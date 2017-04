Robaron las donaciones para un centro de evacuados en Comodoro Rivadavia

DESPUÉS DEL TRÁGICO TEMPORAL

Al menos 20 personas ingresaron ayer en un centro de evacuados de la ciudad de Comodoro Rivadavia -seriamente afectada por las inundaciones- y después de amenazar a los voluntarios, robaron todos los alimentos y productos recolectados a través de las donaciones. Desde la Asociación Vecinal pidieron mayor seguridad, mientras que aseguraron que conocen a quienes ingresaron a asaltar el lugar.

Todo ocurrió en el gimnasio Luis Gatti, en el barrio José Fuch. Los delincuentes se llevaron, además, ropa y juguetes. De acuerdo con testigos, una camioneta y un automóvil estuvieron involucrados en el hecho, aunque hasta el momento no hay personas identificadas por la Policía.

Desde el municipio se dispuso un inmediato operativo de seguridad para todos los centros de evacuados a pesar del incesante trabajo de las fuerzas policiales que se encuentran abocadas a atender las necesidades de la población afectada por el temporal.

“Ayer todos los hombres que estábamos ahí nos fuimos y quedaron tres chicas solas. Cuando llegamos, estaban ellas con las caras pálidas y nos contaron lo sucedido. Creemos que estaba todo organizado porque había tres hombres en la puerta y actuaron a cara descubierta”, dijo Carlos González, titular de la Asociación.

Según el líder vecinal, el grupo de personas -que habría llegado en cuatro vehículos- actuó a cara descubierta, además “había tres tipos en la puerta, estaba todo orquestado”, expresó y agregó que los mismos “son de otro barrio y ya han venido a buscar ropa”.

“Arrasaron con toda la leche que había ahí” y dijo que se trata de “un hecho grave y lamentable”. Si bien no hay una denuncia formal por el hecho, González indicó que “tenemos que contarlo porque pasará en otras vecinales”.

“Estos vándalos van por los gimnasios buscando cosas y por ahí algún idiota le dijo que en Gatti estábamos agarrotados de cosas y no tenemos nada. Mandamos las tres últimas camionetas a Standart Norte con cosas”, mencionó y planteó finalmente que “nosotros no trabajamos para nuestros vecinos, no tenemos evacuados de nuestro barrio sino que son de otros sectores, si fuéramos egoístas cerraríamos la vecinal”, sentenció.

Las situaciones más críticas por el temporal se dieron en Santa Rosa, donde la comuna confirmó que hubo “cerca de 3 mil evacuados y 710 casas inundadas”, y en Comodoro Rivadavia, con 1.200 evacuados y una ciudad “devastada”.