Fuerte apoyo al Gobierno

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Miles de personas se movilizaron ayer a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país en el marco de una marcha convocada por las redes sociales con el nombre de "1A" para "defender la democracia" y apoyar al Gobierno.

Si bien el Gobierno aseguró que no tuvo nada que ver con la convocatoria, los manifestantes dejaron claro en las consignas que cantaron su apoyo al presidente Mauricio Macri y, especialmente, su oposición al kirchnerismo.

Las que más se escucharon fueron "sí, se puede", usada por Cambiemos durante la campaña electoral de 2015, y "no vuelven más", una clara respuesta al "vamos a volver" que entona el kirchnerismo desde su salida del Gobierno.

La movilización más importante tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde miles de personas con banderas argentinas comenzaron a concentrarse poco antes de las 18, pero se replicó en las ciudades de Rosario, Córdoba, Bariloche, Mar del Plata, Gualeguaychú, Salta, Tucumán y Junín, entre otras.

También hubo concentración de gente en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires como en el Obelisco, en Santa Fe y Callao, Cabildo y Juramento, mientras que un grupo se movilizó también en Olivos, cerca de la quinta presidencial.

Más temprano, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reiteró que se trató de "una marcha autoconvocada" en la que el Gobierno no tuvo injerencia. "No es una marcha organizada por el Gobierno. Creemos que estas manifestaciones de la gente son válidas si se hacen con responsabilidad y me parece que hay mucha gente en Argentina que siente la convicción de apoyar, no a un Gobierno en particular, sino al sistema democrático", agregó el ministro.