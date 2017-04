Macri: "A Trump, le diré que creo que el aislamiento no lleva a mayor progreso"

Durante una entrevista con la cadena CNN en Español, en el marco del capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que se desarrolla en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri dijo que las elecciones legislativas de octubre próximo deberían ser un "barómetro" en las cuales espera ratificar el apoyo de quienes creen en el cambio, más allá de que a veces no coincidan con lo que hace el Gobierno.



Las elecciones "deberían ser un barómetro, están por algo, yo espero ratificar el apoyo de aquellos que creen en el cambio mas allá de que a veces no coincidan en todas las cosas que hacemos", dijo Macri.



"Espero que apoyen porque tienen un gobierno que trabaja con buena fe, honesto, dedicado y muy comprometido con hacer las cosas que sean necesarias pensando en el largo plazo para que la gente viva mejor", agregó Macri.



Consultado sobre si Argentina está lista para recibir inversiones, el Presidente respondió: "Nunca estuvo mas lista que hoy, porque hay una mayoría de argentinos que hemos decidido un cambio profundo. Hoy lo decía en el Foro, es un cambio, más que económico, de valores. Entendimos la importancia de convivir, dialogar, ser parte del mundo, apostar a fortalecer las instituciones, apostar a la verdad".



Además, señaló que "el futuro pasa por generar un espacio de desarrollo y el espacio de desarrollo se crea cuando hay confianza. Las inversiones están viniendo, obviamente un país que estuvo aislado tantos años y que en ese aislamiento aumentó y se consolidó la pobreza requiere de mucha inversión y de mucho crecimiento para producir un cambio importante. Hace 15 meses comenzamos y después de cinco años Argentina ha comenzado lentamente a crecer".



Ante la pregunta de cómo se está materializando el cambio, Macri expresó que "cuando uno empieza a crecer, los cambios comienzan a llegar, por ejemplo, el crédito a 30 años para la vivienda, hay millones de familias que esperan para tener vivienda propia; cuando acceden a una computadora a un precio mas módico para poder estudiar o mejorar la gestión en la pequeña empresa, todo el mundo empieza a decir hay cosas que están cambiando".



El mandatario concluyó haciendo una referencia al paro de la CGT, indicando que "hay gente que sale a tratar de confrontar y evitar los cambios, hay otros que sienten incertidumbre pero tienen respeto a la elección democrática de los argentinos y otros que no los tienen".

La visión de la crisis en Venezuela

Macri aseguró hoy que si el comportamiento del gobierno de Venezuela no cambia en forma drástica y el país caribeño no libera "los presos políticos", ni se compromete con un calendario electoral y con la independencia de los poderes del Estado, no habrá alternativas a su expulsión del Mercosur, aunque indicó que esa decisión depende de los cuatro miembros plenos del bloque, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.



"Si no hay un cambio dramático, absoluto, en el comportamiento (del gobierno venezolano), no cabe otra cosa que la expulsión definitiva", dijo Macri en una entrevista con la cadena CNN en Español respondiendo a una pregunta sobre la situación en la convulsionada Venezuela.



El jefe de Estado argentino añadió que la decisión de expulsar a Caracas del bloque regional "es un tema que depende de cuatro" países, y recordó la reciente declaración conjunta de los cancilleres del Mercosur en Buenos Aires en la que se exigió al gobierno del presidente Nicolás Maduro "la plena vigencia de las instituciones democráticas" en Venezuela.



"La última declaración fue para mí una enorme alivio, porque se pusieron las cosas sobre la mesa, la verdad, no más eufemismos. Tiene que haber un calendario electoral, se tienen que liberar los presos políticos y tiene que haber una clara demostración que se respeta la independencia de los poderes", dijo Macri en referencia a Venezuela.



Un mensaje para Trump



Al ser consutado sobre su visión sobre la administración Trump, Macri afirmó que le diría a su colega norteamericano "que yo creo que el aislamiento no lleva a mayor progreso", al tiempo que manifestó su esperanza de una gran mejora en los niveles de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos.

Ambos mandatarios se reunirán el próximo 27 de abril en Washington.

"Yo lo conozco al presidente Trump hace muchos años. Seguramente la primera parte (de la reunión) pasaremos recordando viejos momentos y después hablando de lo que hablamos ya por teléfono, que es tan bajo el nivel de intercambio, de relación de Argentina con Estados Unidos, que es muy distinto al caso de México, que tenemos todo para mejorar", dijo Macri en una entrevista con la cadena de noticias CNN en Español.



"Creo que hay una línea estratégica de complementación entre ambos países y le diría que yo creo que el aislamiento no lleva a mayor progreso", añadió Macri, quien aseguró que es posible incrementar fuertemente el "intercambio comercial, el flujo de inversiones" con Estados Unidos.



El mandatario mencionó específicamente que esas inversiones pueden incrementarse especialmente en los sectores de "energía, en renovables, en agroindustria y además trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que acá nos complica a todos en la región, ha avanzado mucho por la inacción del gobierno anterior y nosotros estamos comprometido a darle batalla a eso".