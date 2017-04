DAER, DE LA CGT, CUESTIONÓ FRASES DEL JEFE DE ESTADO

El secretario general de la CGT Héctor Daer se refirió a la movilización del pasado sábado en apoyo al gobierno de Cambiemos y la calificó como "importante", aunque cuestionó la reflexión que realizó el presidente Mauricio Macri en un video, en donde señaló que la gente se había manifestado "sin micros ni choripanes". "No entro ni en la descalificación ni en la sobreactuación. No se puede decir que otras personas vinieron por un choripán o traídas en micro (a protestar en la Capital) porque hay gente que no podría llegar a Plaza de Mayo si no es porque la ayudan a llegar, porque hay gente que está muy bajo en la situación social", argumentó Daer. "Me parece que decir eso no está bien; hay gente que vive en el conurbano y no conoce el Obelisco y quizá es una radiografía que les falta conocer", aseguró el sindicalista que integra el triunvirato de la central obrera. En este sentido, analizó que la marcha "no debe confundir al gobierno porque dejan de ver el marco de la realidad social, que es el que tenemos que cuidar".

Por otro lado, y con relación al paro general convocado para el próximo jueves 6 de abril, Daer destacó: "Nuestros planteos son objetivos; durante el año pasado hubo más de 50 mil puestos de trabajo menos, caída del empleo, y menos poder de compra.