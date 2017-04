Vidal acepta reunirse con gremios docentes con la condición de que no hagan más paros en lo que resta del año

Les propuso que no hagan más paros por el resto del año, en una carta enviada a los secretarios generales de los seis sindicatos de maestros de la provincia. Los gremios acordaron que este miércoles brindarán una respuesta.

Los seis gremios docentes bonaerenses acordaron que este miércoles brindarán una respuesta conjunta a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien anunció a través de una carta que acepta reunirse con los representantes sindicales y les pidió el compromiso de que no hagan más paros hasta fin de año.



Los sindicatos Suteba, FEB, Sadop, Amet, UDA y Udocba resolvieron este martes que "los diferentes congresos de las distintas entidad gremiales que componen el Frente de Unidad Docente tendrán mañana la respuesta final" a la misiva enviada a cada secretario general. El titular de Udocba Miguel Angel Díaz, anticipó en declaraciones a radio Concepto, su intención de establecer un "impasse" que suponga el regreso de los chicos al colegio.

En esa carta, Vidal se comprometió a recibir personalmente a los gremios docentes, después de que éstos mantengan una reunión técnica con los ministros del Gabinete, y les propuso que se comprometan a no hacer más paros por el resto del año.



La mandataria se comprometió a que su equipo de ministros "se siente en una mesa con ustedes los próximos días para presentarles, una vez más, una propuesta salarial superadora y de largo plazo, y las bases de un acuerdo educativo, que nuestra provincia reclama desde hace años".



"Luego de esta reunión técnica, recibirlos personalmente, todas y cada una de las veces que sea necesario, hasta ponernos de acuerdo", dice la carta.

Vidal les propuso a los dirigentes gremiales que "asuman de manera pública" el compromiso de "no hacer más paros en lo que resta del año", ya que "nuestros chicos ya perdieron demasiados días de clases y sus familias necesitan que vuelvan a la escuela".



La gobernadora pidió "vocación de discutir todos los temas en el marco de un acuerdo educativo, sin mezquindades ni especulaciones; incluso sabiendo que nos va a llevar tiempo resolver todos los problemas".



En el texto, Vidal recordó que en los dos últimos meses convocó a los gremios docentes en 10 oportunidades "como muestra de voluntad para superar el conflicto", y dijo que "su pedido de reunión conmigo llegó a mi oficina el mismo día en que anunciaron su adhesión al paro de 48 horas a nivel nacional".



"Coincido con ustedes en que necesitamos seguir dialogando. Pero no podemos dialogar de cualquier manera. No nos sirve el diálogo para la foto o para ganar tiempo, o para una conferencia de prensa que siempre, después de cada reunión, convoca al paro", expresó en la carta y solicitó "dialogar asumiendo compromisos ante la sociedad".



"Para que haya diálogo hacen falta dos, y dos que hablen de lo mismo. Si cada uno de nosotros cumple con estos compromisos, el encuentro que piden será posible", finalizó.

En ese marco, cinco de los seis gremios docentes provinciales realizaron este lunes y martes una ronda de encuestas entre sus afiliados para definir si el plan de lucha en territorio bonaerense continuará con un paro de 24 horas, paros de 24 horas semanales con días rotativos, paros progresivos, por tiempo indeterminado, acciones provinciales y distritales semanales, actividades en las escuelas o una marcha provincial con carpas educativas.



Cada uno de los gremios analizará este miércoles los resultados de las encuestas y luego definirán los pasos a seguir a nivel provincial.



En tanto, algunas federaciones nacionales decidirán en las próximas horas si se suman al paro nacional de la CGT convocado para el jueves, al que ya se adhirieron Suteba y Udocba.



El viernes pasado, el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires le envió una carta a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para pedirle una reunión "urgente" para destrabar el conflicto salarial que ya lleva cuatro semanas.



Los gremios Suteba, UDA y Udocba adhirieron a las medidas de fuerza nacionales convocadas para mañana por Ctera, que es la confederación nacional, al tiempo que también se sumarán al paro general de la CGT, al día siguiente.



Y la FEB, que no parará este miércoles, resolverá en su congreso si adhiere a la convocatoria de la principal central obrera del país.