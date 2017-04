Persiste el mal tiempo en el país

INUNDACIONES

Las intensas lluvias que se sucedieron en los últimos días dejaron ya miles de evacuados en las provincias de Chubut, La Pampa, San Luis, Catamarca y Tucumán. Además, en las zonas afectadas hubo cortes de rutas y se suspendieron las clases.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció la alerta meteorológica en diez provincias, por lo que es posible que las circunstancias se agraven en las próximas horas.

En Comodoro Rivadavia la situación es crítica. El intendente de Chubut, Carlos Linares, les pidió a sus vecinos que no salgan de sus casas por las intensas precipitaciones que provocaron daños materiales y el cierre de la Ruta 3. El ejército se encuentra asistiendo a los más de 300 evacuados que hay hasta el momento.

El vicegobernador de Chubut, Mariano Arcioni, afirmó que el escenario "es una catástrofe" pero advirtió que no hubo muertos por el temporal. "En un día cayó la misma cantidad de lluvia que en un año", dijo ayer en diálogo con Radio Continental.

Similares condiciones se viven en La Pampa, donde las lluvias superaron los 290 milímetros en menos de 48 horas y provocaron la evacuación de unas 1.000 personas en Santa Rosa. Como consecuencia, el jueves tuvieron que suspender las clases en la capital de esa provincia y en otras zonas afectadas. Mientras que en Tucumán, el gobierno provincial declaró la Emergencia hídrica, social y comunitaria en Simoca, Graneros, Alberdi y la Cocha; los cuatro departamentos más afectados por las inundaciones.

Además, el jueves se registró un tornado que alarmó a vecinos de las localidades de Monteros y de Chicligasta, al oeste de la provincia. Por otra parte, en Catamarca se registró una crecida de los ríos como consecuencia de las lluvias que persisten desde el sábado pasado, y generó el colapso de puentes y rutas dejando varias poblaciones aisladas. El ministerio de Producción local lanzó el protocolo de Emergencia Agropecuaria

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde hace tres días un sistema de alta presión ubicado en las costas de Uruguay origina un "bloqueo" meteorológico, es decir que impide el paso de otro sistema que y, al no poder pasar, origina las lluvias constantes. De acuerdo con los cálculos del SMN, el bloqueo terminaría recién el domingo, aunque las mejoras llegarían el martes.