El Gobierno ahora impulsará un amplio blanqueo laboral

COMENZARÁN A NEGOCIARLO CON LA CGT

En medio de la presión que el Gobierno busca poner a los gremios luego de la medida de fuerza del jueves pasado, en la agenda de corto plazo figuran diez acuerdos de competitividad del estilo del firmado por Vaca Muerta. Pero principalmente se busca avanzar con una medida de mayor alcance: una moratoria o blanqueo para regularizar la situación de unos 4,5 millones de trabajadores que están en negro.

El mismo viernes, 24 horas después del paro, y mientras el Presidente decía esas palabras, el ministro de Trabajo Jorge Triaca sentaba en su despacho a gremios de peso a discutir uno a uno condiciones laborales. “Quiero volver a avanzar con los convenios de productividad”, dijo el funcionario. Esto es, acuerdos como el que se firmó por Vaca Muerta, donde el Estado cede recaudación impositiva, los empresarios comprometen inversiones y los sindicatos aceptan flexibilizaciones laborales. En las últimas semanas se firmaron acuerdos similares con automotrices, construcción, calzado y textiles.

El próximo será para el sector de las motos: se firmará la semana que viene o la siguiente. Y luego energías renovables, acero, petroquímica, aluminio, biotecnología, ganadería, lechería, servicios económicos y minería.

En ese contexto, el Gobierno ahora quiere redoblar la apuesta e introducir en la mesa de negociación un tema que ya había empezado a hablar el año pasado con la CGT: una moratoria o blanqueo de los trabajadores no registrados, en negro. El 33,6% de los trabajadores no tiene aportes previsionales ni a la obra social. Son unas 4,5 millones de personas. El mismo día del paro, Triaca anunció ante empresarios que buscaría discutir este planteo con los sindicalistas. Ahora apura esa negociación.

Desde los gremios aseguran que aún no han recibido una cita por este tema, que sí se discutió a principios de año. “El problema es que si hay un perdón por los aportes no realizados por la patronal, debe haber una ley, porque es un tema impositivo”, señalaron en un gremio. Otros plantean que el empleador, a cambio de ese beneficio, debe comprometerse a mantener la nómina salarial por al menos 5 años. Y que hay que garantizar al trabajador que se le computen los años de aportes aunque no hayan sido pagados.

Existen dos posibilidades al respecto, según consignó ayer el diario Clarín. Que se trate de una moratoria, en la cual los empleadores puedan regularizar la situación con facilidades. O directamente un blanqueo, con perdón de las deudas y las multas. Dado el éxito del blanqueo de capitales cerrado a fin de marzo, el Gobierno se inclinaría por esta última. Y trataría de acompañar la iniciativa con la recuperación de la Ley de Primer Empleo, que fuera hasta ahora demorada en el Congreso y que implica reducción de la carga previsional para trabajadores jóvenes.

Triaca se ha propuesto el blanqueo de unos 300.000 trabajadores anuales. Eso implicaría más recaudación impositiva y para las obras sociales.