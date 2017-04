“Las diferencias las vamos a dirimir en las elecciones de octubre”

EL PRESIDENTE, TRAS EL PARO GENERAL

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que las diferencias en torno a cuáles son las “verdaderas herramientas para construir una Argentina con más oportunidades” serán “dirimidas las elecciones de octubre, luego de señalar que el paro de ayer fue “un activador del cambio” porque demostró, justamente, una “profundización” de ese debate.

“Siento que no paró el país; al contrario, activó lo más importante que tenemos en discusión, fue un activador del cambio, porque vimos como nunca antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro”, aseveró el mandatario.

Así lo expresó en el marco de un acto que encabezó en la sede central del Banco de la Nación de la Argentina, para anunciar el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios a 30 años, donde señaló que “tanto quienes pararon como quienes no pararon” coinciden en querer “una Argentina con más oportunidades” para todos.

“Cada vez se ve con más claridad quiénes queremos construir futuro, y quiénes se aferran a un pasado que no nos dio respuesta ni a la pobreza, ni al desarrollo, ni a la mejora de la calidad de la educación pública”, postuló el mandatario en su discurso, el primero tras la jornada de paro que se cumplió ayer, convocada por la CGT y por las dos CTA.