Florencia y Máximo Kirchner apelaron sus procesamientos en la causa Los Sauces

En la apelación presentada a primera hora de este lunes por su abogado Carlos Beraldi ante el juez federal Claudio Bonadio, se sostuvo que la resolución en la que se procesó a 21 personas, entre ellas a la ex presidenta Cristina Kirchner, es "nula e ilegítima" porque el magistrado es incompetente para intervenir en la investigación que resultó ser "un mero montaje judicial para lograr alto impacto mediático", según el texto, al que accedió Télam



La ex Presidenta apeló el viernes pasado y ahora lo hicieron sus hijos, su sobrina Romina Mercado y el contador de la familia, Víctor Manzanares.



"No se explica siquiera someramente cuál es la razón que conduce a concluir que Máximo Kirchner habría formado parte de un acuerdo de voluntades que haría a la supuesta asociación ilícita, ni mucho menos cuál es el criterio valorado a los efectos de asignarle el rol de jefe de esa banda", argumentó su defensa en el escrito que, ahora, deberá analizar la sala I de la Cámara Federal porteña.



Además, advirtió que "todas las operaciones llevadas a cabo por Máximo Kirchner en cumplimiento de los deberes a su cargo" fueron "legítimas" y se aludió también a su condición de diputado nacional.



"Hasta fines del año 2015 nuestro defendido aún no se había desempeñado en la función pública. Sólo la voluntad del magistrado de colocar antojadizamente como fecha de finalización de la 'banda' el 14 de diciembre de 2016 permite compatibilizar en el tiempo la presunta operatoria de lavado de activos con la actividad legislativa de Máximo Kirchner", señala el escrito.



En cuanto a Florencia, la defensa sostuvo que se retomaron criterios "propios de la Edad Media" al sostenerse que debería responder por supuestos delitos cometidos por su padre fallecido al heredarlo.



"El procesamiento de Florencia Kirchner constituye un verdadero sinsentido, sólo explicable a partir de la campaña de persecución y hostigamiento que viene padeciendo junto a su familia", se agregó.



Florencia y Máximo Kirchner fueron procesados por primera vez en una causa penal junto a su madre y otros acusados, en un fallo que, ahora, revisará el tribunal de apelaciones.