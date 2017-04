El Gobierno apelará y recusará a la jueza que pidió la paritaria nacional docente

El ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, confirmó hoy que el Gobierno recusará a la jueza del fuero laboral Dora Temis porque "claramente hay una subjetividad en el fallo" que dispone la convocatoria a la paritaria nacional docente.



“Esta justicia es parte de la Argentina que quedó atrapada en una debilidad de instituciones y que tiene que ir cambiando“, dijo a radio Mitre esta mañana el titular de la cartera educativa, quien reiteró que “el fallo habla de los salarios de hambre. Claramente hay una subjetividad“.



"Vamos a recusar a la jueza por animosidad en el fallo", insistió Bullrich y agregó que además el Ejecutivo apelará la medida "porque muestra animosidad y no cumple los tiempos legales. Vamos a hacer recusación y apelación".



"No hay nada que negociar. No es que no queremos paritaria nacional, es que ya definimos la paritaria nacional", explicó el ministro, quien anoche ya había resaltado en declaraciones televisivas que se reunió en 2016 con los cinco gremios docentes nacionales porque "pedían automatizar el piso mínimo del salario que es la única variable que yo manejo" del haber de los maestros.



"Se aumentó el 72 por ciento el sueldo mínimo. Por eso ya lo hice. Este año ya acordamos que vamos a poner 22.000 millones de pesos a las provincias para salarios, tres veces más de lo que dio el kirchnerismo", remarcó.



También aclaró que "no" tiene ninguna "pelea con (el Secretario General de Suteba y Secretario Administrativo de Ctera, Roberto) Baradel ni con nadie" y que su lucha es "contra la ignorancia".

El fallo



El fallo, que lleva la firma de la jueza Temis, quien aceptó una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar a una paritaria nacional "al quinto día de la presente orden judicial".



La medida judicial se conoció ayer en el segundo día de paro docente nacional de la semana y durante la jornada de huelga nacional convocada por la CGT.