Baradel, dispuesto a un "impasse" con los paros si Vidal acata los fallos judiciales

El titular del gremio docente bonaerense, Roberto Baradel, afirmó que está dispuesto a generar un "impasse" en el paro de maestros si la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cumple los fallos judiciales en favor de los maestros.



El líder docente habló luego del fallo del juzgado del fuero laboral, que este jueves ordenó al Gobierno a convocar la paritaria nacional docente dentro de cinco días, y afirmó que "queda claro que los docentes teníamos razón". Y trazó un panorama de la situación docente en todo el país: "Hay veinte provincias que no cerraron paritarias", sostuvo.



"Si Vidal está dispuesta a cumplir con los fallos, estamos dispuestos a hacer un impasse, estamos en condiciones de canalizar este conflicto", dijo Baradel.



Y aseguró que los docentes no están en guerra con el Gobierno sino que quieren "un salario digno". Al tiempo que reafirmó que "no se recuperarán los días de clase" perdidos por las huelgas.



Consultado sobre la decisión del Gobierno de instar a las organizaciones gremiales a tener mayor transparencia en la elección de autoridades, el gremialista dijo que está de acuerdo con el Gobierno en referencia a que "haya democracia sindical".



Baradel afirmó: "Se han aprobado los balances. En nuestro gremio siempre hubo democracia sindical".



En diálogo con C5N, Baradel apuntó finalmente contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca: "Con la trayectoria que tiene él y su familia, tendría que revisar cuando habla de burocracia sindical".