Temporal y desastre en varias provincias del país: hay más de 6000 evacuados

SE AGRAVAN LAS INUNDACIONES

Las lluvias de las últimas horas volvieron a complicar la situación de las localidades inundadas en seis provincias, donde había unas 6 mil personas evacuadas y otra 5 mil autoevacuadas. Chubut, La Pampa y Tucumán, eran las más afectadas.

La lluvia caída en Santa Rosa, 380 milímetros en cinco días, provocó 3.000 evacuados y unas 710 casas inundadas. Esa cantidad de agua resulta extraordinaria: es el 60% de lo que llueve en un año promedio. El intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre anticipó que se declarará "la catástrofe climática para afrontar la emergencia" luego de una nueva precipitación que se dio en la madrugada de ayer.

Los barrios más afectados son Villa Germinal, Almafuerte, Malvinas Argentinas, El Molino y Barrio Escondido. Los primeros están en la zona oeste de la ciudad en cercanías de la laguna Don Tomás, mientras que Escondido está en el este en la periferia, muy cercano a una zona rural y rodeado de pequeñas barrancas.

El agua caída desbordó la laguna Don Tomás, un cuenco natural que recibe los desagües pluviales de la ciudad. Es además un paseo urbano y centro recreativo que quedó anegado. Unas 33 cuadras del casco urbano están bajo agua. La capital pampeana está en emergencia hídrica por la falta de infraestructura, con su red cloacal y pluvial colapsada. Por eso se lleva adelante un plan de mitigación, con obras de infraestructura.

Además ayer llovió en el sur y el norte pampeano obligando al corte de rutas. La nacional 35 estaba cortada entre Eduardo Castex y Winifreda, mientras que la ruta nacional 188 -que corre de este a oeste- fue interrumpida a la altura de Rancul, un pueblo del norte pampeano.

En Chubut, en tanto, alrededor de 1.500 personas permanecían evacuadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia -que según la comuna quedó "devastada"- y donde el domingo volvió a llover con intensidad, a la vez que se esperan algunas nevadas. Es más, no habrá clases allí y en Rada Tilly para desinfectar y limpiar escuelas.

En Tucumán, por otra parte, empeoraba la situación. Las lluvias no dan tregua y complicaron aún más toda la cuenca hídrica en el sur de la provincia. Ante la crecida del río Marapa todo se agravó en la localidad de Lamadrid: varias zonas de la ciudad tienen más de medio metro de agua, lo que obligó a decenas de familias a dejar sus casas y autoevacuarse en las banquinas de la ruta nacional 157. Se pedían lanchas y botes para trasladar personas a los refugios.

Unos 500 vecinos de Lamadrid y Graneros fueron alojados en centros de acogida hasta que las aguas bajen, mientras que unas 500 familias se encuentras aisladas. Muchos comenzaron a recordar la gran inundación de 1992 cuando toda la población debió ser alojada en los galpones del ferrocarril que fueron los únicos que no fueron alcanzados por el agua. La zona recibe el castigo de lluvias que superaron ya la media para el mes de marzo. Los departamentos de Graneros, Juan Bautista Alberdi y Las Cocha fueron declarados en emergencia. Pobladores de las zonas afectadas denuncian que faltan obras hídricas para mitigar esta situación.

En Salta, el Gobierno declaró la "emergencia hídrica, social y sanitaria" a raíz de las graves consecuencias causadas por el temporal de lluvias que desde el viernes dejó más de 800 personas evacuadas y cuyas zonas más críticas fueron los departamentos de Anta, Rivadavia, Orán y San Martín.

A su vez en Catamarca, varias poblaciones permanecen aisladas a raíz de las lluvias que caen desde el miércoles en la provincia y que provocaron la crecida de ríos y corte de rutas y puentes, además del derrumbe de casas, la salida de los servicios como el agua y la luz e inclusive familias completas evacuadas. En La Rioja, en tanto, se dio una situación similar en la zona del norte de los Llanos, donde desde la madrugada del viernes cayeron entre 100 y 230 milímetros de lluvia.

