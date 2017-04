Incitación a la violencia: Viviani no se presentó a la indagatoria

PRESENTÓ CERTIFICADO MÉDICO

El titular del Sindicato de Peones de Taxis, Omar Viviani, no se presentó ayer ante el fiscal de la Cámara Contravencional y de Faltas porteño, Walter Fernández, quien citó al dirigente gremial a prestar declaración indagatoria por sus exhortar a “dar vueltas los coches” de los taxistas que no se adhieran al paro general de hoy.

Un abogado designado por Viviani se presentó a las 10.30 solicitando una prórroga y posponer la declaración. Cuando el pedido estaba siendo evaluado por el fiscal Fernández, pasado el mediodía, el letrado se presentó nuevamente en la fiscalía con un certificado médico que le recomendaba a Viviani que mantuviera reposo por 48 horas por hipertensión y problemas cardiovasculares. Ante esta situación, el fiscal decidió reprogramar la indagatoria del sindicalista para el viernes a las 14. Fuentes allegadas a la causa confiaron que si Viviani aún presenta alguna indisposición para presentarse, se le enviará un médico forense para constatar su afección. Además, según explicaron, Viviani no debería aparecer públicamente en ningún lado debido a que las 48 horas de reposo se cumplen el viernes; por lo tanto, hoy, el día del paro, no podría participar de ninguna manifestación. El martes, el titular del Sindicato de Peones de Taxis fue imputado por el delito de “amenaza coactiva agravada”, que según el artículo 149 del Código Penal impone una pena de 5 a 10 años de prisión a “aquellos que tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, la provincia o los lugares de residencia habitual o de trabajo”.