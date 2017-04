Apartaron al juez Casanello de la investigación a Cristina Kirchner y Parrilli

Tras el sorteo de rigor de la Cámara Federal porteña, el expediente quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, según consignaron fuentes judiciales.



En su resolución, los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler, consideraron que "en la medida en que el temor de parcialidad alegado por el recusante se halla suficientemente fundamentado, corresponde apartar al Dr. Sebastián Casanello de su intervención en el caso", según el texto al que accedió Télam, correspondiente a una resolución del pasado 21 de marzo que recién trascendió este lunes.



Stiuso había recusado a Casanello en febrero último y el magistrado rechazó apartarse de la causa iniciada por una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán a raíz de escuchas telefónicas de conversaciones entre la ex presidenta Kirchner y el ex titular de la AFI en su gobierno, Oscar Parrilli, en las que aludían al ex espía.



Stiuso pide ser querellante en la causa y en ese rol reclamó apartar a Casanello, quien quedó en el caso por sorteo en la Cámara Federal.



"El interesado explicó que en los últimos años se habrían 'armado' maliciosamente una serie de expedientes judiciales con el propósito de 'neutralizarlo' y 'coaccionarlo', siendo que en uno de esos tantos supuestos el Dr. Casanello intervino en carácter de juez instructor", recordó la Cámara que argumentó Stiuso.



En ese sentido, señaló que, "dichos eventos, a juicio del reclamante, deberían integrar el objeto de investigación del sumario que él mismo procura impulsar".



"Al margen de que el impugnante no aportó elementos de prueba que respalden las circunstancias de hecho cuya dilucidación demanda, entendemos que es la propia formulación -aun en abstracto- de los sucesos que se busca someter a instrucción los que dan sustento suficiente, serio y razonable a la pretensión en pugna" resolvieron los camaristas al apartar al juez.



En este sentido, remarcaron que "no puede perderse de vista que la investigación reclamada por el recusante apunta, entre otras cosas, a develar presuntas irregularidades acaecidas en el trámite de varios procesos judiciales seguidos en su contra".



"Como bien indica en su presentación, uno de esos tantos expedientes estuvo a cargo del Dr. Casanello hasta que, con fecha 22 de diciembre de 2015, este Tribunal ordenara su apartamiento", concluyeron.



Esta última causa a la que aludió la Cámara fue una causa por supuesto enriquecimiento ilícito abierta contra Stiuso, de la cual Casanello fue apartado.



En la escucha investigada, correspondiente a una conversación telefónica entre la ex mandataria y el ex titular de la AFI del 11 de julio pasado, Cristina Fernández de Kirchner le pedía a Parrilli que comenzara a buscar "todas las causas que le armamos" al ex director de Operaciones de la ex Side, e inmediatamente volvía sobre sí misma y se corregía el concepto "armar" para reemplazarlo por "denunciar".



La escucha fue realizada en el marco de la causa que investiga a Parrilli por el supuesto encubrimiento al ex prófugo Ibar Perez Corradi.



El fiscal de ese caso, Marijuán, denunció por su contenido estas y otras conversaciones y pidió investigar la existencia de delitos, en causas que recayeron en distintos juzgados.