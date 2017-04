El blanqueo fue récord: entraron US$ 116.800 M

LOS BIENES DECLARADOS PAGARÁN IMPUESTOS

El blanqueo de capitales no declarados hasta aquí alcanzó los 116.800 millones de dólares y ya le aportó al fisco 148.600 millones de pesos de recaudación.

Esto quiere decir que se adhirieron al sinceramiento 18.958 millones de dólares en los últimos tres meses de su vigencia, ya que el total sincerado hasta el vencimiento de fin de año había llegado a US$ 97.842 millones. A su vez, implica que el fisco recibió ingresos extras por $ 41.900 millones en dicho lapso, aunque unos 80.000 millones ya fueron girados al Anses para financiar el programa de reparación histórica a los jubilados y ya empezaron a ser utilizados.

El anuncio de los resultados finales lo realizaron ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad y el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena. "Quiero agradecer la confianza de los argentinos. Esto no sólo es un voto de confianza para el Gobierno sino para el país ya que son activos que quedan sincerados de aquí en más", sostuvo Dujovne. "El blanqueo nos aportó un mes completo de recaudación", agregó Abad.

El mayor aporte que realiza el blanqueo es la ampliación de la base imponible que rondaba los US$ 116.000 millones antes de esta iniciativa y ahora se amplió a unos US$ 226.000 millones. El grueso de los activos provino de activos blanqueados en el exterior.

"Son fondos que estaban generando crédito en Uruguay y otros países y ahora servirán para impulsar la actividad aquí", explicó Dujovne.

Según la información oficial, el 80% provino del exterior y el total de inmuebles blanqueados fueron 167.000. "Equivale a 220 countries de 500 casas cada uno", sostuvo no casualmente Abad, en referencia a que la mayor parte de las propiedades blanqueadas en el país estaban en este tipo de localizaciones.

En tanto, la Afip informó que la recaudación impositiva trepó a 212.295 millones de pesos en marzo y subió 54,1% con relación a igual mes de 2016, con fuerte impacto de los ingresos del blanqueo de capitales. Abad precisó que en marzo el Sinceramiento Fiscal aportó unos 28 mil millones de pesos a los ingresos tributarios.