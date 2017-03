Reutemann: “A Macri le ataron un paquete con una bomba para que vuele por el aire”

CRÍTICA A LA GESTIÓN KIRCHNERISTA

El senador nacional Carlos Reutemann (Cambiemos) afirmó que la administración kirchnerista le dejó a Mauricio Macri "una bomba para que vuele por el aire desde el día" en que Cristina Kirchner se negó a participar de la ceremonia del traspaso de mando. El ex gobernador de Santa Fe sostuvo que el Gobierno de Cambiemos debería haber sido "más duro en denunciar lo que le dejaron abajo de la alfombra". "La obra pública, cuánto va a piqueteros, se han afanado computadoras, no le pagaron a uno y otro", apuntó.

"No sé hasta cuántos argentinos tienen idea del daño que se hizo. Así como a mí me parece que el ajuste es inevitable, hay gente que no. Y se metió la política, los cortes de calle, las huelgas. Tanta gente no habló en 12 años y ahora habla todo el día", señaló el dirigente peronista.

Respecto de la situación económica y la creciente conflictividad social, el senador analizó: "Si te acostumbrás 10 años, cuando te quieran sacar el caramelo vas a llorar. Es lo que está pasando". Consultado si el resultado de los comicios de octubre serán determinantes para el Presidente, Reutemann respondió: "Sí, o volvemos para atrás a lo que vivimos doce años, o pese a tener problemas, apostamos hacia adelante".

Reutemann se recupera de una operación que le practicaron en los Estados Unidos por un tumor en el hígado.