Macri se despegó de la embestida de Carrió contra Lorenzetti

DIJO QUE EL CONGRESO DEBE DECIDIR EL JUICIO POLÍTICO

El presidente Mauricio Macri se volvió a despegar de las denuncias de la diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI) contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El jefe del Estado tomó distancia de la nueva embestida de la referente de Cambiemos contra el magistrado: el pedido de juicio político que presentó la semana pasada en el Congreso.

"Ya he dicho públicamente que las denuncias de Carrió son a título personal. Como presidente o gobierno, no las compartimos. Está (el pedido de juicio político) en el Congreso y lo debatirá, como debate otras cosas", apuntó. "Hay que ir por el camino de dejar que el Congreso decida lo que va a pasar con esto", resaltó.

Días atrás, Lorenzetti le envió una carta documento a la legisladora para que se retracte públicamente sobre las denuncias que hizo en su contra. La líder de la CC le respondió con la presentación del pedido de juicio político en el Congreso.

Luego, el titular del máximo tribunal anunció que demandará a Carrió por las acusaciones en su contra.

El contragolpe no se hizo esperar. La arquitecta de Cambiemos acusó al juez de haber realizado operaciones financieras a través de la mutual Pyme Rural, una organización investigada por cambios de cheques en la causa por irregularidades con el dinero de Fútbol para Todos.

El expediente está a cargo de la jueza María Romilda Servini, quien denunció que Lorenzetti buscó apurar su jubilación porque lo investiga.

La diputada pidió a Servini que investigue, además, a cinco ex socios del presidente de la Corte que realizaron operaciones en la mutual por $100 millones en los últimos meses de 2015. Ante las consultas de la prensa, en el entorno de Lorenzetti negaron la acusación.

En tanto, el abogado Juan Manuel López, asesor legal de Carrió, sostuvo ayer que Lorenzetti incurrió en un "claro apriete" a la legisladora cuando envió cartas documentos "para evitar el (pedido de) juicio político" en su contra "que ya era un hecho".