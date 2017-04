La CGT lleva adelante el primer paro nacional contra Macri

ENVIARÁN A LAS FUERZAS A DESCOMPRIMIR CORTES DE CALLES Y RUTAS

La CGT realizará hoy el primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri, al que se sumaron las dos CTA y organizaciones sociales. La adhesión “total” de los gremios del transporte generará serios inconvenientes para los que deseen ir a trabajar. Durante las 24 horas que dure la medida habrá una paralización a nivel nacional de los servicios de trenes, colectivos, micros, subtes, combis, taxis, aviones, remises, motos, camiones y barcos.

Desde La Fraternidad anunciaron que “ningún” maquinista se presentará en su puesto. Lo mismo informaron en la Unión Ferroviaria. Los señaleros y jerárquicos también adhieren. Con este panorama, tampoco se realizarán traslados de cargas sobre rieles, principalmente de productos agropecuarios.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que no circularán colectivos, micros de larga distancia ni combis. Casi todas las líneas urbanas y suburbanas dejarán las terminales llenas. Los servicios que hayan partido antes de la medianoche sí llegarán a destino. No saldrán transportes de larga y mediana distancia desde las 00.00 horas. La UTA y los metrodelegados paralizarán las cinco líneas del subte y el Premetro de la ciudad de Buenos Aires. Fueron infructuosos los esfuerzos de los directivos de Metrovías para hallar personal idóneo que saque las formaciones a rodar.

Los servicios aeronáuticos también se verán afectados. Lo anunció el sindicato de pilotos Apla. La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (Upsa) anticipó que sus trabajadores cumplirán la medida “sin presencia en sus puestos”.

El acatamiento de los remiseros será dispar. El Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (Surya) y la Unión de Conductores de Autos al Instante y Remises de la República Argentina (Ucairra) no se pliegan a la medida. En cambio, la Asociación Remiseros de la República Argentina, fundada en 1987 y enrolada en la CGT, anunció que cumplirá con la medida y alertaron que por la falta de combustible los choferes “independientes” no podrán salir a trabajar. La Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios instó a sus 4.500 afiliados a sumarse al paro.

Todas las ramas del Sindicato de Camioneros de los Moyano harán paro. De esta forma, se resentirán las actividades de recolección de residuos, larga distancia, transporte de combustibles, petróleo y sustancias peligrosas, material lácteo, cereales, aguas y gaseosas, clearing bancario, logística, correos y mudanzas, entre otras. Los principales sindicatos marítimos, navales, despachantes y portuarios también adhieren a la medida y se pronostica un escaso movimiento en los puertos de todo el país.