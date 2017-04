Los gremios docentes ofrecen una conferencia de prensa tras el desalojo en Plaza Congreso

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a la prensa para las 12 en su sede de Chile 654, en el barrio porteño de San Telmo, informaron voceros gremiales.



Del encuentro también participarán los representantes de los otros cuatro gremios docentes nacionales: la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).



En tanto, a las 9:30 comenzó una reunión de los secretarios generales provinciales de la Ctera para analizar lo que definieron como la "represión policial" a los maestros que anoche intentaron instalar una escuela itinerante en la plaza de los Dos Congresos.



La secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Laura Torre, anticipó en declaraciones radiales que el debate se debe a que lo ocurrido ayer es "algo de la Ctera que atraviesa a todas las provincias, y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", y dejo abierta la posibilidad de una medida de fuerza de alcance nacional.



Por su parte, la subsecretaria de Uso del Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, afirmó que los docentes que pretendían armar una carpa frente al Congreso "no tenían permiso", y que, ante esa situación, sus inspectores dieron aviso a la policía como parte de "un procedimiento normal".



"Yo no hago una lectura política del tema; ni usted, ni la gente del piso, ni yo ni mi hermana podemos armar una estructura en un espacio público sin permiso. Por la seguridad de todos, se da aviso a la policía y, si no tiene permiso, se solicita que cese el armado", explicó Muzzio en declaraciones formuladas a la radio La Red.



En tanto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo hoy que la Ciudad de Buenos Aires está dispuesta a otorgar el permiso correspondiente para instalar una "escuela itinerante" en el espacio público porteño si los peticionantes cumplen con todas las condiciones de seguridad y administrativas necesarias.



"Sí, está dispuesta", dijo en declaraciones radiales, al ser consultado sobre si la Ciudad está dispuesta a aceptar que los docentes instalen una "escuela itinerante" como modo de protesta.



Santilli señaló que "una cosa es convocar una marcha y otra cosa es el armado de estructuras en el espacio público", que requieren otro tipo de seguros y garantías de seguridad, y aclaró que ese tipo de permiso no fue gestionado por los gremios docentes que anoche pretendieron montar una estructura frente al Congreso.