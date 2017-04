Alberto Fernández procura unir al PJ

ESPACIO POLÍTICO

El exjefe de Gabinete Alberto Fernández lanzó la Corriente Amplia por Buenos Aires con el objetivo de "reencontrar el peronismo" y consideró que la Ciudad "puede ser el punto de arranque de la unidad" del PJ en todo el país, al tiempo que pidió "no dejarse engañar" con que el líder de ECO, Martín Lousteau, es "un candidato opositor".

En el espacio Esquina Homero Manzi, del barrio porteño de Boedo, el dirigente opositor se mostró acompañado por el secretario general de la CGT y diputado nacional, Héctor Daer; la diputada del Parlasur Fernanda Gil Lozano; y el coordinador de La Renovadora, Santiago Petre Vera; entre otros.

"No olvidemos que la Ciudad de Buenos Aires puede ser el punto de arranque de la unidad del peronismo de todo el país. Hagamos el esfuerzo. Queremos reencontrarnos con el peronismo para construir un peronismo grande y no uno chico", sostuvo el ex ministro coordinador.

Con la aspiración de posicionarse de cara a las elecciones porteñas de 2019, Fernández criticó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y aseguró que "vive una realidad distinta a la que el resto vive".

"Si vamos abriendo los ojos de los porteños, nos va a ir muy bien", señaló.

Asimismo, se refirió al exministro de Economía y saliente embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, a quien definió como un "amigo" pero advirtió que detrás de él "está la peor resaca del radicalismo".

"El Gobierno dice que su opositor es alguien que quiere competir en la alianza gobernante. Están actuando sólo para beneficiarse ellos. Detrás de ese embajador, que es mi amigo y lo quiero, está la peor resaca del radicalismo", manifestó el exjefe de Gabinete.

Y concluyó: "No dejemos que el Gobierno engañe a la gente con que hay un candidato opositor que se llama Martín Lousteau".