otoñal, que facilita el consumo" del producto derivado del cacao.



En tanto, según los relevamientos de Focus Market, el precio de las roscas típicas para la ocasión subió 30% interanual.



En materia de tendencias de consumo, Di Pace dijo que en una encuesta que se realizó a 2.265 personas, se estableció que el 68% de los argentinos preserva la tradición de conmemorar las Pascuas y no consumir carne vacuna entre el jueves y el sábado previos a la Pascua de Resurrección.