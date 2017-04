Para la CGT, el paro fue “contundente” y tuvo un “alto acatamiento”

PRIMERA HUELGA NACIONAL CON EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI

El triunvirato de la CGT defendió el paro, celebró el alto acatamiento de la medida y le pidió al Gobierno que “escuche”: "Se ha paralizado el país", coincidieron Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer en conferencia de prensa.

“No estamos promoviendo ninguna fogata social, no hay ninguna especulación partidaria ni de otra manera. Y si hay mafias en este país la busquen en la especulación financiera”, aseguró el triunvirato Juan Carlos Schmid, quien destacó la “contundencia y el nivel de organización y disciplina” de la jornada.

Por su parte, Héctor Daer dejó en claro que “la jornada de hoy fue democrática, para hacer que escuchen”, y envió un mensaje al Presidente, quien en el foro económico de Davos había hecho una referencia la paro. “Qué bueno que estemos acá trabajando”, había exclamado Mauricio Macri frente a los empresarios. Daer no se quedó callado: “Hoy escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando, nosotros estamos tristes porque hay millones de compatriotas que no tienen trabajo”, le contestó.

En respuesta al Gobierno que calculó la pérdida económica para el país con el paro, el triunvirato pidió al Ejecutivo que haga el cálculo de “cuánta plata perdió la masa trabajadora de su salario en todo el año pasado”.

Respecto a los piquetes, aclararon que no los convocaron pero repudiaron la represión por parte de efectivos policiales.

Por su parte, el referente Carlos Acuña, recordó los motivos del paro y recordó: “Hace un año, el Gobierno planeaba una inflación del 24 % que terminó superando el 40 %. Pedimos la Ley Antidespido, que la vetó, el acta que firmaron los empresarios para que no haya despidos ni suspensiones no se cumplieron y tampoco el bono”, aseguró.

“Es verdad que el paro no arregla la situación; es una medida para que escuchen, ellos están gobernando y tiene la responsabilidad de escuchar y buscas una solución”, coincidieron.